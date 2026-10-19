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    505 km menzil ve Lidar: 13.800 dolarlık Leapmotor A10s tanıtıldı

    Leapmotor, küçük elektrikli SUV modeli A10’un daha sportif ve konforlu versiyonu A10s’i tanıttı. Çin’de 13.800 dolardan satışa çıkan model, 505 km menzil ve lidar destekli sürüş asistanları sunuyor.

    505 km menzil ve Lidar: 13.800 dolarlık Leapmotor A10s tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Leapmotor, küçük elektrikli SUV ailesini A10s adlı yeni versiyonla genişletti. Çin’de yaklaşık 13.810 dolar liste fiyatıyla satışa çıkan model, özel tasarım detayları ve ek konfor donanımlarıyla ürün gamının zirvesine yerleşiyor.

    Siyah gövde, sportif detaylar

    Leapmotor A10s, kendine özgü Mirror Night Black gövde rengiyle sunuluyor. Koyu gri marka logoları, 18 inçlik siyah sportif jantlar ve arkadaki kırmızı “S” rozeti, yeni versiyonun dış tasarımındaki ayırt edici unsurlar arasında yer alıyor.

    İç mekanda ise Modern Gray adı verilen gri renk düzeni tercih ediliyor. Süet görünümlü koltuk döşemelerine kırmızı dikişler ve başlıklardaki işlemeler eşlik ediyor. Ön koltuklara eklenen havalandırma ile arka bölümdeki ambiyans aydınlatması da A10s’in konfor tarafındaki yeniliklerini oluşturuyor.

    53 kWsa batarya ve 505 km menzil

    505 km menzil ve Lidar: 13.800 dolarlık Leapmotor A10s tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    A10s, ön aksa yerleştirilen 90 kW gücündeki tek elektrik motorundan güç alıyor. 53 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya, Çin’de kullanılan CLTC test döngüsüne göre 505 km menzil sağlıyor. Bataryanın yüzde 30’dan yüzde 80 doluluğa ulaşması yaklaşık 16 dakika sürüyor.

    Gövde ölçülerinde de farklılık bulunmuyor. Beş kişilik elektrikli SUV; 4.270 mm uzunluğa, 1.810 mm genişliğe ve 1.635 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2.605 mm olarak açıklanıyor.

    Lidar destekli sürüş asistanları sunuluyor

    505 km menzil ve Lidar: 13.800 dolarlık Leapmotor A10s tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Leapmotor A10s’in teknoloji paketinde lidar sensörü, kokpit işlevleri için Qualcomm SA8295 ve sürücü destek sistemleri için SA8650 işlemcisi bulunuyor.

    Bu altyapı; şehir içi ve otoyol kullanımında navigasyon destekli sürüşün yanı sıra park yerinden park yerine sürüş desteği sağlıyor. 

    Leapmotor eylülde küresel ölçekte 105.656 araç teslim ederek üst üste üçüncü kez aylık 100 bin sınırını aştı. İlk dokuz ayda 666.539 teslimata ulaşan şirketin, yıllık 1 milyon araç hedefini yakalayabilmesi için son çeyrekte ayda ortalama yaklaşık 111 bin araç teslim etmesi gerekiyor. A10s de markanın bu hedef doğrultusunda küçük SUV ailesinin cazibesini artırmayı amaçlayan yeni hamlesi olarak öne çıkıyor.

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