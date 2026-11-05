A101 marketler akıllı çocuk saati satıyor

Yapay Zeka Özeti:
- A101, 5 Kasım Ekstra kataloğunda çocuklara özel teknolojik ürünler sunuyor. Katalogda öne çıkan TCL Movetime MT46X akıllı çocuk saati, gelişmiş konum takibi ve görüntülü görüşme gibi özellikleriyle 6 bin 499 liradan satılıyor. Daha uygun bir seçenek olan MT40X modeli ise benzer güvenlik fonksiyonlarıyla 5 bin 499 lira fiyat etiketine sahip. Ebeveynlerin ilgisini çekecek bu ürünlere A101 üzerinden ulaşabilirsiniz.
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5 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri
5 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında TCL markasına ait akıllı çocuk saatleri yer alıyor. Movetime Family Watch MT46X modeli 1.3 inçlik ekran, 2 güne kadar kullanım süresi, 4G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4, GPS, konum takibi, güvenli alan takibi, görüntülü görüşme gibi özelliklerle 6499TL.
Diğer taraftan Movetime MT40X modeli ise 1.3 inçlik ekran, 0.3MP kamera, 1.5 güne kadar kullanım, 4.5G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, görüntülü görüşme, konum takibi, güvenli bölge gibi özelliklerle 5499TL olarak satılacak.
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