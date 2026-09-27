500 km menzil sunan yeni Renault Megane E-Tech'in Avrupa fiyatı açıklandı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Renault hatırlayacağınız üzere kompakt elektrikli modeli Megane E-Tech Electric'i Haziran ayında güncellemişti. Şimdi ise aracın fiyatı belli oldu. Güncellemenin merkezinde yer alan yeni LFP (lityum-demir-fosfat) batarya teknolojisi aracın daha uzun bir sürüş menzili sunmasını sağlarken hızlı şarj süresini de belirgin şekilde kısaltıyor.

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Yenilenen Megane E-Tech, 67 kWh kapasiteli yeni LFP bataryayla donatıldı. Ön aksa konumlandırılan elektrik motoru 160 kW (220 beygir) güç ve 300 Nm tork üretiyor. WLTP standartlarına göre 501 kilometreye kadar menzil sunan araç, bir önceki nesle kıyasla DC hızlı şarj hızını %25 artırdı. Bu sayede batarya 24 dakikada %15'ten %80 doluluğa ulaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör Aracın standart donanımında ısı pompası, şarj performansını optimize eden batarya ön ısıtma sistemi ve 11 kW çift yönlü AC şarj desteği bulunuyor. İsteğe bağlı olarak 22 kW şarj desteği de tercih edilebiliyor. Bunun yanı sıra direksiyon arkasındaki kulakçıklarla kontrol edilen rejeneratif frenleme ile tek pedalla sürüş modu da standart donanım kapsamında sunuluyor.

Tasarım dokunuşları

Tasarım tarafında kapsamlı bir güncellemeden geçen Megane E-Tech'in özellikle ön bölümü yenilendi. Farlar dışındaki tüm ön tasarım elden geçirilirken, yeni elmas desenli gündüz farları ve yeniden şekillendirilen tampon modele daha dinamik bir duruş kazandırıyor.

Renault logosu da kaputun altına taşındı. Arka tarafta boydan boya uzanan stop lambaları ise üç boyutlu yeni tasarımıyla çok daha modern bir görünüm sunuyor.

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Teknoloji ve iç mekan

Kabin içerisinde 12.3 inçlik dijital gösterge ekranı ve 12 inçlik dikey multimedya ekranından oluşan OpenR link bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Gelecekte sisteme Gemini yapay zeka asistanı da entegre edilecek.

Tam Boyutta Gör İç mekandaki diğer yenilikler arasında Qi2 standardını destekleyen soğutmalı kablosuz şarj alanı bulunuyor. Yeni Saten Arduvaz Mavi seçeneğiyle birlikte gövde rengi sayısı 7'ye yükselirken bagaj hacmi 439 litre seviyesinde kaldı.

Donanım paketleri ve fiyatlar

Renault, model seçeneklerini basitleştirerek donanım seviyesini ikiye indirdi:

Techno (34.990 euro'dan başlıyor): Standart donanımda suni deri kaplı ön konsol, ısıtmalı direksiyon, elektrikli araç rota planlayıcısı, dijital dikiz aynası kamerası ve 19 inç alaşım jantlar yer alıyor. Elektrikli ayarlanabilir koltuklar ile artırılmış gerçeklik destekli sürüş asistan paketi ise opsiyonel olarak sunuluyor.

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Esprit Alpine (37.990 euro'dan başlıyor): Techno paketine ek olarak 20 inç jantlar, masaj özellikli elektrikli koltuklar, Harman Kardon ses sistemi ve genişletilmiş sürücü yardım sistemleri standart olarak geliyor.

Renault Türkiye'nin açıklamasına göre yenilenen (LFP bataryalı) Megane E-Tech ülkemizde 2026'nın son çeyreğinde satışa sunulacak.

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500 km menzilli yeni Megane E-Tech'in Avrupa fiyatı açıklandı

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