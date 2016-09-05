5000mAh bataryalı Meizu M3 Max geliyor

Son dönemde büyük kapasiteli batarya taşıyan akıllı telefonlar özellikle Çin’de yoğun bir şekilde piyasaya çıkmaya başladı. Kullanıcıları en azından iki gün idare etmeyi amaçlayan bu tür telefonlara Meizu da yeni bir model eklemeye hazırlanıyor.

Firmanın paylaştığı görsel, uzun kullanım sürelerine imza atan yeni bir akıllı telefona işaret ediyor. Daha önce görselleri internete sızan Meizu M3 Max, muhtemelen firmanın ipuçlarını verdiği akıllı telefon olacak. 9 saattir kullanıldığı görülen cihaz, halen önemli bir miktar daha kapasite barındırıyor. Tahminler pil kapasitesinin 5000mAh civarında olduğu yönünde.

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Rakip modellere baktığımızda da benzer seviyeler söz konusu. Lenovo’nun P serisinde 5100mAh seivyeleri mevcut. Gionee ise 6000mAh seviyesini aştı. Xiaomi de 5000mAh seviyesine dayandı. Çinli tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği bu sınıfa Meizu da uzak kalmak istemiyor.

Meizu M3 Max modelinde Helio P10 yonga seti, 4GB RAM, 32GB/64GB arttırılabilir kapasite, çift LED flaşlı arka kamera, parmak izi okuyucu gibi özellikler olacağı ifade ediliyor. Modelin 32GB kapasiteli versiyonu için 269$, 64GB kapasiteli versiyon için 299$ fiyat etiketinden bahsediliyor. Resmi tanıtım ise yarın yapılacak.