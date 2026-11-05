A101 marketler akıllı çocuk saati satıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat A101, 5 Kasım Ekstra kataloğunda çocuklara özel teknolojik ürünler sunuyor. Katalogda öne çıkan TCL Movetime MT46X akıllı çocuk saati, gelişmiş konum takibi ve görüntülü görüşme gibi özellikleriyle 6 bin 499 liradan satılıyor. Daha uygun bir seçenek olan MT40X modeli ise benzer güvenlik fonksiyonlarıyla 5 bin 499 lira fiyat etiketine sahip. Ebeveynlerin ilgisini çekecek bu ürünlere A101 üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin hafta içi Ekstra kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, akıllı çocuk saatlerinden tabletlere ve akıllı TV aparatlarına kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün oluyor.

5 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri

5 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında TCL markasına ait akıllı çocuk saatleri yer alıyor. Movetime Family Watch MT46X modeli 1.3 inçlik ekran, 2 güne kadar kullanım süresi, 4G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4, GPS, konum takibi, güvenli alan takibi, görüntülü görüşme gibi özelliklerle 6499TL.

5 Kasım A101 Aktüel kataloğunda neler var? 5 gün önce eklendi

Diğer taraftan Movetime MT40X modeli ise 1.3 inçlik ekran, 0.3MP kamera, 1.5 güne kadar kullanım, 4.5G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, görüntülü görüşme, konum takibi, güvenli bölge gibi özelliklerle 5499TL olarak satılacak.

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