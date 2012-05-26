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5 satır QWERTY klavyeli LG LS860 ''Cayenne'' detaylanıyor

6 yıl
10,2b
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10
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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LG Mobile'ın beş satır QWERTY klavye ile donatılan akıllı telefonu LS860 nam-ı diğer Cayenne ile ilgili bilgiler elimize ulaşmaya devam ediyor. BriefMobile, LS860'ın yeni görselini ve daha detaylı teknik özellik listesini paylaştı.
Paylaşılan bilgilere göre LS860, 118 mm uzunluğunda, 65.1 mm genişliğinde ve 12.2 mm kalınlığında tasarıma sahip. 1.2 GHz saat hızında çalışan ve 28 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 platformunun, 1 GB LP-DDR2 RAM'in ve Adreno 225 grafik biriminin güç vereceği akıllı telefonda, 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik IPS ekrana yer verilmiş. 8 GB dahili eMMC belleği bulunan akıllı telefonun ön yüzünde VGA çözünürlüğünde, arka yüzünde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılmış durumda. 
Son olarak 1700 mAh batarya ve LTE desteğiyle gelmesi beklenen LG LS860'ın, 3. çeyrekten itibaren boy göstermesi bekleniyor.

http://briefmobile.com/new-image-of-lg-ls860-and-specs-confirm-s4-cpu-and-nfc Yorum Yaz
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EXE_ 6 yıl
Ben de lg gw620 var klavye tasarım çok güzel inş bu telefonun da klavye tasarımı güzel olur ki olursa kaçırmam :)))
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maxmania 6 yıl
hafıza kart girişi var mı, resimden pek belli olmuyor. eğer yoksa 8 gb dahili hafıza yetersiz kaldığında insanın eli kolu bağlanır.
mesela bendeki telefonda 16 gb dahili hafıza var yetmiyor 16 gb de micro sd kart kullanıyorum.
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wuhsing1955 6 yıl
yok aslında HOLOGRAFİK klavye o.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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TeKNoYDN 6 yıl
çözünürlük
kötü gibi
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napolyon94 6 yıl
ekran coznurlugu haric cok iyi ,klavye emulator oyunlarinda yada uzun metin tuslarken gayet iyi oluyor
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Stanislas Xavier 6 yıl
işlemcisi iyiymiş..
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-Ege 6 yıl
Porsche den ozenilmis "Cayenne"
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pijama61 6 yıl
yok aslında HOLOGRAFİK klavye o.
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caglet 6 yıl
Pardon.. bi baktımda , kayar kapaklıymış...
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caglet 6 yıl
Anlamadım nasıl hem 4 inç , hemde qwerty .. keşke klavye tasarımınında resmi olsaydı..
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