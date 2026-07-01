50 yıllık efsanenin sonu: Dizel Volkswagen Golf tarih oluyor

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Alman otomobil devi Volkswagen, en tutulan modellerinden biri olan Golf'ün dizel motorlu versiyonunu resmen emekliye ayırıyor. İlk kez 1976'da yollara çıkan dizel Golf, 50 yıllık tarihinin ardından üretim bandına veda etmek üzere. Son olarak Birleşik Krallık'ta dizel Golf satışının durdurulacağının açıklanması ile birlikte, Golf tarihinde önemli bir dönemin kapanmasına bir adım daha yaklaşıldı.

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Buna paralel olarak dizel motorların hala önemli bir paya sahip olduğu Almanya ve İtalya gibi ülkelerde de benzer adımın yakın zamanda atılması bekleniyor. Volkswagen UK tarafından yapılan açıklamada, müşteri taleplerinin sürekli değerlendirildiği ve markanın artık daha popüler olan benzinli ve hibrit motor seçeneklerine odaklanacağı belirtildi.

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Bir zamanların gözdesi: Golf TDI

Kararın arkasındaki temel etken, dizel motorların pazar payındaki keskin düşüş olarak görülüyor. Mayıs 2026 verilerine göre, Avrupa'da elektrikli otomobil satışları ilk kez benzinli araçları geride bırakırken, dizel araçlar hafif hibrit, tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit modellerin gerisinde kalarak dördüncü veya beşinci sıraya gerilemiş durumda.

Tam Boyutta Gör Golf TDI, yıllar boyunca özellikle uzun mesafelerde olağanüstü yakıt ekonomisiyle sürücülerin favorisi oldu. İlk dönemlerinde gürültülü ve sarsıntılı yapısıyla eleştirilse de zaman içinde yüksek verimlilik ve performansın simgesi haline geldi. Uzmanlar dizel motorların tek depo ile 1.000 kilometreyi aşan menzil sunması nedeniyle bazı kullanıcılar için hala en mantıklı seçenek olduğunu belirtse de sıkılaşan emisyon normları ve elektrikli araçların yükselişi bu motor türünün sonunu hazırlıyor.

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50 yıllık efsanenin sonu: Dizel Volkswagen Golf tarih oluyor

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