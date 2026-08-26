Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    50 yıllık Golf bile Volkswagen'in ilk elektrikli GTI'ından daha hızlı: Tepki yağıyor

    Volkswagen, tarihinin ilk tamamen elektrikli kompakt spor modeli olan ID. Polo GTI'ın azami hızı nedeniyle eleştiriliyor. Yeni modelin 50 yıl önceki Golf GTI'dan bile yavaş olması tepki çekti.

    50 yıllık Golf bile Volkswagen'in ilk elektrikli GTI'ından hızlı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, henüz satışına başlamadığı yeni elektrikli ID. Polo GTI modelinin teknik özelliklerini, gelen eleştiriler üzerine yeniden gözden geçiriyor. Özellikle Alman müşteriler, otomobilin 175 km/s ile sınırlandırılan azami hızının GTI kimliğiyle örtüşmediğini ve performans odaklı bir model için yetersiz kaldığını düşünüyor.

    Aracın hızıyla ilgili tartışmalar, tarihsel bir karşılaştırmayla daha da alevlendi. Volkswagen'in 1976 yılında çıkardığı ilk efsanevi Golf GTI modeli, sadece 110 beygir güç üreten 1.6 litrelik atmosferik motoruyla 182 km/s hıza ulaşabiliyordu.

    50 yıllık Golf bile Volkswagen'in ilk elektrikli GTI'ından hızlı Tam Boyutta Gör

    Buna karşılık 226 beygir gücündeki yeni elektrikli ID. Polo GTI'ın maksimum hızı 175 km/s ile sınırlandırılmış durumda. Aradan geçen 50 yıla ve GTI ailesinin ilk temsilcisinden tam 116 beygir daha güçlü olmasına rağmen, yeni model maksimum hız konusunda 1976 model Golf GTI’ın 7 km/s gerisinde kalıyor.

    Yönetim katı ise bu durum karşısında şimdiden çözüm yolları aramaya başladı. Volkswagen Yönetim Kurulu Üyesi Kai Grünitz, araca yönelik genel geri bildirimlerin "çoğunlukla olumlu" olduğunu kabul etse de, eleştirilerin tam olarak bu 175 km/s'lik hız limitine odaklandığını doğruluyor. Şirket bu sınırı yükseltme olasılığını değerlendirse de henüz kesin bir karar vermiş değil.

    50 yıllık Golf bile Volkswagen'in ilk elektrikli GTI'ından hızlı Tam Boyutta Gör

    Sadece yazılımla çözülemiyor

    Grünitz, markanın bu hızı artırmak adına yapılabilecekleri incelediğini açıkladı. Ancak bu durum sanıldığı kadar kolay değil. Hız limitini sadece bir yazılım güncellemesiyle yukarı çekmek mümkün olmuyor. Zira yüksek hızlarda uzun süre seyretmek batarya, elektrik motoru ve redüksiyon dişlisi üzerindeki yükü ciddi şekilde artırıyor. Bu durum, anlık hızlanmadan çok daha farklı bir termal ve mekanik direnç gerektiriyor.

    Bu nedenle Volkswagen, şirket yöneticisinin kendi ifadesiyle, konuyu iyice "değerlendirdikten" sonra nihai kararını verecek. ID.Polo GTI, hızlanma ve performans verilerinde de en dişli rakiplerinden biri olan Peugeot e-208 GTI modelinin gerisinde. Yeni elektrikli Polo GTI 0-100 km/s hızlanmasını 6.8 saniyede tamamlarken, Peugeot e-208 GTI aynı hızlanmayı 5.5 saniyede gerçekleştiriyor ve 180 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

    50 yıllık Golf bile Volkswagen'in ilk elektrikli GTI'ından hızlı Tam Boyutta Gör
    Otomotiv uzmanlarına göre Volkswagen’in bu tartışmayı sonlandırmak için atabileceği en mantıklı adım, 175 km/s'lik hız sınırını sembolik olarak 185 km/s'ye yükseltmek. Böyle bir değişiklik, ID. Polo GTI'ı hem 1976 model Golf GTI'ın hem de Fransız rakibinin önüne geçirerek GTI'ın performans mirasını korumasına yardımcı olabilir. Ön satışları bu sonbaharda başlayacak ve 33.000 euro'nun altında bir fiyatla satışa sunulacak ID. Polo GTI'ın yollara çıkmasına ise hala zaman var.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi karadeniz turu tavsiye izmirden alaçatıya nasıl gidilir istanbuldan bursaya nasıl gidilir android auto bağlanmıyor miele süpürge yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 30 Pro
    Tecno Spark 30 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum