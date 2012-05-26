5 satır QWERTY klavyeli LG LS860 ''Cayenne'' detaylanıyor

LG Mobile'ın beş satır QWERTY klavye ile donatılan akıllı telefonu LS860 nam-ı diğer Cayenne ile ilgili bilgiler elimize ulaşmaya devam ediyor. BriefMobile, LS860'ın yeni görselini ve daha detaylı teknik özellik listesini paylaştı.



Paylaşılan bilgilere göre LS860, 118 mm uzunluğunda, 65.1 mm genişliğinde ve 12.2 mm kalınlığında tasarıma sahip. 1.2 GHz saat hızında çalışan ve 28 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 platformunun, 1 GB LP-DDR2 RAM'in ve Adreno 225 grafik biriminin güç vereceği akıllı telefonda, 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik IPS ekrana yer verilmiş. 8 GB dahili eMMC belleği bulunan akıllı telefonun ön yüzünde VGA çözünürlüğünde, arka yüzünde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılmış durumda.

Son olarak 1700 mAh batarya ve LTE desteğiyle gelmesi beklenen LG LS860'ın, 3. çeyrekten itibaren boy göstermesi bekleniyor.



http://briefmobile.com/new-image-of-lg-ls860-and-specs-confirm-s4-cpu-and-nfc