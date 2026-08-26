50 yıllık Golf bile Volkswagen'in ilk elektrikli GTI'ından daha hızlı: Tepki yağıyor

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Tam Boyutta Gör Volkswagen, henüz satışına başlamadığı yeni elektrikli ID. Polo GTI modelinin teknik özelliklerini, gelen eleştiriler üzerine yeniden gözden geçiriyor. Özellikle Alman müşteriler, otomobilin 175 km/s ile sınırlandırılan azami hızının GTI kimliğiyle örtüşmediğini ve performans odaklı bir model için yetersiz kaldığını düşünüyor.

Aracın hızıyla ilgili tartışmalar, tarihsel bir karşılaştırmayla daha da alevlendi. Volkswagen'in 1976 yılında çıkardığı ilk efsanevi Golf GTI modeli, sadece 110 beygir güç üreten 1.6 litrelik atmosferik motoruyla 182 km/s hıza ulaşabiliyordu.

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Buna karşılık 226 beygir gücündeki yeni elektrikli ID. Polo GTI'ın maksimum hızı 175 km/s ile sınırlandırılmış durumda. Aradan geçen 50 yıla ve GTI ailesinin ilk temsilcisinden tam 116 beygir daha güçlü olmasına rağmen, yeni model maksimum hız konusunda 1976 model Golf GTI’ın 7 km/s gerisinde kalıyor.

Yönetim katı ise bu durum karşısında şimdiden çözüm yolları aramaya başladı. Volkswagen Yönetim Kurulu Üyesi Kai Grünitz, araca yönelik genel geri bildirimlerin "çoğunlukla olumlu" olduğunu kabul etse de, eleştirilerin tam olarak bu 175 km/s'lik hız limitine odaklandığını doğruluyor. Şirket bu sınırı yükseltme olasılığını değerlendirse de henüz kesin bir karar vermiş değil.

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Sadece yazılımla çözülemiyor

Grünitz, markanın bu hızı artırmak adına yapılabilecekleri incelediğini açıkladı. Ancak bu durum sanıldığı kadar kolay değil. Hız limitini sadece bir yazılım güncellemesiyle yukarı çekmek mümkün olmuyor. Zira yüksek hızlarda uzun süre seyretmek batarya, elektrik motoru ve redüksiyon dişlisi üzerindeki yükü ciddi şekilde artırıyor. Bu durum, anlık hızlanmadan çok daha farklı bir termal ve mekanik direnç gerektiriyor.

Bu nedenle Volkswagen, şirket yöneticisinin kendi ifadesiyle, konuyu iyice "değerlendirdikten" sonra nihai kararını verecek. ID.Polo GTI, hızlanma ve performans verilerinde de en dişli rakiplerinden biri olan Peugeot e-208 GTI modelinin gerisinde. Yeni elektrikli Polo GTI 0-100 km/s hızlanmasını 6.8 saniyede tamamlarken, Peugeot e-208 GTI aynı hızlanmayı 5.5 saniyede gerçekleştiriyor ve 180 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör Otomotiv uzmanlarına göre Volkswagen’in bu tartışmayı sonlandırmak için atabileceği en mantıklı adım, 175 km/s'lik hız sınırını sembolik olarak 185 km/s'ye yükseltmek. Böyle bir değişiklik, ID. Polo GTI'ı hem 1976 model Golf GTI'ın hem de Fransız rakibinin önüne geçirerek GTI'ın performans mirasını korumasına yardımcı olabilir. Ön satışları bu sonbaharda başlayacak ve 33.000 euro'nun altında bir fiyatla satışa sunulacak ID. Polo GTI'ın yollara çıkmasına ise hala zaman var.

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