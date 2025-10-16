5G ihalesi başladı: İlk teklifler verildi!

İhale, iki farklı bantta, her bir frekans paketi için belirlenen asgari değerler üzerinden 11 frekans için gerçekleştirilecek. 700 MHz ve 3,5 GHz bantlarında toplam 400 MHz'lik frekans kaynağının asgari değer toplamı KDV hariç yaklaşık 2 milyar 125 milyon dolar olacak.
5G, 1 Nisan'da kullanıma sunulacak
İhale sonucunda oluşan bedel, BTK tarafından hazırlanacak ihale şartnamesinde belirlenen usulle, ihaleyi kazananlar tarafından 3 eşit taksitte ödenecek. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar devam edecek. İhalenin ardından tahsis edilecek frekanslardan 1 Nisan 2026'dan itibaren yeni teknolojiyle hizmet sunumuna başlanabilecek.
İhaleye açılan frekanslar
700 Mhz frekasında en yüksek teklifi verenler belli oldu
5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2'ye 426 milyon dolarla Vodafone ve A3'e 425 milyon dolarla Türk Telekom verdi. A1 paketini alarak bant içerisinde ilk yer seçme hakkını kazanan Turkcell, 723-733 MHz ve 778-788 MHz aralığını seçti. Vodafone 713-723 MHz ve 768-778 MHz aralığını tercih ederken, Türk Telekom ise 703-713 MHz ve 758-768 MHz aralığını aldı.
Bu tekliflerin ardından 3.5 Ghz frekansları için teklifler alınmaya başlandı. 3.5 GHz 1x80 Mhz'de en yüksek teklifi Turkcell, ardından Türk Telekom ve Vodafone verdi.
|Paket
|Frekans
|Operatör
|En yüksek Teklif
|A1
|700 MHz 2x10
|Turkcell
|429 milyon dolar
|A2
|700 MHz 2x10
|Vodafone
|426 milyon dolar
|A3
|700 MHz 2x10
|Türk Telekom
|425 milyon dolar
|B1
|3.5 Ghz 1x80
|Turkcell
|214 milyon dolar
|B2
|3.5 Ghz 1x80
|Türk Telekom
|209 milyon dolar
|B3
|3.5 Ghz 1x80
|Vodafone
|201 milyon dolar
|B4
|3.5 Ghz 1x20
|Turkcell
|187 milyon dolar
|B5
|3.5 Ghz 1x20
|Turkcell
|186 milyon dolar
|B6
|3.5 Ghz 1x20
|Turkcell
|208 milyon dolar
|B7
|3.5 Ghz 1x20
|Türk Telekom
|212 milyon dolar
|B8
|3.5 Ghz 1x20
|Türk Telekom
|248 milyon dolar
