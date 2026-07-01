50 yıllık efsanenin sonu: Dizel Volkswagen Golf tarih oluyor

Buna paralel olarak dizel motorların hala önemli bir paya sahip olduğu Almanya ve İtalya gibi ülkelerde de benzer adımın yakın zamanda atılması bekleniyor. Volkswagen UK tarafından yapılan açıklamada, müşteri taleplerinin sürekli değerlendirildiği ve markanın artık daha popüler olan benzinli ve hibrit motor seçeneklerine odaklanacağı belirtildi.
Bir zamanların gözdesi: Golf TDI
Kararın arkasındaki temel etken, dizel motorların pazar payındaki keskin düşüş olarak görülüyor. Mayıs 2026 verilerine göre, Avrupa'da elektrikli otomobil satışları ilk kez benzinli araçları geride bırakırken, dizel araçlar hafif hibrit, tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit modellerin gerisinde kalarak dördüncü veya beşinci sıraya gerilemiş durumda.
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş