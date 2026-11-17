Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Nvidia, bilimsel hesaplamalar için geliştirdiği yeni ekran kartı Rubin HPC'yi duyurdu. Elli binden fazla CUDA çekirdeğine sahip olan model, şirketin şimdiye kadarki en güçlü GPU'su olacak. Yedinci nesil NVLink teknolojisini kullanan bu yonga; veri aktarımını hızlandırarak iklim modellemelerinden genom analizlerine kadar birçok karmaşık simülasyona güç verecek. Merakla beklenen Rubin HPC'nin 2028 yılında kullanıma sunulması planlanıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Nvidia, SC26 (Supercomputing 2026) konferansında Vera Rubin platformunun yeni üyesi Rubin HPC'yi duyurdu. Standart Rubin GPU'larından farklı olarak yeni model, ağırlıklı olarak yapay zeka eğitimi ve çıkarımı yerine yüksek performanslı hesaplama (HPC), bilimsel simülasyonlar ve büyük veri kümelerinin analizi için tasarlandı.

Rubin HPC'nin en dikkat çekici özelliği, tek bir GPU üzerinde 50 binden fazla CUDA çekirdeği barındırması. Nvidia’nın bugüne kadar duyurduğu GPU'lar arasında en yüksek CUDA çekirdeği sayısını sunan model, mevcut Rubin GPU'nun 28.672 CUDA çekirdeğini önemli ölçüde geride bırakıyor. Mevcut Rubin GPU, 224 SM birimine sahip.

50 binin üzerindeki çekirdek sayısı, Rubin HPC'nin fiziksel tasarımında birden fazla yonga kalıbının kullanılabileceğine işaret ediyor. Hatta bu yapı, dört ayrı yonga kalıbını NVLink-C2C üzerinden birbirine bağlayan Rubin Ultra tasarımına benzer bir yaklaşım içerebilir. Ancak Nvidia, yeni GPU'nun fiziksel mimarisi ve yonga yerleşimi hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

NVLink 7 kullanacak

Rubin HPC, GPU'lar arasındaki veri aktarımı için yedinci nesil NVLink teknolojisini kullanacak. Bu gelişme, mevcut Rubin mimarisinde kullanılan NVLink 6'nın ötesine geçilmesini sağlayacak. Nvidia henüz NVLink 7'nin bant genişliği ve fiziksel bağlantı özelliklerini açıklamadı. Bununla birlikte önceki açıklamalar, GPU başına çift yönlü 3,6 TB/sn bant genişliğinin korunabileceğine ve sistemin ölçeklenebilir bağlantı alanının genişletileceğine işaret ediyor.

Yeni GPU'nun bir diğer önemli özelliği ise seyrek verilerin işlenmesini hızlandıran özel bir teknolojiye sahip olması. Bu özellik, hesaplama sırasında bellekte dağınık halde bulunan verilere erişimi iyileştirmeyi amaçlıyor. Böylece CUDA çekirdeklerinin veri bekleyerek boşta kalmasının önüne geçilmesi ve işlem kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Bu teknoloji özellikle seyrek matris hesaplamaları, stencil hesaplamaları, sıralama ve indirgeme işlemlerinde avantaj sağlayacak. Söz konusu işlemler, bilimsel araştırmalardan mühendislik simülasyonlarına kadar pek çok alanda kullanılıyor.

Odağında bilim dünyası var

Nvidia, Rubin HPC'yi özellikle büyük veri kümeleriyle çalışan bilim insanları, mühendisler ve analistler için konumlandırıyor. İklim modellemeleri, genom analizleri, mühendislik simülasyonları ve finansal risk hesaplamaları yeni GPU'nun fayda sağlamasının beklendiği başlıca alanlar arasında.

Şirket ayrıca GPU'nun yapay zeka ajanlarıyla yürütülen araştırma süreçlerini hızlandırmasını hedefliyor. Araştırmacılar, birden fazla yapay zeka ajanını kullanarak farklı senaryoları inceleyebilecek, simülasyonlar gerçekleştirebilecek ve elde ettikleri sonuçlara göre yeni hesaplamalar yapabilecek.

Rubin HPC, Nvidia’nın CUDA-X kütüphanelerini de destekleyecek. Belirli bilimsel ve mühendislik alanlarına yönelik algoritmalar içeren bu kütüphaneler, yapay zeka ajanlarının simülasyonları doğrudan çalıştırmasına yardımcı olacak. Böylece bir hipotezin oluşturulmasından simülasyonuna ve sonuçların iyileştirilmesine kadar uzanan araştırma sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor.

2028’de çıkacak

Her ne kadar Nvidia duyuruyu yapmış olsa da Rubin HPC'nin teknik özelliklerini paylaşmadı. Dolayısıyla platformun bellek kapasitesi, bellek bant genişliği, güç tüketimi ve FP32 ile FP64 hesaplama performansı bilinmiyor.

Karşılaştırma açısından mevcut Rubin GPU, 288 GB HBM4 bellek, 22 TB/sn'ye kadar bellek bant genişliği ve NVLink 6 üzerinden 3,6 TB/sn çift yönlü bağlantı bant genişliği sunuyor.

Bununla birlikte şirket, Rubin HPC'nin 2028 yılında kullanıma sunulacağını açıkladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

50 bin CUDA çekirdeği tek GPU'da: Nvidia Rubin HPC

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: