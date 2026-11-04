550 bin euroluk Ferrari Luce’nin 2027 kontenjanı doldu

Yapay Zeka Özeti:
- Ferrari’nin ilk tamamen elektrikli otomobili Luce, yüksek fiyatına rağmen 2027 kontenjanını tamamen doldurdu. Jony Ive tarafından tasarlanan beş kişilik bu özel model, her tekerleğindeki elektrik motorlarıyla toplam 1.035 beygir güç üretiyor. 0'dan 100 km hıza 2,5 saniyede ulaşan otomobil, 530 kilometre menzil mesafesi sunuyor. Bugün sipariş verenlerin teslimat için yaklaşık bir yıl beklemesi gerekiyor.
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Vigna’ya göre bugün sipariş verenlerin teslimat için yaklaşık bir yıl beklemesi gerekiyor. Ferrari, planlanan üretim adedini veya siparişlerin ülkelere göre dağılımını açıklamadı.
Tartışılan tasarım, güçlü talep
Eski Apple tasarım şefi Jony Ive’ın LoveFrom şirketiyle iş birliği içinde tasarlanan Luce, markanın alışılmış alçak ve agresif çizgilerinden ayrılıyor. Daha yüksek gövdesiyle dikkat çeken model, aynı zamanda Ferrari’nin ilk beş koltuklu otomobili.
Tasarımı eleştirilse de Vigna, otomobili yakından gören ve kullanan müşterilerin algısının değiştiğini belirtiyor. İlk sürüş değerlendirmelerinde de özellikle yol tutuş ve sürüş karakteri öne çıkıyor.
Dört motor, 1.035 beygir
112 kWsa batarya, WLTP ölçümüne göre 530 kilometre menzil sağlıyor. Otomobilin desteklediği en yüksek DC şarj gücü ise 350 kW.
Luce’ye yönelik koleksiyoner ilgisi daha önce de dikkat çekmişti. “Chassis 0” adı verilen ilk üretim örneği, ağustos ayındaki açık artırmada 40 milyon dolara satılmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: