5G destekli ZTE Axon 11 SE'nin lansman tarihi açıklandı

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ZTE, Mart ayında Axon 11 akıllı telefonunu tanıtmıştı. Şirket şimdi de cihazın "özellikleri kırpılmış" bir versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor.

Akıllı telefon "SE" takısıyla piyasaya sürülecek. Resmi postere göre ZTE Axon 11 SE'nin tanıtımı 1 Haziran tarihinde Çin'de yapılacak.

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TENAA sertifikası sayesinde cihazın ne gibi özelliklere sahip olacağını biliyoruz. Akıllı telefon 5G destekli MediaTek Dimensity 800 yonga setinden güç alacak.

Redmi 10X'e rakip olacak

Ayrıca 6.53 inç LCD ekran, 6/8 GB RAM, 64/128/256 GB depolama alanı ve 48 MP + 8 MP + 2 MP + derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera sistemiyle gelecek.

Tüm bunlara ek olarak cihazın 4.000 mAh kapasiteli bir bataryadan besleneceğini belirtelim. ZTE Axon 11 SE'nin ana rakibi Redmi 10X olacak.

https://www.weibo.com/2063264115/J3IGn1YZr

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