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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    5G destekli Redmi 10X ve 10X Pro modelleri tanıtıldı

    Dimensity 820 yonga seti, 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 6.57 inçlik ekran, çift 5G SIM, hızlı şarj, 4520mAh kapasiteli batarya gibi özellikler sunan Redmi 10X ve 10X Pro modelleri tanıtıldı.
    41 dk.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    5G destekli Redmi 10X ve 10X Pro modelleri tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin 5G teknolojisini daha yaygın kitlelere ulaştırmak amacıyla başlattığı uygun fiyatlı 5G telefon projesinin önemli ayağı Redmi 10X ve Redmi 10X Pro 5G modelleri resmiyet kazandı.

    Redmi 10X 5G özellikleri ve fiyatı

    Redmi 10X 5G modelinde 6.57 inçlik 2400x1080 piksel çözünürlüğünde Samsung imzalı AMOLED ekran yer alıyor. Su damlası çentiği ile çok daha yüksek bir ekran-kasa oranı karşımıza çıkıyor. 800 nit parlaklık değeri ile dış ortamda çok iyi sonuçlar veren ekranda parmak izi okuyucu entegre yer alıyor. Ekran HDR 10 destekli.

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    4 adet Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Dimensity 820 yonga seti sayesinde Avrupa ve ABD’de 5G altyapılarına destek sunuluyor. Xiaomi ve MediaTek yonga setinin performans odaklı optimize edilmesi için çalışmış. 6GB/8GB LPDDR4X RAM seçenekleri yanında 64GB/128GB/256GB depolama seçenekleri mevcut.

    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kısımda ise 16MP çözünürlüğünde özçekim kamerası mevcut. 4520MAh kapasiteli bataryanın 22.5W hızlı şarj ile desteklendiği telefonun fiyatları şu şekilde:

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    Redmi 10X 5G 6GB + 64GB – 224$

    Redmi 10X 5G 6GB + 128GB – 252$

    Redmi 10X 5G 8GB + 128GB – 294$

    Redmi 10X 5G 8GB + 256GB – 336$

    5G destekli Redmi 10X ve 10X Pro modelleri tanıtıldı

    Redmi 10X Pro 5G özellikleri ve fiyatı

    Redmi 10X Pro 5G modeli orijinal modeli ile aynı donanım özelliklerine sahip. Farklı olarak 33W hızlı şarj sunuyor. Yine arka kısımda 8MP çözünürlüğünde 30x dijital yakınlaştırma yapabilen 8MP çözünürlüğünde telefoto sensör ek olarak karşımıza çıkıyor. Derinlik sensörü yerine de 5MP makro sensör kullanılmış. Ön kamera 20MP çözünürlüğünde. Redmi 10X Pro 5G fiyatlar şu şekilde:

    Redmi 10X Pro 5G 8GB + 128GB – 336$

    Redmi 10X Pro 5G 8GB + 256GB – 364$



    https://www.gizmochina.com/2020/05/26/redmi-10x-pro-launched-china/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Guaire (Tayfun ) 1 sn.
    Aşağıya vergilerin kısa zamanda daha fazla artmayacağı ve ve doların 6.8 seviyesinden fazla uçmayacağını, distribütör ve perakendeci kazıklarını hesaba katarak olası tahmini fiyatlar çıkarıyorum:

    Redmi 10X 4G 4GB + 128GB – 140$ - 2000TL
    Redmi 10X 4G 6GB + 128GB - 168$ - 2500TL
    Redmi 10X 5G 6GB + 64GB – 224$ - 3500TL
    Redmi 10X 5G 6GB + 128GB – 252$ - 4000TL
    Redmi 10X 5G 8GB + 128GB – 294$ - 4500TL
    Redmi 10X 5G 8GB + 256GB – 336$ - 5000TL
    Redmi 10X Pro 5G 8GB + 128GB – 336$ - 5000TL
    Redmi 10X Pro 5G 8GB + 256GB – 364$ - 5500TL

    Böyle bakınca çok cazip gelmiyor.

    Distribütör şişirmesi ve normal ülkelerdeki gibi sadece KDV olsa:
    Redmi 10X 4G 4GB + 128GB – 140$ - 1000TL
    Redmi 10X 4G 6GB + 128GB - 168$ - 1200TL
    Redmi 10X 5G 6GB + 64GB – 224$ - 1600TL
    Redmi 10X 5G 6GB + 128GB – 252$ - 1800TL
    Redmi 10X 5G 8GB + 128GB – 294$ - 2100TL
    Redmi 10X 5G 8GB + 256GB – 336$ - 2400TL
    Redmi 10X Pro 5G 8GB + 128GB – 336$ - 2400TL
    Redmi 10X Pro 5G 8GB + 256GB – 364$ - 2600TL

    Böyle bakınca da hepsi cazip geliyor.
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    cayadüsensinek 38 dk.
    La daha Note 9un taksit bitmedi.
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