Yapay Zeka Özeti:
- Chery, elektrikli SUV modeli Jetour TX'i Çin'de 13 bin 400 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Araç, 65 kilovatsaatlik LFP bataryasıyla 550 kilometreye kadar menzil vadediyor. Çift motorlu ve dört çeker versiyonu 275 kilowatt güç üretirken, sıfırdan yüze 5,5 saniyede ulaşıyor. Model, 20 santimetrelik yerden yüksekliğiyle arazi karakterini de koruyor. İç mekanda ise yapay zeka destekli multimedya ekranı ve otonom sürüş asistanları öne çıkıyor.
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Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Yeni Jetour TX özellikleri
Jetour TX, yuvarlak farları birbirine bağlayan siyah ön paneli ve dik hatlarıyla arazi aracı görünümünü koruyor. 4.475 mm uzunluğundaki SUV’un genişliği 1.880 mm, yüksekliği 1.700 mm, aks mesafesi ise 2.735 mm. Kaputun altında 150 litrelik ön bagaj bulunuyor. Yerden yüksekliği 200 mm olan model için 500 mm sudan geçiş derinliği açıklanıyor. Yaklaşma ve uzaklaşma açıları da sırasıyla 21 ve 26 derece.
Tüm versiyonlarda Chery’nin 65 kWsa kapasiteli LFP “Rhino” bataryası kullanılıyor. Arkadan itişli modeller için 550 km, dört çeker için 510 km menzil açıklanıyor. Bu değerler Çin’de kullanılan CLTC test döngüsüne ait. Süspansiyonda önde MacPherson, arkada beş bağlantılı bağımsız yapı tercih edilmiş.
Yine üst donanımlarda sunulan Falcon 500+ sürüş destek sistemi, otoyolda navigasyon destekli sürüş, otomatik park, uzaktan park ve hafızalı park özelliklerini içeriyor. Şehir içindeki navigasyon destekli sürüş işlevinin ise daha sonra kablosuz yazılım güncellemesiyle kullanıma açılması planlanıyor.
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Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli