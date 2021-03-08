55.000 TL’lik ödül havuzu ile Gamify Mart 2021 turnuvaları devam ediyor

Türkiye’nin en büyük bağımsız oyuncu topluluğu Gamify, Mart ayı turnuva takvimini yayınladı. Ayın 31 farklı gününde toplam 35 turnuva ile oyuncuları sürükleyici bir serüvene çıkaracak Gamify, her zaman olduğu gibi mobil, PC ve konsol ayırt etmeksizin oyuncuların buluşma merkezi oluyor.

Gamify Mart turnuvaları 8 Mart (bugün) İtibarıyla Free Fire ve League of Legends ile devam ediyor. Hafta boyunca PUBG Lite, Teamfight Tactics, Heartstone, Brawl Stars, Fortnite, ZULA ve COD Mobile ile turnuva heyecanı devam ediyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Gamify, düzenlediği LoL 1v1 turnuvası ile sadece kadınlara özel ürünlerde geçerli 1.500 TL değerinde hediye çeki kazandırıyor, PUBG ve Hearthstone’un piyasaya çıkışlarının yıl dönümüne özel etkinliklerin düzenleneceği Gamify Mart turnuvalarında toplam 55.000 TL’lik ödül havuzu alanında en yetenekleri oyuncuların olacak.

İlginizi Çekebilir

GeForce Now'ın Global Founders üyeliği Türkiye'de kullanılamayacak!

Gamify Şubat Turnuvaları’na katılmak için linki ziyaret edebilirsiniz:

Gamify Hakkında:

120.000'den fazla oyuncunun sosyalleşme alanı Gamify, çevrimiçi oyun turnuvalarının düzenlendiği, nakit para ödüllerinden ekran kartına, oyun ekipmanlarından hediye kartlarına kadar birçok ödülün dağıtıldığı bir oyun platformudur.

Gerçekleştirdiği turnuvaların yanı sıra oyun dünyası hakkında son gelişmeleri üyeleriyle paylaşan, gerçekleştirdiği anketlerle oyuncuların nabzını tutan ve çekilişlerle heyecan yaratan Gamify kısa sürede 121.000 oyuncunun uğrak noktası haline geldi.

Gamify hakkında daha fazla bilgi için web sitesini ziyaret edebilir, Gamify sosyal medya hesaplarına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.