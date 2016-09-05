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5000mAh bataryalı Meizu M3 Max geliyor

Tek şarj ile çok uzun kullanım süreleri elde etmek isteyen tüketiciler için seçeneklerin sayısı giderek artıyor. Meizu’nun yarın tanıtacağı M3 Max modeli de seçenekler arasına katılacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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5000mAh bataryalı Meizu M3 Max geliyor

Son dönemde büyük kapasiteli batarya taşıyan akıllı telefonlar özellikle Çin’de yoğun bir şekilde piyasaya çıkmaya başladı. Kullanıcıları en azından iki gün idare etmeyi amaçlayan bu tür telefonlara Meizu da yeni bir model eklemeye hazırlanıyor.

Firmanın paylaştığı görsel, uzun kullanım sürelerine imza atan yeni bir akıllı telefona işaret ediyor. Daha önce görselleri internete sızan Meizu M3 Max, muhtemelen firmanın ipuçlarını verdiği akıllı telefon olacak. 9 saattir kullanıldığı görülen cihaz, halen önemli bir miktar daha kapasite barındırıyor. Tahminler pil kapasitesinin 5000mAh civarında olduğu yönünde.

Ayrıca Bkz. "5100mAh bataryalı Lenovo Vibe P2 resmiyet kazandı"

Rakip modellere baktığımızda da benzer seviyeler söz konusu. Lenovo’nun P serisinde 5100mAh seivyeleri mevcut. Gionee ise 6000mAh seviyesini aştı. Xiaomi de 5000mAh seviyesine dayandı. Çinli tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği bu sınıfa Meizu da uzak kalmak istemiyor.

Meizu M3 Max modelinde Helio P10 yonga seti, 4GB RAM, 32GB/64GB arttırılabilir kapasite, çift LED flaşlı arka kamera, parmak izi okuyucu gibi özellikler olacağı ifade ediliyor. Modelin 32GB kapasiteli versiyonu için 269$, 64GB kapasiteli versiyon için 299$ fiyat etiketinden bahsediliyor. Resmi tanıtım ise yarın yapılacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/Meizu-drops-teaser-for-M3-Max-more-battery-less-bezel_id84963 Yorum Yaz
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mkykal 3 yıl en beğenilen
Cihaz tanıtıldı bile... Biraz daha ciddiyet lütfen.
gsmarena.com/...
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Xtrud 3 yıl
İçeri kalitenize diyecek yok ama günlük haberlerde berbatsınız 1 hafta gecikmeli haber mi olur?
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kadirirdem 3 yıl
tanıtıldı haberini 1 hafta sonra yaparsınız artık...
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kucukyenici 3 yıl
gsmarena - phonearena yayınlarsa akabinde haberler bizim sitelere düşüyor. Lafa gelince; "Emeğe saygı!"
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savasserter 3 yıl
4100 mAh
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BekirTemel 3 yıl
neden hep batarya istenilen seviyelere çekildiğinde donanımdan kısarlar ki neden 4 değilde 3 gb ram mesela? Hepsini bir arada koy fıstık gibi cihaz olsun işte.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl BekirTemel
BekirTemel

neden hep batarya istenilen seviyelere çekildiğinde donanımdan kısarlar ki neden 4 değilde 3 gb ram mesela? Hepsini bir arada koy fıstık gibi cihaz olsun işte.

Klişe cevap: Pazarlama taktiği
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Xtrud 3 yıl
İçeri kalitenize diyecek yok ama günlük haberlerde berbatsınız 1 hafta gecikmeli haber mi olur?
Yanıtla +9
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BayTuruncu 3 yıl
Son zamanlarda haberlerde hep bi eksiklik var güncel bi haberden en az 1 gün sonra haberleri oluyo
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mkykal 3 yıl en beğenilen
Cihaz tanıtıldı bile... Biraz daha ciddiyet lütfen.
gsmarena.com/...
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