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    50 yıllık efsanenin sonu: Dizel Volkswagen Golf tarih oluyor

    Volkswagen en çok tercih edilen modellerinden biri olan Golf'ün dizel motorlu versiyonunun üretimini sonlandırıyor. 50 yıldır satışta olan dizel Golf, değişen pazar koşullarıyla birlikte tarih oluyor.

    50 yıllık efsanenin sonu: Dizel Volkswagen Golf tarih oluyor Tam Boyutta Gör
    Alman otomobil devi Volkswagen, en tutulan modellerinden biri olan Golf'ün dizel motorlu versiyonunu resmen emekliye ayırıyor. İlk kez 1976'da yollara çıkan dizel Golf, 50 yıllık tarihinin ardından üretim bandına veda etmek üzere. Son olarak Birleşik Krallık'ta dizel Golf satışının durdurulacağının açıklanması ile birlikte, Golf tarihinde önemli bir dönemin kapanmasına bir adım daha yaklaşıldı.

    Buna paralel olarak dizel motorların hala önemli bir paya sahip olduğu Almanya ve İtalya gibi ülkelerde de benzer adımın yakın zamanda atılması bekleniyor. Volkswagen UK tarafından yapılan açıklamada, müşteri taleplerinin sürekli değerlendirildiği ve markanın artık daha popüler olan benzinli ve hibrit motor seçeneklerine odaklanacağı belirtildi.

    50 yıllık efsanenin sonu: Dizel Volkswagen Golf tarih oluyor Tam Boyutta Gör

    Bir zamanların gözdesi: Golf TDI

    Kararın arkasındaki temel etken, dizel motorların pazar payındaki keskin düşüş olarak görülüyor. Mayıs 2026 verilerine göre, Avrupa'da elektrikli otomobil satışları ilk kez benzinli araçları geride bırakırken, dizel araçlar hafif hibrit, tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit modellerin gerisinde kalarak dördüncü veya beşinci sıraya gerilemiş durumda.

    50 yıllık efsanenin sonu: Dizel Volkswagen Golf tarih oluyor Tam Boyutta Gör
    Golf TDI, yıllar boyunca özellikle uzun mesafelerde olağanüstü yakıt ekonomisiyle sürücülerin favorisi oldu. İlk dönemlerinde gürültülü ve sarsıntılı yapısıyla eleştirilse de zaman içinde yüksek verimlilik ve performansın simgesi haline geldi. Uzmanlar dizel motorların tek depo ile 1.000 kilometreyi aşan menzil sunması nedeniyle bazı kullanıcılar için hala en mantıklı seçenek olduğunu belirtse de sıkılaşan emisyon normları ve elektrikli araçların yükselişi bu motor türünün sonunu hazırlıyor.
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    eski_nesil 4 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 4 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 6 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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