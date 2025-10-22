Elektrikli Porsche Macan GTS tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Porsche, tamamen elektrikli SUV serisini genişletmeye devam ediyor. Markanın yeni modeli Macan Electric GTS, serinin en sürücü odaklı versiyonu olarak öne çıkıyor. Efsanevi “GTS” rozetini ilk kez elektrikli bir Macan’da kullanan Porsche, bu modelle performans, çeviklik ve karakter açısından segmentinde yeni standartlar belirliyor.
571 beygirlik elektrikli performans
Gelişmiş sürüş dinamikleri
Yeni GTS, Sport Chrono Paketi ve Porsche Torque Vectoring Plus sistemini standart olarak sunuyor. Modelin arka ağırlıklı 48:52 ağırlık dağılımı, elektronik kontrollü diferansiyel kilidi ve GTS’ye özel süspansiyon sistemi, Porsche’nin sportif sürüş DNA’sını net biçimde hissettiriyor. Süspansiyonu 10 mm alçaltılan modelde ayrıca arka aks yönlendirme sistemi opsiyonel olarak sunuluyor. Porsche’nin geliştirdiği yeni Track Mode ise batarya sıcaklığını optimize ederek uzun süreli yüksek performanslı sürüşlerde gücü koruyor.
Sportif ve kişiselleştirilebilir iç mekan
Kabinde, Race-Tex mikrofiber ve siyah deri kombinasyonu kullanılmış. 18 yönlü spor koltuklar, GT spor direksiyon ve GTS logolu dijital gösterge paneli, modelin sportif ruhunu yansıtıyor. Yeni GTS Interior Paketi, dış renklerle uyumlu kırmızı, gri veya mavi dikiş seçenekleri, renkli emniyet kemerleri ve karbon fiber kaplamalarla iç mekanda kişiselleştirme imkânı sunuyor.
Daha akıllı, daha donanımlı
