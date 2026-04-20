5 euroluk bluetooth cihazı savaş gemisinin konumunu ortaya çıkardı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Günlük kullanımda kaybolan eşyaları bulmak için geliştirilen düşük maliyetli takip cihazları, askeri güvenlik açısından dikkat çekici bir zafiyete neden oldu. Hollanda’da bir gazetecinin gerçekleştirdiği testte, sadece 5 euro değerindeki bir Bluetooth takip cihazı, aktif görevdeki modern bir savaş gemisinin hareketlerini izlemek için kullanıldı.

Hollanda merkezli Omroep Gelderland tarafından aktarılan bilgilere göre gazeteci Just Vervaart, Hollanda Donanması’na ait HNLMS Evertsen adlı hava savunma fırkateynini, Doğu Akdeniz’de görevde olduğu sırada takip etmeyi başardı. Söz konusu gemi, o sırada Fransa’nın uçak gemisi Charles de Gaulle’ü olası füze tehditlerine karşı koruma görevinde bulunuyordu.

Takip cihazı bir kartpostalın içine gizlendi

Olayın en dikkat çekici yönlerinden biri ise kullanılan yöntemin son derece basit olmasıydı. Vervaart, Bluetooth takip cihazını bir kartpostalın içine gizleyerek gemiye gönderdi. Bu gönderim için Hollanda Savunma Bakanlığı’nın görevdeki askerlere posta ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla kamuya açık şekilde paylaştığı talimatlar kullanıldı.

Bu yönergeler, gönderinin doğrudan gemiye ulaşması için yeterli bilgiyi sağladı. Böylece herhangi bir özel ekipman ya da teknik uzmanlık gerektirmeden takip cihazı gemiye ulaştırılmış oldu.

24 saat boyunca konum verisi aktarıldı

Tam Boyutta Gör Kartpostal gemiye ulaştıktan sonra cihaz yaklaşık 24 saat boyunca konum verisi iletti. Bu süre zarfında elde edilen verilere göre Evertsen, Girit’teki Heraklion limanından ayrıldıktan sonra adanın batı kıyıları boyunca ilerledi ve ardından rotasını doğuya çevirerek Kıbrıs yönüne hareket etti.

Gemi, Kıbrıs açıklarına yaklaştığında ise takip sinyali kesildi ve o andan itibaren yeniden aktif olmadı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Hollanda Savunma Bakanlığı yetkilileri, cihazın gemi personeli tarafından iç posta ayrıştırması sırasında fark edildiğini ve kısa sürede etkisiz hale getirildiğini doğruladı. Yetkililer, olayın ardından yeni önlemler alınacağını açıkladı.

Olayla ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise mevcut güvenlik prosedürleri oldu. Hollanda bakanlığın bilgilendirme içeriklerine göre paketler X-ray taramasından geçirilirken zarflar bu kontrole tabi tutulmuyordu. Bu fark, takip cihazının herhangi bir engelle karşılaşmadan gemiye ulaşmasına imkan tanıdı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

5 euroluk bluetooth cihazı savaş gemisinin yerini ortaya çıkardı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: