5 yaşındaki çocuk 10 dakikada 2500$'lık oyun harcaması gerçekleştirdi





Ücretsiz olarak sunulan oyun ve uygulamaların içerisinde mobil ödeme yoluyla sanal eşya ve güçlendirmeler almak geliştiricilerin en büyük gelir kapılarından birisi olsa da ebeveynler için büyük risk taşıyan bir durum haline geliyor.





Daha önce küçük çapta da olsa ebeveynlerinin hesabı üzerinden oyun oynayan çocukların bilmeden oyun içi harcama yaptıklarına dair haberler okumuştuk. Ancak 5 yaşındaki İngiliz Danny, 2500$'lık harcama ile bir anda gündeme oturdu. Anne ve babasından iTunes şifresini istedikten sonra iPad'de ücretsiz Zombie v Ninja oyununu oynamaya başlayan Danny, tanesi 100$'a kadar çıkan silah ve anahtar paketlerinden 10 dakika içerisinde farkında olmadan satın almalar yaparak bir anda 2500$'lık fatura ortaya çıkmasına neden oldu.





Neyse ki Apple aileye geri ödeme yapmayı kabul etti ve kriz kısa süre sonra çözülmüş oldu. Ancak Danny bir süre ailesinin iPad'ini kullanamayacak.





iTunes veya Google Play üzerinde harcama yapan ve kredi kartı bilgilerini kaydetmiş olan ailelerin, çocukların kazara harcama yapma ihtimaline karşı oldukça dikkatli olması gerekiyor. Çünkü çoğu zaman oyun içerisinde sanal eşya ihtiyacı bir anda ortaya çıkıyor ve ikinci bir onaya gerek kalmadan satın almalar yapılabiliyor. O dakikadan itibaren de her şey için çok geç oluyor.

http://www.phonearena.com/news/5-year-old-spends-2500-on-in-game-purchases-in-just-ten-minutes_id40385