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    512 yaşında köpekbalığı keşfedildi

    Danimarka'da araştırmalarını sürdüren bilim insanları, 512 yaşında olduğunu düşündükleri bir Grönland köpek balığı tespit etti. Hayvanın yaşayan en yaşlı omurgalı olduğu düşünülüyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    512 yaşında köpekbalığı keşfedildi
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    Danimarka'da araştırmalarını sürdüren bilim insanları, 512 yaşında olduğunu düşündükleri bir Grönland köpek balığı tespit etti. Hayvanın yaşayan en yaşlı omurgalı olduğu düşünülüyor.

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    Kuzey Atlantik ve Arctic denizlerini dolaşan bilim insanları tarafından bulunan köpek balığı, yaklaşık 5,5 metre uzunluğunda. Danimarkalı bilim insanları, Grönland köpek balıklarının her yıl yaklaşık bir santimetre büyüdüğünü söylüyor.

    2016 yılında 400 yıllık köpekbalığı keşfedilmişti

    512 yaşında köpekbalığı keşfedildi
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    Grönland köpek balıkları, Kuzey Atlantik ve Kuzey Kutup okyanuslarının soğuk sularında yaşar ve yaşam alanı Grönland çevresindeki denizler de dahil olmak üzere Doğu Kanada'dan Norveç Denizi'ne kadar uzanır. Bu hayvanlar, yaklaşık 2 buçuk kilometre derinlikte hayatlarını sürdürür.

    Ayrıca Bkz. "Antibakteriyel bakır plaka üretildi"

    Tüm omurgalı türleri arasında en uzun ömre sahip canlılar olarak bilinen Grönland köpek balıkları, diğer balıklarla beslenerek hayatta kalıyor. 2016 da yılında 400 yaşında bir Grönland köpek balığı bulunmuştu.



    https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/dunyanin-en-yasli-kopek-baligi-512-yasinda-40677596 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr. Jingles 6 dk.
    Şaka maka Kanuni Sultan Süleyman döneminden beri yaşıyor.
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    Krone 13 dk.
    3 yıl öncesinin haberi
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    dr4qo (göksu aral) 23 dk.
    Gözünün feri sönmüş hayvanın
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    BATMESS 1 sa.
    400 yaşındakini köpek balığını hatırlayıp şok olmuştum, şimdi daha da şoktayım.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 sa.
    Adam haber yapmıs biri kaynagı begenmıyor oteki metreyi ula bırakın okuyun geçin işte 512mb köpek balığı varmış :)
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    HIGHER 1 sa.
    Kaynak hürriyet mi?
    Bilim haberleri yapan ciddi bir kaynak koyun, ben sizin adınıza utandım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    kuklacini (bugra aslan) 1 sa.
    Derinlik birimi ''metre'' haritalarda metre kullanılıyor .İki buçuk kilometre olmamış.
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    canguler917 (can guler) 33 dk. kuklacini
    technopat değil burası yanlış geldin
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