5G ihalesi sonrasında Vodafone Türkiye CEO'su neler söyledi?

Tam Boyutta Gör Bugün 5G ihalesi yapıldı ve 5G şebekesinde kullanılacak frekanslar için üç operatör yarıştı. Toplam 3 milyarlık satışın gerçekleştiği ihalede Vodafone 627 milyon dolarlık ödeme yaparak 700 MHz’de 2x10 MHz ve 3.5 GHz’de ise 80 MHz’in sahibi oldu.

İhalede tüm paketlere teklif veren Vodafone 700 MHz’de 2x10 bant genişliğinde ve 3.5 GHz’in 80 MHz bant genişliğinde rakip iki operatör ile aynı sayıda pakete sahip oldu. 3.5 GHz’in 20 MHz bant genişliğinde ise herhangi bir paket satın almadı. Vodafone’dan yapılan açıklamada tahsis edilen frekansların yüzde 75’inin operatörlere eşit bir şekilde dağıtılmasına vurgu yapıldı.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy neler söyledi?

5G ihale sonucunu değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi:



“5G yetkilendirme ihalesini ülkemizin dijital tarihinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Dünyada 5G için en yaygın kullanılan ve geniş kapsama ihtiyacına cevap veren 700 MHz bandının eşit olarak dağıtıldığını görmek bizi memnun etti. 3.5GHz’de istediğimiz frekansı elde ederek stratejik bantlarda güçlü pozisyonumuzu korumanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bant genişliğiyle birlikte Türkiye’de 5G dönüşümünü en hızlı şekilde hayata geçirmek için gerekli spektrum dengesini sağlamış durumdayız. Tahsis edilen frekansların %75’i operatörlere eşit bir şekilde dağıtıldı. Güçlü bir 5G şebekesi için ihtiyacımız olan frekansları aldık. 5G teknolojisinin sağlayacağı gözle görülür hız ve kapasite artışını müşterilerimizin deneyimine yansıtacağız.



Vodafone olarak, deneyimlerimize ve iş planlarımıza dayalı miktarda frekansı elde ederek hedeflediğimiz pozisyona ulaştık. 3.5 GHz’de istediğimiz frekansı elde ederek, 5G hız ve kapasitesini sağlayacağız. Müşterilerimize en iyi hizmeti vereceğiz. 5G için 5 yıldır yoğun bir biçimde hazırlanıyoruz. Dünyada 5 kıtada 5G deneyimine sahip bir operatör olarak bu teknolojiye dünden hazırız. Sahada kurduğumuz tüm ekipmanlar 5G’ye hazır ve uygun durumda. Bugün en fazla sahada kapasite iyileşmesi yapan operatörüz. Almanya merkezli bağımsız araştırma şirketi umlaut’un Şubat-Mart 2025’te yaptığı araştırmada Türkiye'de performansı en yüksek puan alan mobil şebeke seçildik. Altyapıdaki bu avantajlarımız sayesinde 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilde 922 ilçeye yayılan kapsamamızla müşterilerimize en iyi 5G deneyimini sunacağız. 5G’nin gelişini müşterilerimizle kutlamak için özel bir kampanya da düzenliyoruz.



Ülkemize 5G’yi geniş kapsama ve yüksek kapasiteyle sunacak imkanlara sahibiz. Teknolojik yatırımlarımızı sürdürerek müşterilerimize güçlü bir 5G altyapısıyla kaliteli bir deneyim yaşatacağız. 5G uyumlu olan altyapımızda 5G yetkilendirme çerçevemiz doğrultusunda hazırlıklarımıza son şeklini vereceğiz ve 1 Nisan 2026 itibarıyla müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunacağız.”

