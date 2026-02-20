5 yıldır beklenen REPLACED yeniden ertelendi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sad Cat Studios tarafından geliştirilen ve ilk olarak E3 2021'de tanıtılan Cyberpunk temalı platform oyunu Replaced, özellikle sanat tarzı ile en çok beklenen oyunlar arasında girmeyi başarmıştı. O zamanlar 2022 yılında çıkacağı söyleniyordu, ancak bu tarih defalarca ertelendi. Şimdi oyunun geliştiricisi Sad Cat Studios, Replaced'in dördüncü kez ertelediğini duyurdu.

Nisan ayında geliyor

Sad Cat Studios, Replaced'ın teknik olarak tamamlandığını ancak son rötuşlar için 14 Nisan'a ertelendiğini duyurdu ve amaçlarının ilk günden itibaren "cilalı ve sorunsuz" bir deneyim sunmak olduğu vurgulandı. Daha önce bahsettiğimiz gibi, bu oyunun ilk gecikmesi değil. Önceki ertelemeler ise oldukça ciddi nedenlere dayanıyordu. Geliştirici ekip, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Belarus'tan Kıbrıs'a taşınmak zorunda kalmıştı.

Kaçıranlar için REPLACED, alternatif bir 1980'ler Amerika'sında geçen, distopik atmosferli 2.5D aksiyon-platform oyunu. Oyuncular, kendi iradesi dışında bir insan bedenine hapsedilmiş bir yapay zekâyı kontrol ediyor. Ayrıca yakın dövüş ve menzilli saldırıların harmanlandığı sinematik aksiyon sistemi mevcut. Oyun, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC platformlarında Steam, Epic Games Store, GOG ve Microsoft Store üzerinden yayınlanacak. Ayrıca çıkış gününde Xbox Game Pass kütüphanesine de eklenecek.

