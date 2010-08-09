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512x paralel işlemcili GeForce GTX 480 test edildi

8 yıl
30,3b
1
99
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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512x paralel işlemcili GeForce GTX 480 test edildi
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Üretim verimliliği ve yüksek güç tüketimine yönelik bir takım çekincilerden ötürü, GF100 GPU'sunu 512x yerine 480x paralel işlemcili olarak pazara sunan Nvidia, GeForce GTX 485 modelinde GF100 grafik yongasının orjinal tasarımıyla kullanmanın planlarını yapıyor. Ekran kartı üreticilerinden elde ettiğimzi bazı bilgilere göre son çeyrekte satışa sunulması planlanan GeForce GTX 485 öncesinde Çin merkezli Expreview sitesi, 512x paralel işlemcili GF100 grafik yongasını test etme şansı yakaladı.

Paralel işlemci sayısı haricinde başta saat hızları olmak üzere diğer tüm detaylarıyla mevcut GeForce GTX 480'e yakın olan kart, yapılan testler sonucunda ortalama %6 civarında daha hızlı olmayı başarırken, güç tüketiminde ise mevcut modele kıyasla tam 204 Watt daha fazla çekiyor. Bekleme durumunda 17 Watt daha fazla güç tüeten 512x paralel işlemcili GeForce GTX 480'nin yük altındaki güç tüketim değerinin test edilen örnek karta has bir durum olabileceği ve kartın final versiyonunda durumun daha farklı olabileceği de yapılan yorumlar arasında yer alıyor.

512x paralel işlemcili GeForce GTX 480 ısı testinde de ilginç sonuçlara imza attı. Zira test edilen kart üzerinde Arctic Cooling üretimi üç fanlı özel bir soğutucu kullanılmasına rağmen, yük altında GPU sıcaklığının 94 dereceyi gördüğü belirtildi.

İşte 512x paralel işlemcili GeForce GTX 480'nin test sonuçları;

512x paralel işlemcili GeForce GTX 480 test edildi
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512x paralel işlemcili GeForce GTX 480 test edildi
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MxFxOx 8 yıl
aylar sonra yeni kart çıkarıyor sadece %6 daha hızlı oluyor demekki şuanki çok daha iyisi için yıllar gerekiyor :(
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Jarmen25 8 yıl
gtx 480 tek başına sağlam bi kasayla çok rahat kullanılır zaten 480 cudalı yük altında 5970ten fazla elek. tüketiyor %5 performans için gereksiz.
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zZzerk 2 yıl Jarmen25

Vaybe!

Haha 🙃

Nereden nereye TayfuN'um

gtx 590, Titan AMP!, 7990 dEviL13 derKen, 970 kullanıR oldukK, millet 10xx serisine geçti bile



Watt/Başına performanS aldı başını gitti, hadi hayR lısı,,,

😎😎😎
1 Yanıt Yanıtla +1
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huseyincarnege 8 yıl
OKAR EREKTİRKLE Bİ SİSTEM CALIŞIR RAHATLIKLA O NE ÖLE ELEKTİRK DAİRESİYLE ANLAŞMA YAPTI BU NE OYUN OYNUCAZDİYE SERVET ÖDÜYOZ ZATEN İDE EREKTİREYE SERVETMİ ÖDÜCEZ:s
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TiesTorN 8 yıl
erektirek nedir?
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the enemy 8 yıl

huseyincarnege

OKAR EREKTİRKLE Bİ SİSTEM CALIŞIR RAHATLIKLA O NE ÖLE ELEKTİRK DAİRESİYLE ANLAŞMA YAPTI BU NE OYUN OYNUCAZDİYE SERVET ÖDÜYOZ ZATEN İDE EREKTİREYE SERVETMİ ÖDÜCEZ:s


arkadaşı fermi çarpmış
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Chembond 8 yıl

huseyincarnege

OKAR EREKTİRKLE Bİ SİSTEM CALIŞIR RAHATLIKLA O NE ÖLE ELEKTİRK DAİRESİYLE ANLAŞMA YAPTI BU NE OYUN OYNUCAZDİYE SERVET ÖDÜYOZ ZATEN İDE EREKTİREYE SERVETMİ ÖDÜCEZ:s


Bir mesajda Türkçe bu kadar katledilir sanırım



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zildjiann 8 yıl
bu karta bir de 1Kw güç kaynağı... 2 bileşene 1000 lerce dolar.
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real_kuru 8 yıl
644 Watt ??? OHA hatta OHAARRAŞŞŞŞŞŞŞ!!!!
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the enemy 8 yıl
200w daha fazla mı ? :S
%5 artış için mi? fiyatıda 50$ daha pahalı olur oh evlere şenlik.
üst düzey için 2 x gtx460 en mantıklısı
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enrique 8 yıl
sadece 32cc farkla 204 watt fazla çekmesi mantık dışı.neden böyle olduğunu yakında öğreniriz.
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Batuist 8 yıl
ekstradan 32 adet paralel işlemcinin güç tüketimine etkisi inanılmaz.. %5lik bir performans artışı için akıl işi değil..
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Man From Atlantis 8 yıl
belki A1 revizyon ilk seri gpulardan biridir..
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mk2kill 8 yıl
ısıtıp ısıtıp sürerse o zaman nVidia ya gün doğar

gorunen o ki nvidia da iyi isitiyor. toplam guc tuketimi 644 watt. Bununla yazin 2 saat oyun oynasan adami sicak carpar be.
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babaeski39 8 yıl
hey maşallah nazar boncuğu takmak lazım herelde buna sanırsam güç tüketimi artıkça artıyor nereye kadar gider bunun yolu anlamış değilim bu biraz kaba olucak gibi ama insan gibi yiyor at gibi ......
işlemci ile rem hızlarını artırsınlar madem performans artışı istiyorlar bari bunu yapsınlar bence ati 4850 devan anlaşılan
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Zero Limit 8 yıl
ula buna boşuna 2 tane 8 pin koymamışlar, psu nun iliğini kurutur bu
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Chembond 8 yıl
Demekki GPU shader tasarımındaki o lazer ile kesilen 32 shaderda inanılmaz bir güç kaçağı oluyorduda kestiler. 6 ay gecikmesinin sebebi şimdi anlaşıldı. Kim bilir bunu bulabilmek için kaç kez deneme yanılma yaptılar...
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stalker91 8 yıl
gülmeyin beyler emege saygı




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