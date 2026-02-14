500 yıl dayanıklı doğal malzemeden prefabrik ev

Öğretim üyesi anne ve iş adamı babadan olma bendeniz. Annemin araştırmacı ve eğitmen kimliği ile babamın girişimci ve yönetici kimliğini birleştirerek Donanimhaber.com'u istemeden kurdum.

Tam Boyutta Gör Bundan on yıllar önce keşfedilen jeodezik mimariyi kalıcı biyoseramik materyaller ile yüzyıllarca ayakta tutmayı planlayan GeoShip girişimi, ev üretme sektöründeki tüm sorunlara çözüm bulduğunu iddia ediyor.

Evin ana malzemesi olan biyoseramik; kemiklerimiz ve dişlerimizin kimyasal yapısına çok benzer şekilde, ısıtılmadan birbirine bağlanan magnezyum, kalsiyum ve potasyum fosfattan oluşuyor. Bunun içine selüloz, kenevir veya bazen de karbon fiber katılarak lifler ilave ediliyor. Böylece dayanıklılık artarken malzeme hafifliyor. Üçgen kalıpla oluşturulan parçalar doğada en güçlü yapı olarak bilinen jeodezik kubbe olacak şekilde sadece birkaç civata ile birleştirilerek çok güçlü bir yapı oluşturuyorlar. Böcekler tarafından parçalanamayan, küflenmeyen, paslanmayan ve bakteriler tarafından çürütülemeyen biyoseramik aynı zamanda betondan 5 kat daha dayanım gücü olduğundan yapının 500 yıl boyunca ayakta kalacağı tahmin ediliyor.

Tam Boyutta Gör Yapısı itibarıyla kasırgalara, orman yangınlarına, depremlere ve sellere karşı dayanıklılık sergileyen bu yapı, bilinen tüm afet senaryolarına karşı dirençli. Ayrıca modüler yapısı sayesinde hasar alan parçayı yenisi ile değiştirmekte oldukça kolay. Firma 50 yıl yapısal bütünlük garantisi, 20 yıl dış cephe garantisi vermekte. Ancak ilk sürüm olan Amma Founders Edition ömür boyu garanti sunacak.

Geoship’in inş çalışmaları tamamlanan ve taşınmaya hazır hale gelen Amma isimli versiyonu, 152 metre kare çapında 2 yatak oda, bir ofis odası, 2 banyo ve salona sahip loft dizayna sahip. Pilot aşamasındaki fabrikada bu evden yılda 10-100 adet üretilecek. Lüks olarak tasarlanan dairenin fiyatı montaj dahil olarak 500 bin dolardan satışa çıkacak. Tahmini olarak 2028 yılında faaliyete geçmesi beklenen fabrikada yılda 100-1000 ev üretilecek ve fiyatlar düşecek. Bu şekilde 2029’a kadar 3000 adet ev üretilmesi planlanıyor. Daha da sonra yerel mikro fabrikalar ile beraber fiyatın 150 bin dolar seviyesine kadar inmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Bu şekilde firma sürdürülebilirlik (karbon emisyonsuz ve doğaya zararsız), erişilebilirlik (her bir parçası 3 fabrikada 3 dakikada üretilebiliyor), karşılanabilirlik (pahalı olmayan malzemeler ile ölçekli üretim), toksisite (normal evlerde olan 800 zararlı bileşen yok), bağlantısızlık (kuracağı köyler ile sosyal yaşamı canlandırarak yalnızlığı giderecek) sağlıyor.

GeoShip’lerin gelecek planlarında farklı boyutlarda kubbeler koridor ile birbirine eklenerek daha büyük evler oluşturmak var. Farklı ev seçenekleri ile oluşturulan biyo köylerde sosyal alanlar inşaa edilerek günümüzün büyük sorunlarından olan yalnızlıkla mücadele etmeyi planlıyor.

Tam Boyutta Gör Girişimi belki de diğer girişimlerden ayıran en büyük fark; büyük yatırım kuruluşlarından fonlanmak yerine, evleri satacağı kişiler tarafından kitle fonlaması ile fonlanmak istemesi. Bu sayede kooperatif modelini tercih ederek ileride söz hakkını ve oluşacak kârı ev sahipleri ile paylaşmak istiyor. Şimdiye kadar 4000’e yakın yatırımcıdan 16 milyon dolar sermaye toplamayı başarmış. Şirket ileride 1 milyar dolar değere ulaştığında hisselerinin %30 ile %50 arasında bir değeri müşterilerine ve doğaya aktaracak.

Tam Boyutta Gör Böylece içinde yaşadığımız doğa, şirketin önemli bir ortağı olacak. Doğanın hissesine düşen pay ile vakıf kurulacak. Bu vakıf köylerin çevresindeki eko restorasyon projeleri yürütecek, yönetim kurulunda koltuğa sahip olacak, şirketin bir kâr uğruna doğayı katledecek yapıya bürünmesini engelleyecek.

Şimdiye kadar 500 milyon dolar değerinde 3 bin 200 evin ön siparişini alarak, ilk pilot fabrikasını kurarak, ilk evini inşaa montaj çalışmalarına başlayarak ve Kaliforniya eyaletinden fabrikada ev üretim lisansı alarak iyi bir giriş yaptığı söylenebilir.

