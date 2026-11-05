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    A101 marketler akıllı çocuk saati satıyor

    5 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında TCL markasına ait Movetime Family Watch MT46X ve Movetime Family MT40X akıllı çocuk saatleri yer alıyor.         

    5 Kasım A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin hafta içi Ekstra kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, akıllı çocuk saatlerinden tabletlere ve akıllı TV aparatlarına kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün oluyor.

    5 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    5 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında TCL markasına ait akıllı çocuk saatleri yer alıyor. Movetime Family Watch MT46X modeli 1.3 inçlik ekran, 2 güne kadar kullanım süresi, 4G, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 4, GPS, konum takibi, güvenli alan takibi, görüntülü görüşme gibi özelliklerle 6499TL.

    Diğer taraftan Movetime MT40X modeli ise 1.3 inçlik ekran, 0.3MP kamera, 1.5 güne kadar kullanım, 4.5G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, görüntülü görüşme, konum takibi, güvenli bölge gibi özelliklerle 5499TL olarak satılacak.

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