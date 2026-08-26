50 yıllık Golf bile Volkswagen'in ilk elektrikli GTI'ından daha hızlı: Tepki yağıyor

Aracın hızıyla ilgili tartışmalar, tarihsel bir karşılaştırmayla daha da alevlendi. Volkswagen'in 1976 yılında çıkardığı ilk efsanevi Golf GTI modeli, sadece 110 beygir güç üreten 1.6 litrelik atmosferik motoruyla 182 km/s hıza ulaşabiliyordu.
Buna karşılık 226 beygir gücündeki yeni elektrikli ID. Polo GTI'ın maksimum hızı 175 km/s ile sınırlandırılmış durumda. Aradan geçen 50 yıla ve GTI ailesinin ilk temsilcisinden tam 116 beygir daha güçlü olmasına rağmen, yeni model maksimum hız konusunda 1976 model Golf GTI’ın 7 km/s gerisinde kalıyor.
Yönetim katı ise bu durum karşısında şimdiden çözüm yolları aramaya başladı. Volkswagen Yönetim Kurulu Üyesi Kai Grünitz, araca yönelik genel geri bildirimlerin "çoğunlukla olumlu" olduğunu kabul etse de, eleştirilerin tam olarak bu 175 km/s'lik hız limitine odaklandığını doğruluyor. Şirket bu sınırı yükseltme olasılığını değerlendirse de henüz kesin bir karar vermiş değil.
Sadece yazılımla çözülemiyor
Grünitz, markanın bu hızı artırmak adına yapılabilecekleri incelediğini açıkladı. Ancak bu durum sanıldığı kadar kolay değil. Hız limitini sadece bir yazılım güncellemesiyle yukarı çekmek mümkün olmuyor. Zira yüksek hızlarda uzun süre seyretmek batarya, elektrik motoru ve redüksiyon dişlisi üzerindeki yükü ciddi şekilde artırıyor. Bu durum, anlık hızlanmadan çok daha farklı bir termal ve mekanik direnç gerektiriyor.
Bu nedenle Volkswagen, şirket yöneticisinin kendi ifadesiyle, konuyu iyice "değerlendirdikten" sonra nihai kararını verecek. ID.Polo GTI, hızlanma ve performans verilerinde de en dişli rakiplerinden biri olan Peugeot e-208 GTI modelinin gerisinde. Yeni elektrikli Polo GTI 0-100 km/s hızlanmasını 6.8 saniyede tamamlarken, Peugeot e-208 GTI aynı hızlanmayı 5.5 saniyede gerçekleştiriyor ve 180 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim