Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Chery, elektrikli SUV modeli Jetour TX'i Çin'de 13 bin 400 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Araç, 65 kilovatsaatlik LFP bataryasıyla 550 kilometreye kadar menzil vadediyor. Çift motorlu ve dört çeker versiyonu 275 kilowatt güç üretirken, sıfırdan yüze 5,5 saniyede ulaşıyor. Model, 20 santimetrelik yerden yüksekliğiyle arazi karakterini de koruyor. İç mekanda ise yapay zeka destekli multimedya ekranı ve otonom sürüş asistanları öne çıkıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Chery bünyesindeki Jetour, tamamen elektrikli SUV modeli TX’i Çin’de satışa sundu. Köşeli tasarımıyla markanın diğer SUV’larını takip eden model, beş donanım seçeneğiyle geliyor. Fiyatlar 89.900 yuandan başlayıp 125.900 yuana, yani yaklaşık 13.400-18.800 dolar aralığına uzanıyor.

Yeni Jetour TX özellikleri

Jetour TX, yuvarlak farları birbirine bağlayan siyah ön paneli ve dik hatlarıyla arazi aracı görünümünü koruyor. 4.475 mm uzunluğundaki SUV’un genişliği 1.880 mm, yüksekliği 1.700 mm, aks mesafesi ise 2.735 mm. Kaputun altında 150 litrelik ön bagaj bulunuyor. Yerden yüksekliği 200 mm olan model için 500 mm sudan geçiş derinliği açıklanıyor. Yaklaşma ve uzaklaşma açıları da sırasıyla 21 ve 26 derece.

Tam Boyutta Gör Arkadan itişli versiyonda 200 kW güç ve 285 Nm tork üreten tek elektrik motoru görev yapıyor. Bu versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 7,5 saniyede tamamlıyor. Dört tekerlekten çekişli modelde toplam güç 275 kW’a, tork ise 427 Nm’ye çıkarken hızlanma süresi 5,5 saniyeye düşüyor.

Tüm versiyonlarda Chery’nin 65 kWsa kapasiteli LFP “Rhino” bataryası kullanılıyor. Arkadan itişli modeller için 550 km, dört çeker için 510 km menzil açıklanıyor. Bu değerler Çin’de kullanılan CLTC test döngüsüne ait. Süspansiyonda önde MacPherson, arkada beş bağlantılı bağımsız yapı tercih edilmiş.

Tam Boyutta Gör Kabinde 15,6 inç multimedya ekranı ve 8,8 inç dijital gösterge paneli yer alıyor. Tour OS işletim sistemi, sesli komut desteği ve Doubao yapay zeka modeliyle birlikte çalışıyor. Üst donanımlarda ön koltuklara ısıtma, havalandırma ve masaj işlevleri ekleniyor.

Çinli elektrikli spor otomobil SC01, İtalya’da üretilecek 4 sa. önce eklendi

Yine üst donanımlarda sunulan Falcon 500+ sürüş destek sistemi, otoyolda navigasyon destekli sürüş, otomatik park, uzaktan park ve hafızalı park özelliklerini içeriyor. Şehir içindeki navigasyon destekli sürüş işlevinin ise daha sonra kablosuz yazılım güncellemesiyle kullanıma açılması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

550 km menzilli Chery Jetour TX, Çin’de 13.400 dolardan satışta

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: