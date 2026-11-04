550 bin euroluk Ferrari Luce’nin 2027 kontenjanı doldu

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Oynat Ferrari’nin ilk tamamen elektrikli otomobili Luce, yüksek fiyatına rağmen 2027 kontenjanını tamamen doldurdu. Jony Ive tarafından tasarlanan beş kişilik bu özel model, her tekerleğindeki elektrik motorlarıyla toplam 1.035 beygir güç üretiyor. 0'dan 100 km hıza 2,5 saniyede ulaşan otomobil, 530 kilometre menzil mesafesi sunuyor. Bugün sipariş verenlerin teslimat için yaklaşık bir yıl beklemesi gerekiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Ferrari’nin ilk tamamen elektrikli otomobili Luce, yoğun eleştiri almasına ve yüksek fiyatına rağmen ilk yıl için ayrılan satış kontenjanını doldurdu. Şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuşan CEO Benedetto Vigna, 2027’de satılması planlanan araçların neredeyse tamamının müşterilere tahsis edildiğini söyledi.

Vigna’ya göre bugün sipariş verenlerin teslimat için yaklaşık bir yıl beklemesi gerekiyor. Ferrari, planlanan üretim adedini veya siparişlerin ülkelere göre dağılımını açıklamadı.

Tartışılan tasarım, güçlü talep

Eski Apple tasarım şefi Jony Ive’ın LoveFrom şirketiyle iş birliği içinde tasarlanan Luce, markanın alışılmış alçak ve agresif çizgilerinden ayrılıyor. Daha yüksek gövdesiyle dikkat çeken model, aynı zamanda Ferrari’nin ilk beş koltuklu otomobili.

Tasarımı eleştirilse de Vigna, otomobili yakından gören ve kullanan müşterilerin algısının değiştiğini belirtiyor. İlk sürüş değerlendirmelerinde de özellikle yol tutuş ve sürüş karakteri öne çıkıyor.

Dört motor, 1.035 beygir

Tam Boyutta Gör Her tekerlek için bir elektrik motoru kullanan Luce, toplam 1.035 beygir güç ve yaklaşık 990 Nm tork üretiyor. Ferrari’nin verilerine göre 0-100 km/s hızlanması 2,5 saniye sürüyor. Bağımsız yönlendirilebilir arka aks sistemi ve F80 süper otomobilinden türetilen süspansiyon da modelin teknik özellikleri arasında.

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112 kWsa batarya, WLTP ölçümüne göre 530 kilometre menzil sağlıyor. Otomobilin desteklediği en yüksek DC şarj gücü ise 350 kW.

Luce’ye yönelik koleksiyoner ilgisi daha önce de dikkat çekmişti. “Chassis 0” adı verilen ilk üretim örneği, ağustos ayındaki açık artırmada 40 milyon dolara satılmıştı.

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550 bin euroluk Ferrari Luce’nin 2027 kontenjanı doldu

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