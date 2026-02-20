Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    5 yıldır beklenen REPLACED yeniden ertelendi

    Uzun süredir beklenen cyberpunk temalı platform oyunu REPLACED için yeni bir erteleme kararı alındı. Mart ayında çıkması planlanan yapım, kısa bir gecikmeyle çıkacak.

    5 yıldır beklenen REPLACED yeniden ertelendi Tam Boyutta Gör
    Sad Cat Studios tarafından geliştirilen ve ilk olarak E3 2021'de tanıtılan Cyberpunk temalı platform oyunu Replaced, özellikle sanat tarzı ile en çok beklenen oyunlar arasında girmeyi başarmıştı. O zamanlar 2022 yılında çıkacağı söyleniyordu, ancak bu tarih defalarca ertelendi. Şimdi oyunun geliştiricisi Sad Cat Studios, Replaced'in dördüncü kez ertelediğini duyurdu.

    Nisan ayında geliyor

    Sad Cat Studios, Replaced'ın teknik olarak tamamlandığını ancak son rötuşlar için 14 Nisan'a ertelendiğini duyurdu ve amaçlarının ilk günden itibaren "cilalı ve sorunsuz" bir deneyim sunmak olduğu vurgulandı. Daha önce bahsettiğimiz gibi, bu oyunun ilk gecikmesi değil. Önceki ertelemeler ise oldukça ciddi nedenlere dayanıyordu. Geliştirici ekip, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Belarus'tan Kıbrıs'a taşınmak zorunda kalmıştı.

    Kaçıranlar için REPLACED, alternatif bir 1980'ler Amerika'sında geçen, distopik atmosferli 2.5D aksiyon-platform oyunu. Oyuncular, kendi iradesi dışında bir insan bedenine hapsedilmiş bir yapay zekâyı kontrol ediyor. Ayrıca yakın dövüş ve menzilli saldırıların harmanlandığı sinematik aksiyon sistemi mevcut. Oyun, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC platformlarında Steam, Epic Games Store, GOG ve Microsoft Store üzerinden yayınlanacak. Ayrıca çıkış gününde Xbox Game Pass kütüphanesine de eklenecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mide kanaması geçirenlerin yorumları kadınlar kulübü 2 milyona alınacak sıfır arabalar kurtlar vadisi hangi platformda eczaneden alınabilecek steroidler boy uzatma iğnesi yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo V50 Lite
    vivo V50 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum