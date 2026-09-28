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    5 metrelik BYD Seal 07'nin resmi görselleri paylaşıldı: 718 km menzil sunacak

    BYD, sedan temsilcisi Seal 07'nin ikinci nesline ait ilk resmi görselleri paylaştı. Boyutları büyüyen yeni model, hem PHEV hem de tam elektrikli versiyonlarıyla pazara sunulacak.

    5 metrelik BYD Seal 07'nin resmi görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    BYD, sedan segmentindeki iddialı temsilcisi ikinci nesil Seal 07'nin ilk resmi görsellerini paylaştı. Markanın en güncel "Okyanus Estetiği 2.0" tasarım dilini benimseyen yeni model, Seal 08 ile görsel bir bütünlük sağlarken hem şarj edilebilir hibrit (PHEV) hem de %100 elektrikli motor seçenekleriyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.

    Kapalı ızgara yapısı ve dalga formundaki bölünmüş far tasarımıyla dikkat çeken yeni Seal 07, tavanına yerleştirilen LiDAR sensörü sayesinde BYD’nin gelişmiş otonom sürüş desteği sağlayan "God’s Eye B" sistemine ev sahipliği yapacak. Yan taraftaki keskin hatlar, panoramik cam tavan, yarı gizli kapı kolları ve 18 ila 19 inç büyüklüğündeki yeni jant seçenekleri araca çok daha heybetli ve teknolojik bir hava katıyor.

    Aks mesafesinde 60 mm artış

    5 metrelik BYD Seal 07'nin resmi görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Mevcut kasaya kıyasla boyutları belirgin şekilde büyüyen araç, kabin içinde de D/E segmenti standartlarında bir ferahlık vadediyor. Aracın değişen ölçüleri şu şekilde:
    • Uzunluk: 4.995 mm'den 5.080 mm'ye yükseldi (+85 mm)
    • Genişlik: 1.910 mm'den 1.960 mm'ye yükseldi (+50 mm)
    • Yükseklik: 1.495 mm (Değişmedi)
    • Aks Mesafesi: 2.900 mm'den 2.960 mm'ye yükseldi (+60 mm)
    5 metrelik BYD Seal 07'nin resmi görselleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    İkinci nesil BYD Seal 07, performans tarafında hem hibrit hem de tam elektrikli kanatta oldukça iddialı verilerle geliyor. PHEV versiyonda 115 kW güç üreten 1.5T benzinli motor, 160 kW (215 hp) gücündeki elektrik motoruyla eşleştirilmiş. Araçta kullanılan 38.029 kWsa kapasiteli LFP batarya, WLTC normlarına göre tam 245 km saf elektrikli menzil sunuyor.

    Arkadan itişli tam elektrikli modelde ise 300 kW (402 hp) gücünde devasa bir motor yer alıyor. 240 km/s maksimum hıza ulaşabilen bu versiyon, WLTP standartlarına göre 718 km'ye varan bir menzil değeri vadediyor.

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