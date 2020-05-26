5G destekli Redmi 10X ve 10X Pro modelleri tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Xiaomi’nin 5G teknolojisini daha yaygın kitlelere ulaştırmak amacıyla başlattığı uygun fiyatlı 5G telefon projesinin önemli ayağı Redmi 10X ve Redmi 10X Pro 5G modelleri resmiyet kazandı.

Redmi 10X 5G özellikleri ve fiyatı

Redmi 10X 5G modelinde 6.57 inçlik 2400x1080 piksel çözünürlüğünde Samsung imzalı AMOLED ekran yer alıyor. Su damlası çentiği ile çok daha yüksek bir ekran-kasa oranı karşımıza çıkıyor. 800 nit parlaklık değeri ile dış ortamda çok iyi sonuçlar veren ekranda parmak izi okuyucu entegre yer alıyor. Ekran HDR 10 destekli.

Ayrıca Bkz. "Clash of Clans tarzındaki Rumble Hockey indirmeye sunuldu"

4 adet Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Dimensity 820 yonga seti sayesinde Avrupa ve ABD’de 5G altyapılarına destek sunuluyor. Xiaomi ve MediaTek yonga setinin performans odaklı optimize edilmesi için çalışmış. 6GB/8GB LPDDR4X RAM seçenekleri yanında 64GB/128GB/256GB depolama seçenekleri mevcut.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kısımda ise 16MP çözünürlüğünde özçekim kamerası mevcut. 4520MAh kapasiteli bataryanın 22.5W hızlı şarj ile desteklendiği telefonun fiyatları şu şekilde:

İlginizi Çekebilir

Redmi 10X 4G uygun fiyat etiketiyle duyuruldu

Redmi 10X 5G 6GB + 64GB – 224$

Redmi 10X 5G 6GB + 128GB – 252$

Redmi 10X 5G 8GB + 128GB – 294$

Redmi 10X 5G 8GB + 256GB – 336$

Redmi 10X Pro 5G özellikleri ve fiyatı

Redmi 10X Pro 5G modeli orijinal modeli ile aynı donanım özelliklerine sahip. Farklı olarak 33W hızlı şarj sunuyor. Yine arka kısımda 8MP çözünürlüğünde 30x dijital yakınlaştırma yapabilen 8MP çözünürlüğünde telefoto sensör ek olarak karşımıza çıkıyor. Derinlik sensörü yerine de 5MP makro sensör kullanılmış. Ön kamera 20MP çözünürlüğünde. Redmi 10X Pro 5G fiyatlar şu şekilde:

Redmi 10X Pro 5G 8GB + 128GB – 336$

Redmi 10X Pro 5G 8GB + 256GB – 364$

https://www.gizmochina.com/2020/05/26/redmi-10x-pro-launched-china/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.