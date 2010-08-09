512x paralel işlemcili GeForce GTX 480 test edildi

Üretim verimliliği ve yüksek güç tüketimine yönelik bir takım çekincilerden ötürü, GF100 GPU'sunu 512x yerine 480x paralel işlemcili olarak pazara sunan Nvidia, GeForce GTX 485 modelinde GF100 grafik yongasının orjinal tasarımıyla kullanmanın planlarını yapıyor. Ekran kartı üreticilerinden elde ettiğimzi bazı bilgilere göre son çeyrekte satışa sunulması planlanan GeForce GTX 485 öncesinde Çin merkezli Expreview sitesi, 512x paralel işlemcili GF100 grafik yongasını test etme şansı yakaladı.

Paralel işlemci sayısı haricinde başta saat hızları olmak üzere diğer tüm detaylarıyla mevcut GeForce GTX 480'e yakın olan kart, yapılan testler sonucunda ortalama %6 civarında daha hızlı olmayı başarırken, güç tüketiminde ise mevcut modele kıyasla tam 204 Watt daha fazla çekiyor. Bekleme durumunda 17 Watt daha fazla güç tüeten 512x paralel işlemcili GeForce GTX 480'nin yük altındaki güç tüketim değerinin test edilen örnek karta has bir durum olabileceği ve kartın final versiyonunda durumun daha farklı olabileceği de yapılan yorumlar arasında yer alıyor.

512x paralel işlemcili GeForce GTX 480 ısı testinde de ilginç sonuçlara imza attı. Zira test edilen kart üzerinde Arctic Cooling üretimi üç fanlı özel bir soğutucu kullanılmasına rağmen, yük altında GPU sıcaklığının 94 dereceyi gördüğü belirtildi.

İşte 512x paralel işlemcili GeForce GTX 480'nin test sonuçları;