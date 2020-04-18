512 yaşında köpekbalığı keşfedildi

Danimarka'da araştırmalarını sürdüren bilim insanları, 512 yaşında olduğunu düşündükleri bir Grönland köpek balığı tespit etti. Hayvanın yaşayan en yaşlı omurgalı olduğu düşünülüyor.İlginizi Çekebilir Antibakteriyel bakır plaka üretildi
Kuzey Atlantik ve Arctic denizlerini dolaşan bilim insanları tarafından bulunan köpek balığı, yaklaşık 5,5 metre uzunluğunda. Danimarkalı bilim insanları, Grönland köpek balıklarının her yıl yaklaşık bir santimetre büyüdüğünü söylüyor.
2016 yılında 400 yıllık köpekbalığı keşfedilmişti
Grönland köpek balıkları, Kuzey Atlantik ve Kuzey Kutup okyanuslarının soğuk sularında yaşar ve yaşam alanı Grönland çevresindeki denizler de dahil olmak üzere Doğu Kanada'dan Norveç Denizi'ne kadar uzanır. Bu hayvanlar, yaklaşık 2 buçuk kilometre derinlikte hayatlarını sürdürür.
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Tüm omurgalı türleri arasında en uzun ömre sahip canlılar olarak bilinen Grönland köpek balıkları, diğer balıklarla beslenerek hayatta kalıyor. 2016 da yılında 400 yaşında bir Grönland köpek balığı bulunmuştu.
https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/dunyanin-en-yasli-kopek-baligi-512-yasinda-40677596 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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