Yeni Geely Preface L90'ın ipucu görseli paylaşıldı: 100 km'de 4 litre yakacak

Geely Auto, geçtiğimiz ay Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) resmi onay belgelerinde "Preface L90" ismiyle ortaya çıkan yeni sedan modelinin ilk resmi ipucu görselini paylaştı. Markanın elektrikli alt markasındaki Galaxy Starshine 7 Max modeliyle ikiz olan Preface L90, hem geleneksel içten yanmalı hem de yeni nesil akıllı hibrit (HEV) motor seçenekleriyle küresel pazarlara ihraç edilecek.
Standart modelden daha büyük ve heybetli
Resmi regülasyon kayıtlarına göre Geely Preface L90, oldukça cömert boyutlara sahip:
|-
|Geely Preface L90
|Standart Preface
|Uzunluk
|4.956 mm
|+131 mm
|Genişlik
|1.915 mm
|+35 mm
|Yükseklik
|1.505 mm
|+35 mm
|Aks Mesafesi
|2.845 mm
|+45 mm
Aracın dış tasarımında devasa krom kaplama ön ızgara, sportif tampon tasarımları ve yeni nesil keskin hatlı LED far grubu dikkat çekiyor.
Çift Nvidia çipli yapay zeka ve otonom sürüş
100 kilometrede 4 litre yakıt tüketimi
Geely, yeni amiral gemisinde hem saf benzinli hem de i-HEV adı verilen akıllı hibrit motor seçenekleri sunacak:
- Benzinli Seçenekleri: 198 beygir güç üreten 1.5 litrelik turbo motor ve 268 beygir güç üreten 2.0 litrelik performans seçeneği.
- Akıllı Hibrit (i-HEV) Seçeneği: 161 beygir gücündeki 1.5 litrelik benzinli motora, 175 kW güç üreten bir elektrik motoru eşlik ediyor. Özel bir DHT (hibrit şanzıman) sistemiyle eşleşen bu ünitenin fabrika verisi yakıt tüketimi 100 kilometrede sadece 3,98 litre.
Geely Preface L90 ile ilgili fiyatlandırma ve iç mekan teknolojisi gibi tüm detaylar 10 Temmuz'daki resmi lansmanla netleşecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: