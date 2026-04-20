    5 euroluk bluetooth cihazı savaş gemisinin konumunu ortaya çıkardı

    5 euroluk bir takip cihazı, kartpostal içine gizlenerek Hollanda fırkateyninin konumunu 24 saat boyunca izledi. Olay, askeri güvenlikte sivil teknolojilerin yaratabileceği riski ortaya koydu.

    5 euroluk bluetooth cihazı savaş gemisinin yerini ortaya çıkardı Tam Boyutta Gör
    Günlük kullanımda kaybolan eşyaları bulmak için geliştirilen düşük maliyetli takip cihazları, askeri güvenlik açısından dikkat çekici bir zafiyete neden oldu. Hollanda’da bir gazetecinin gerçekleştirdiği testte, sadece 5 euro değerindeki bir Bluetooth takip cihazı, aktif görevdeki modern bir savaş gemisinin hareketlerini izlemek için kullanıldı.

    Hollanda merkezli Omroep Gelderland tarafından aktarılan bilgilere göre gazeteci Just Vervaart, Hollanda Donanması’na ait HNLMS Evertsen adlı hava savunma fırkateynini, Doğu Akdeniz’de görevde olduğu sırada takip etmeyi başardı. Söz konusu gemi, o sırada Fransa’nın uçak gemisi Charles de Gaulle’ü olası füze tehditlerine karşı koruma görevinde bulunuyordu.

    Takip cihazı bir kartpostalın içine gizlendi

    Olayın en dikkat çekici yönlerinden biri ise kullanılan yöntemin son derece basit olmasıydı. Vervaart, Bluetooth takip cihazını bir kartpostalın içine gizleyerek gemiye gönderdi. Bu gönderim için Hollanda Savunma Bakanlığı’nın görevdeki askerlere posta ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla kamuya açık şekilde paylaştığı talimatlar kullanıldı.

    Bu yönergeler, gönderinin doğrudan gemiye ulaşması için yeterli bilgiyi sağladı. Böylece herhangi bir özel ekipman ya da teknik uzmanlık gerektirmeden takip cihazı gemiye ulaştırılmış oldu.

    24 saat boyunca konum verisi aktarıldı

    5 euroluk bluetooth cihazı savaş gemisinin yerini ortaya çıkardı Tam Boyutta Gör
    Kartpostal gemiye ulaştıktan sonra cihaz yaklaşık 24 saat boyunca konum verisi iletti. Bu süre zarfında elde edilen verilere göre Evertsen, Girit’teki Heraklion limanından ayrıldıktan sonra adanın batı kıyıları boyunca ilerledi ve ardından rotasını doğuya çevirerek Kıbrıs yönüne hareket etti.

    Gemi, Kıbrıs açıklarına yaklaştığında ise takip sinyali kesildi ve o andan itibaren yeniden aktif olmadı.

    Olayın ortaya çıkmasının ardından Hollanda Savunma Bakanlığı yetkilileri, cihazın gemi personeli tarafından iç posta ayrıştırması sırasında fark edildiğini ve kısa sürede etkisiz hale getirildiğini doğruladı. Yetkililer, olayın ardından yeni önlemler alınacağını açıkladı.

    Olayla ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise mevcut güvenlik prosedürleri oldu. Hollanda bakanlığın bilgilendirme içeriklerine göre paketler X-ray taramasından geçirilirken zarflar bu kontrole tabi tutulmuyordu. Bu fark, takip cihazının herhangi bir engelle karşılaşmadan gemiye ulaşmasına imkan tanıdı.

