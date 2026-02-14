500 yıl dayanıklı doğal malzemeden prefabrik ev

Evin ana malzemesi olan biyoseramik; kemiklerimiz ve dişlerimizin kimyasal yapısına çok benzer şekilde, ısıtılmadan birbirine bağlanan magnezyum, kalsiyum ve potasyum fosfattan oluşuyor. Bunun içine selüloz, kenevir veya bazen de karbon fiber katılarak lifler ilave ediliyor. Böylece dayanıklılık artarken malzeme hafifliyor. Üçgen kalıpla oluşturulan parçalar doğada en güçlü yapı olarak bilinen jeodezik kubbe olacak şekilde sadece birkaç civata ile birleştirilerek çok güçlü bir yapı oluşturuyorlar. Böcekler tarafından parçalanamayan, küflenmeyen, paslanmayan ve bakteriler tarafından çürütülemeyen biyoseramik aynı zamanda betondan 5 kat daha dayanım gücü olduğundan yapının 500 yıl boyunca ayakta kalacağı tahmin ediliyor.
Geoship’in inş çalışmaları tamamlanan ve taşınmaya hazır hale gelen Amma isimli versiyonu, 152 metre kare çapında 2 yatak oda, bir ofis odası, 2 banyo ve salona sahip loft dizayna sahip. Pilot aşamasındaki fabrikada bu evden yılda 10-100 adet üretilecek. Lüks olarak tasarlanan dairenin fiyatı montaj dahil olarak 500 bin dolardan satışa çıkacak. Tahmini olarak 2028 yılında faaliyete geçmesi beklenen fabrikada yılda 100-1000 ev üretilecek ve fiyatlar düşecek. Bu şekilde 2029’a kadar 3000 adet ev üretilmesi planlanıyor. Daha da sonra yerel mikro fabrikalar ile beraber fiyatın 150 bin dolar seviyesine kadar inmesi bekleniyor.
GeoShip’lerin gelecek planlarında farklı boyutlarda kubbeler koridor ile birbirine eklenerek daha büyük evler oluşturmak var. Farklı ev seçenekleri ile oluşturulan biyo köylerde sosyal alanlar inşaa edilerek günümüzün büyük sorunlarından olan yalnızlıkla mücadele etmeyi planlıyor.
Şimdiye kadar 500 milyon dolar değerinde 3 bin 200 evin ön siparişini alarak, ilk pilot fabrikasını kurarak, ilk evini inşaa montaj çalışmalarına başlayarak ve Kaliforniya eyaletinden fabrikada ev üretim lisansı alarak iyi bir giriş yaptığı söylenebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: