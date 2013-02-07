5.5-inç Full HD ekranlı LG Optimus G Pro'nun detayları sızdırıldı

2013 yılı, 5-inç ve üzeri boyutta ekrana sahip akıllı telefon - tablet melezi sınıfı mobil cihazların yükselişe geçeceği bir yıl olacak. İşte bu durumu göz önünde bulunduran ve pastadan daha büyük bir pay kapmak isteyen LG'nin, kapalı kapılar ardında Optimus G Pro modeli üzerinde çalışma yürüttüğü söyleniyor. Optimus G Pro'ya ait olduğu öne sürülen bir görsel ve detaylı teknik özellik listesi PhoneArena tarafından internete sızdırılmış durumda.



PhoneArena'nın güvendiği kaynağına dayandırdığı bilgiler ışığında Optimus G Pro, Qualcomm'un APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformu desteğini arkasına alacak. 28 nm üretim süreci teknolojisiyle hazırlanan ve 1.7 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (Krait) bu platform, grafik yeteneklerini Adreno 320 grafik işlem birimine borçlu. 2 GB LPDDR2 RAM'e ve 32 GB'lık eMMC dahili depolama alanına yer verilen Optimus G Pro, 64 GB'a kadar microSDXC kartlara destek veriyor.

Optimus G Pro'nun, 5.5-inç büyüklüğündeki ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğündeki dokunmatik kapasitif ekranında AH-IPS panel teknolojisinin tercih edildiği görülüyor. AH-IPS panel, gerçeğe yakın renkler ve 178 dereceye varan dikey / yatay görüş açısı vadediyor.



Çift band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0 + HS ve NFC (Near-Field Communication) gibi güncel teknolojileri bünyesinde barındıran akıllı telefon - tablet melezinde, 3.140 mAh kapasiteli batarya yeterli görülmüş. Ayrıca ön yüze 2.1 megapiksel çözünürlüğünde, arka yüze ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yerleştirilmiş. Her iki kamera da 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yapabiliyor.



Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemini kullanan Optimus G Pro'nun, 2013 yılının ilk yarısında resmiyet kazanması bekleniyor.

