A101 marketlerde benzinli motosiklet geçidi var

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Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin yeni hafta Aktüel kataloğunda motosikletlerden akıllı televizyonlara, kablosuz kulaklıklardan elektrikli bisikletlere kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

5 Kasım A101 Aktüel teknoloji ürünleri

5 Kasım A101 Aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait benzinli motosiklet modelleri yer alıyor. 128Km/s azami hız, 23Nm azami tork, 250 santimetreküp motor hacmi, 100Km’de 2.8L yakıt tüketimi, 165Kg taşıma kapasitesi gibi özelliklerle Volta GPX Demon modeli 179990TL fiyat etiketine sahip.

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Diğer taraftan 105Km/s azami hız, 13.9Nm azami tork, 149.3 santimetreküp motor hacmi, 100Km’de 2.7L yakıt tüketimi, 150Kg taşıma kapasitesi gibi özelliklerle Volta RSX7 motosiklet modeli 109990TL olarak satılacak.

Son olarak 90Km/s azami hız, 10.1Nm azami tork, 149.6 santimetreküp motor hacmi, 100Km’de 3.1L yakıt tüketimi, 150Kg taşıma kapasitesi gibi özelliklerle Volta RSX5 motosiklet modeli de 69990TL.

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5 Kasım A101 Aktüel kataloğunda neler var?

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