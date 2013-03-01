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5 yaşındaki çocuk 10 dakikada 2500$'lık oyun harcaması gerçekleştirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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5 yaşındaki çocuk 10 dakikada 2500$'lık oyun harcaması gerçekleştirdi

Ücretsiz olarak sunulan oyun ve uygulamaların içerisinde mobil ödeme yoluyla sanal eşya ve güçlendirmeler almak geliştiricilerin en büyük gelir kapılarından birisi olsa da ebeveynler için büyük risk taşıyan bir durum haline geliyor.

Daha önce küçük çapta da olsa ebeveynlerinin hesabı üzerinden oyun oynayan çocukların bilmeden oyun içi harcama yaptıklarına dair haberler okumuştuk. Ancak 5 yaşındaki İngiliz Danny, 2500$'lık harcama ile bir anda gündeme oturdu. Anne ve babasından iTunes şifresini istedikten sonra iPad'de ücretsiz Zombie v Ninja oyununu oynamaya başlayan Danny, tanesi 100$'a kadar çıkan silah ve anahtar paketlerinden 10 dakika içerisinde farkında olmadan satın almalar yaparak bir anda 2500$'lık fatura ortaya çıkmasına neden oldu.

Neyse ki Apple aileye geri ödeme yapmayı kabul etti ve kriz kısa süre sonra çözülmüş oldu. Ancak Danny bir süre ailesinin iPad'ini kullanamayacak.

iTunes veya Google Play üzerinde harcama yapan ve kredi kartı bilgilerini kaydetmiş olan ailelerin, çocukların kazara harcama yapma ihtimaline karşı oldukça dikkatli olması gerekiyor. Çünkü çoğu zaman oyun içerisinde sanal eşya ihtiyacı bir anda ortaya çıkıyor ve ikinci bir onaya gerek kalmadan satın almalar yapılabiliyor. O dakikadan itibaren de her şey için çok geç oluyor.

http://www.phonearena.com/news/5-year-old-spends-2500-on-in-game-purchases-in-just-ten-minutes_id40385 Yorum Yaz
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Godolphin 6 yıl en beğenilen
Çok çok önemli bir haber bunu herkesin okuyup telefonunu çocuğuna vermemesi gerek..
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VR_27 6 yıl
Arkadaşlar bu tür kazalardan uzak durmak için şu yolu izlemenizi öneririm: Ayarlar > Genel> Sınırlamalar > Parola ile aktif edin > Aşağıda Uygulama İçi Satın Alma'yı pasif hale getirin. Bu şekilde uygulama içi satın almayı engellemiş olacaksınız. Rahatlıkla çocuklarınıza, yeğenlerinize falan verebilirsiniz cihazınızı
Arkadaşlar bu tür kazalardan uzak durmak için şu yolu izlemenizi öneririm:Aşağıda Uygulama İçi ...
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2 Yanıt Yanıtla +25
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mr.cheek 6 yıl
TTnet olsa bırak çocuk yapmış parayı geriye vereyimi üstüne faizi ve anlamlandıramadığım bir ton vergi ile o paranın üstüne koyarak seni bulmuşken inek gibi sağmaya çalışır.
Gelmedi değil başıma açmayayım konuları ...
TTnet olsa bırak çocuk yapmış parayı geriye vereyimi üstüne faizi ve anlamlandıramadığım bir ton vergi ile o paranın üstüne koyarak seni bulmuşken inek gibi sa...
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1 Avatar
pproject 6 yıl
Çocuğum olsa baba diyecek diye eve gitmem.. Baksana bakışlara şeytannnn ;)
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savinelli 6 yıl
Kondom reklamına yeni malzeme :)
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ziper_gazi_ 6 yıl
69.99 avro luk oyun var için de ne telefonmuş lan PS3 oyunları fiyatında oyunları satın almış :D..
1 sefer bende yedim yeğen kazığı hat ozaman konturlu idi. az kontur vardı taksit ile almış oyunları :S
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[__Zahid__] 6 yıl
Yada cocuk yapmayin ozaman hic boyle sorun olmaz
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Celtic Warrior 6 yıl [__Zahid__]
[__Zahid__]

Yada cocuk yapmayin ozaman hic boyle sorun olmaz

Aslında en iyi çözüm kesinlikle budur. İşte böyle oyunlar dan adamlar süper para kazanıyor.
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cengizhan1903 6 yıl
Babanin bakislar fena
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agrasivve 6 yıl
10 dakikada o kadar oyunu indirmesi mumkunmu...
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DewMac 6 yıl agrasivve
agrasivve
10 dakikada o kadar oyunu indirmesi mumkunmu...

Eğer sınırlamaları açıp Parola Gereksin bölümünü Hemen olarak değiştirirseniz, her satın alımınızda parola soracaktır.
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gentleman_ 6 yıl
dayaklık
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redoano 6 yıl
İyi olmuş hatta beter olsun, 5 yaşındaki çocuğa telefon mu verilirmis çocuğa yazık. Sinir oluyorum böyle ebeveynlere..
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faruk 6 yıl
Babası fena bakıyor. BBC ekibi gittikten sonra eve gidip çocuk yaşıyor mu diye bakmak lazım.
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londoner23 6 yıl
2500 $ ne ki... yazık değil mi çocuğa ..:) varsıın oynasındı...
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Ahmet© 6 yıl
Bu çocuğun yerinde olsaydım ailemi reddederdim. Hem önlem almıyor hem de apple iade ettiği halde trip yapıyor.
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dockhanger 6 yıl
ko dan kılıc zırh kılot patık mı aldı naptı bu velet
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