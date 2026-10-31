A101 marketlerde benzinli motosiklet geçidi var

5 Kasım A101 Aktüel teknoloji ürünleri
5 Kasım A101 Aktüel teknoloji ürünleri arasında Volta markasına ait benzinli motosiklet modelleri yer alıyor. 128Km/s azami hız, 23Nm azami tork, 250 santimetreküp motor hacmi, 100Km’de 2.8L yakıt tüketimi, 165Kg taşıma kapasitesi gibi özelliklerle Volta GPX Demon modeli 179990TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan 105Km/s azami hız, 13.9Nm azami tork, 149.3 santimetreküp motor hacmi, 100Km’de 2.7L yakıt tüketimi, 150Kg taşıma kapasitesi gibi özelliklerle Volta RSX7 motosiklet modeli 109990TL olarak satılacak.
Son olarak 90Km/s azami hız, 10.1Nm azami tork, 149.6 santimetreküp motor hacmi, 100Km’de 3.1L yakıt tüketimi, 150Kg taşıma kapasitesi gibi özelliklerle Volta RSX5 motosiklet modeli de 69990TL.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: