5G ihalesi başladı: İlk teklifler verildi!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Merakla beklenen 5G ihalesi bugün saat 10.00’da başladı. Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’un katıldığı ihalede ilk teklifler kapalı zarfta İhale Komisyonu’na teslim edildi. Ardından açık teklife geçildi.

İhale, iki farklı bantta, her bir frekans paketi için belirlenen asgari değerler üzerinden 11 frekans için gerçekleştirilecek. 700 MHz ve 3,5 GHz bantlarında toplam 400 MHz'lik frekans kaynağının asgari değer toplamı KDV hariç yaklaşık 2 milyar 125 milyon dolar olacak.

Türkiye'de 5G ne kadar hızlı olacak? Gerçekte kaç Mbps göreceğiz? 4 sa. önce eklendi

5G, 1 Nisan'da kullanıma sunulacak

İhale sonucunda oluşan bedel, BTK tarafından hazırlanacak ihale şartnamesinde belirlenen usulle, ihaleyi kazananlar tarafından 3 eşit taksitte ödenecek. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar devam edecek. İhalenin ardından tahsis edilecek frekanslardan 1 Nisan 2026'dan itibaren yeni teknolojiyle hizmet sunumuna başlanabilecek.

İhaleye açılan frekanslar

Tam Boyutta Gör

700 Mhz frekasında en yüksek teklifi verenler belli oldu

5G ihalesinde 700 MHz frekansında A1 paketine en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell, A2'ye 426 milyon dolarla Vodafone ve A3'e 425 milyon dolarla Türk Telekom verdi. A1 paketini alarak bant içerisinde ilk yer seçme hakkını kazanan Turkcell, 723-733 MHz ve 778-788 MHz aralığını seçti. Vodafone 713-723 MHz ve 768-778 MHz aralığını tercih ederken, Türk Telekom ise 703-713 MHz ve 758-768 MHz aralığını aldı.

Bu tekliflerin ardından 3.5 Ghz frekansları için teklifler alınmaya başlandı. 3.5 GHz 1x80 Mhz'de en yüksek teklifi Turkcell, ardından Türk Telekom ve Vodafone verdi.

5G İhalesinde Hangi Frekansı Hangi Operatör Kazandı? Paket Frekans Operatör En yüksek Teklif A1 700 MHz 2x10 Turkcell 429 milyon dolar A2 700 MHz 2x10 Vodafone 426 milyon dolar A3 700 MHz 2x10 Türk Telekom 425 milyon dolar B1 3.5 Ghz 1x80 Turkcell 214 milyon dolar B2 3.5 Ghz 1x80 Türk Telekom 209 milyon dolar B3 3.5 Ghz 1x80 Vodafone 201 milyon dolar B4 3.5 Ghz 1x20 Turkcell 187 milyon dolar B5 3.5 Ghz 1x20 Turkcell 186 milyon dolar B6 3.5 Ghz 1x20 Turkcell 208 milyon dolar B7 3.5 Ghz 1x20 Türk Telekom 212 milyon dolar B8 3.5 Ghz 1x20 Türk Telekom 248 milyon dolar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: