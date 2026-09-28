5 metrelik BYD Seal 07'nin resmi görselleri paylaşıldı: 718 km menzil sunacak

Kapalı ızgara yapısı ve dalga formundaki bölünmüş far tasarımıyla dikkat çeken yeni Seal 07, tavanına yerleştirilen LiDAR sensörü sayesinde BYD’nin gelişmiş otonom sürüş desteği sağlayan "God’s Eye B" sistemine ev sahipliği yapacak. Yan taraftaki keskin hatlar, panoramik cam tavan, yarı gizli kapı kolları ve 18 ila 19 inç büyüklüğündeki yeni jant seçenekleri araca çok daha heybetli ve teknolojik bir hava katıyor.
Aks Mesafesi: 2.900 mm'den 2.960 mm'ye yükseldi (+60 mm)
Arkadan itişli tam elektrikli modelde ise 300 kW (402 hp) gücünde devasa bir motor yer alıyor. 240 km/s maksimum hıza ulaşabilen bu versiyon, WLTP standartlarına göre 718 km'ye varan bir menzil değeri vadediyor.