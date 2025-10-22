Giriş
    Elektrikli Porsche Macan GTS tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Porsche, tamamen elektrikli SUV ailesine yeni GTS versiyonunu ekledi. 571 hp güç, 586 km menzil ve 3,8 sn’de 0-100 km/s performansıyla Macan GTS, markanın en sportif elektrikli SUV’si oldu.

    Porsche, tamamen elektrikli SUV serisini genişletmeye devam ediyor. Markanın yeni modeli Macan Electric GTS, serinin en sürücü odaklı versiyonu olarak öne çıkıyor. Efsanevi “GTS” rozetini ilk kez elektrikli bir Macan’da kullanan Porsche, bu modelle performans, çeviklik ve karakter açısından segmentinde yeni standartlar belirliyor.

    571 beygirlik elektrikli performans

    571 beygirlik Porsche Macan GTS Electric tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Macan GTS, ön ve arka motoruyla birlikte toplamda 380 kW (516 hp) güç sunuyor. Launch Control devreye girdiğinde ise bu değer 420 kW’a (571 hp) ulaşıyor. Maksimum 955 Nm tork sayesinde SUV, 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlıyor ve 250 km/s azami hıza ulaşabiliyor. 100 kWsa kapasiteli batarya, 586 km’ye kadar WLTP menzil sunuyor ve %10’dan %80’e yalnızca 21 dakikada şarj edilebiliyor.

    Gelişmiş sürüş dinamikleri

    Yeni GTS, Sport Chrono Paketi ve Porsche Torque Vectoring Plus sistemini standart olarak sunuyor. Modelin arka ağırlıklı 48:52 ağırlık dağılımı, elektronik kontrollü diferansiyel kilidi ve GTS’ye özel süspansiyon sistemi, Porsche’nin sportif sürüş DNA’sını net biçimde hissettiriyor. Süspansiyonu 10 mm alçaltılan modelde ayrıca arka aks yönlendirme sistemi opsiyonel olarak sunuluyor. Porsche’nin geliştirdiği yeni Track Mode ise batarya sıcaklığını optimize ederek uzun süreli yüksek performanslı sürüşlerde gücü koruyor.

    571 beygirlik Porsche Macan GTS Electric tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Dış tasarımda GTS kimliği hemen fark ediliyor. Siyah detaylar, karartılmış Matrix LED farlar, yenilenmiş tamponlar ve geniş yan etekler, modele güçlü bir duruş kazandırıyor. Standart olarak 21 inç Anthracite Grey jantlarla gelen Macan GTS, 22 inç RS Spyder Design jantlarla da tercih edilebiliyor. Ayrıca, seriye özel Carmine Red, Crayon ve ilk kez sunulan Lugano Blue renkleri de GTS’nin karakterini öne çıkarıyor.

    Sportif ve kişiselleştirilebilir iç mekan

    Kabinde, Race-Tex mikrofiber ve siyah deri kombinasyonu kullanılmış. 18 yönlü spor koltuklar, GT spor direksiyon ve GTS logolu dijital gösterge paneli, modelin sportif ruhunu yansıtıyor. Yeni GTS Interior Paketi, dış renklerle uyumlu kırmızı, gri veya mavi dikiş seçenekleri, renkli emniyet kemerleri ve karbon fiber kaplamalarla iç mekanda kişiselleştirme imkânı sunuyor.

    Daha akıllı, daha donanımlı

    571 beygirlik Porsche Macan GTS Electric tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Macan GTS, Porsche’nin en güncel dijital teknolojilerini de beraberinde getiriyor. Porsche Digital Key, yapay zekâ destekli sesli komut sistemi, gelişmiş park asistanı ve araç içi oyun özellikleri standart hale getirilmiş. Ayrıca 2.500 kg çekme kapasitesiyle elektrikli SUV segmentinde pratikliğini de koruyor.

     

