505 km menzil ve Lidar: 13.800 dolarlık Leapmotor A10s tanıtıldı

Siyah gövde, sportif detaylar
Leapmotor A10s, kendine özgü Mirror Night Black gövde rengiyle sunuluyor. Koyu gri marka logoları, 18 inçlik siyah sportif jantlar ve arkadaki kırmızı “S” rozeti, yeni versiyonun dış tasarımındaki ayırt edici unsurlar arasında yer alıyor.
İç mekanda ise Modern Gray adı verilen gri renk düzeni tercih ediliyor. Süet görünümlü koltuk döşemelerine kırmızı dikişler ve başlıklardaki işlemeler eşlik ediyor. Ön koltuklara eklenen havalandırma ile arka bölümdeki ambiyans aydınlatması da A10s’in konfor tarafındaki yeniliklerini oluşturuyor.
53 kWsa batarya ve 505 km menzil
Gövde ölçülerinde de farklılık bulunmuyor. Beş kişilik elektrikli SUV; 4.270 mm uzunluğa, 1.810 mm genişliğe ve 1.635 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2.605 mm olarak açıklanıyor.
Lidar destekli sürüş asistanları sunuluyor
Bu altyapı; şehir içi ve otoyol kullanımında navigasyon destekli sürüşün yanı sıra park yerinden park yerine sürüş desteği sağlıyor.
Leapmotor eylülde küresel ölçekte 105.656 araç teslim ederek üst üste üçüncü kez aylık 100 bin sınırını aştı. İlk dokuz ayda 666.539 teslimata ulaşan şirketin, yıllık 1 milyon araç hedefini yakalayabilmesi için son çeyrekte ayda ortalama yaklaşık 111 bin araç teslim etmesi gerekiyor. A10s de markanın bu hedef doğrultusunda küçük SUV ailesinin cazibesini artırmayı amaçlayan yeni hamlesi olarak öne çıkıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: