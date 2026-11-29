Yapay Zeka Özeti:
- Microsoft, Windows'taki yarım asırlık Telnet istemcisini kaldırma kararı aldı. Kökeni 1969 yılına uzanan bu araç, uzaktan sistem yönetimi için kullanılıyordu. İletilen verileri şifrelemediği için ciddi güvenlik açıkları barındıran protokol, zamanla yerini daha güvenli olan SSH teknolojisine bıraktı ve günümüzde geçerliliğini tamamen yitirdi. Güvenlik nedeniyle gözden çıkarılan Telnet, gelecek Windows sürümleriyle birlikte tamamen tarihe karışacak.
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Microsoft'tan bile daha eski
Kullanıcıların büyük bir kısmının muhtemelen hiç kullanmadığı Telnet, Windows içerisinde varlığını koruyan en eski teknolojilerden biri. Kökeni 1969 yılına kadar uzanan protokol, Microsoft şirketinin kuruluşundan bile birkaç yıl öncesine dayanıyor.
Telnet, bilgisayarlara uzaktan bağlanıp komut satırı arayüzü üzerinden işlem yapmak için geliştirildi. 1970'lerden 1990'lara kadar ağa bağlı cihazların ve sistemlerin yönetilmesinde son derece yaygın bir araç olarak kullanılıyordu. Ancak Telnet'in zamanla terk edilmesinin en önemli nedeni güvenlik sorunları oldu.
Neden kaldırılıyor?
Telnet, bağlantı sırasında aktarılan verileri varsayılan olarak şifrelemediği için kullanıcı adı ve şifre gibi hassas bilgiler ağ üzerinde açıkta kalabiliyordu. Bu nedenle zamanla yerini şifreli bağlantı sunan SSH gibi daha güvenli alternatiflere bıraktı. Ancak buna rağmen tamamen ortadan kaybolmadı.
Telnet günümüzde yaygın olarak kullanılmasa da bazı eski cihazlarda ve ağ bağlantılarını test etmek için hala ihtiyaç duyulabiliyor. Microsoft da bu nedenle Telnet istemcisini Windows'ta isteğe bağlı bir özellik olarak tutuyordu. Ancak şirketin son kararıyla birlikte, yarım asırdan fazla geçmişe sahip Telnet'in Windows'taki varlığı da sona erecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli