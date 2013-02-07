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5.5-inç Full HD ekranlı LG Optimus G Pro'nun detayları sızdırıldı

6 yıl
1,8b
1
63
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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5.5-inç Full HD ekranlı LG Optimus G Pro'nun detayları sızdırıldı
2013 yılı, 5-inç ve üzeri boyutta ekrana sahip akıllı telefon - tablet melezi sınıfı mobil cihazların yükselişe geçeceği bir yıl olacak. İşte bu durumu göz önünde bulunduran ve pastadan daha büyük bir pay kapmak isteyen LG'nin, kapalı kapılar ardında Optimus G Pro modeli üzerinde çalışma yürüttüğü söyleniyor. Optimus G Pro'ya ait olduğu öne sürülen bir görsel ve detaylı teknik özellik listesi PhoneArena tarafından internete sızdırılmış durumda.
PhoneArena'nın güvendiği kaynağına dayandırdığı bilgiler ışığında Optimus G Pro, Qualcomm'un APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformu desteğini arkasına alacak. 28 nm üretim süreci teknolojisiyle hazırlanan ve 1.7 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (Krait) bu platform, grafik yeteneklerini Adreno 320 grafik işlem birimine borçlu. 2 GB LPDDR2 RAM'e ve 32 GB'lık eMMC dahili depolama alanına yer verilen Optimus G Pro, 64 GB'a kadar microSDXC kartlara destek veriyor.
Optimus G Pro'nun, 5.5-inç büyüklüğündeki ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğündeki dokunmatik kapasitif ekranında AH-IPS panel teknolojisinin tercih edildiği görülüyor. AH-IPS panel, gerçeğe yakın renkler ve  178 dereceye varan dikey / yatay görüş açısı vadediyor.
Çift band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0 + HS ve NFC (Near-Field Communication) gibi güncel teknolojileri bünyesinde barındıran akıllı telefon - tablet melezinde, 3.140 mAh kapasiteli batarya yeterli görülmüş. Ayrıca ön yüze 2.1 megapiksel çözünürlüğünde, arka yüze ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yerleştirilmiş. Her iki kamera da 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yapabiliyor.
Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemini kullanan Optimus G Pro'nun, 2013 yılının ilk yarısında resmiyet kazanması bekleniyor.
5.5-inç Full HD ekranlı LG Optimus G Pro'nun detayları sızdırıldı

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DH Misafiri 6 yıl
Kimse bişey demesin şimdi bu bildiğin note 2 nin çerçevesi daraltılmış hali ön taraftan...
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DH Misafiri 6 yıl
Note ikide kalem akilli bekleme yuz tanima ile acilma coklu is yapma bunlar note 2 yi her zaman ustun kilacak ki exsynos4 vs.. note 3 cikana kadar kral note 2..
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yeb2734 6 yıl
Lg optimus g nerde ki g pro dan bahsediyorlar.
Satmayacağın telefonu uretsen ne olur.
Ben tam bir lg fanıydım beni bile soğuttu
Hala optimus g gelecek de alacazda ooohoooo
Artık gelsede almam g pro da bu yuzden benim için birsey ifade etmiyor
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teknoforum-bs 6 yıl
Ekran kalitesi çok hoşuma gitti.Çok net ve parlak görünüyor
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jasonw 6 yıl
ön taraf s3/note 2 arka taraf da one x işte bu be(!)
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cengizhan1903 6 yıl
Guzel olmamis
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DH Misafiri 6 yıl
wox
2.1 megapiksel bi kamera ile full hd video kaydı he,inanayım mı?

1920 x 1080 = 2073600 = 2.1 MP
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cevapveren62 6 yıl
s3 ün tasarımının neredeyse aynısı.Apple olsa davalık olurlardı :D
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FreeRun 6 yıl
bu LG çok üçkağıtcı yahu, samsung htc arası birşey olmuş , yani telefon satacam diye bukadar olmaz, kendine özgün bir tasarmın olsun be kardeşim.
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UK. 6 yıl
Tasarımı Note 2 nin çakmalarina benzemiş.
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DH Misafiri 6 yıl
omeriyibas
bir kere askerlik arkadaşımmış gibi isimsiz ifade etmen, çok ayıp... özel filan diktirmiyorum, valide lcwden kendisi alıyor, bazı kot modellerinde sığmıyor, ama kumaşların hepsinde sığıyor...

pardon sürçü lisan ettikse affola lakin benim yoruma yazdığın cevap bana biraz alaycı gelmişti neyse boşver bunlar için insan incitmeye değmez...
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