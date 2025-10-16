5G ihalesi sonuçlandı: Operatörler hangi frekansları aldı?

3 milyar dolarlık satış gerçekleşti
İhale sonucunda üç operatör 5G frekansları için toplam 2 milyar 945 milyon dolarlık ödeme yapacak. En yüksek ödemeyi Turkcell gerçekleştirecek. Ödemeler 3 eşit taksitle yapılacak.
5G ne zaman kullanıma sunulacak?
5G teknolojisi ilk olarak 1 Nisan 2026’da kullanıma sunulacak. İlk olarak kalabalık ve yoğun yerlerde 5G hizmeti verilecek. Sonraki günlerde tüm Türkiye'de 5G ağı faaliyete geçecek. Operatörler kazandığı frekansları 31 Aralık 2042'ye kadar kullanacak.
700 MHz'de eşitlik var, 3.5 GHz'de Turkcell önde
700 MHz frekansının 2x10 Mhz bant genişliğinde A1 paketini Turkcell 429 milyon dolarla, A2 paketini Vodafone 426 milyon dolarla, A3 paketini Türk Telekom 425 milyon dolar ile kazandı. 700 Mhz frekansında üç operatöre ayrılan frekans miktarı eşit oldu. Bu da operatörlerin kırsal alanda ve baz istasyonuna uzak bölgelerde eşit performans sunacağı anlamına geliyor.
3.5 GHz’in en hızlı frekansı olan 1x80 Mhz bant genişliğinde ise B1 paketini Turkcell 214 milyon dolar ile, B2 paketini Türk Telekom 214 milyon dolar ile ve B3 paketini Vodafone 201 milyon dolar ile kazandı. 1x80 Mhz bant genişliğinde operatörler arasında eşit dağılım oldu.
3.5 Ghz’in 1x20 MHz bant genişliğinde ise Turkcell üç ayrı paket satın alarak en yüksek frekans genişliğini elde eden operatör oldu. Turkcell 3.5 Ghz frekansında ihale şartlarında belirtilen toplam 140 MHz’lik bant genişliği limitine ulaştığı için B6 ve B7 paketlerine teklif veremedi. Türk Telekom ise bu iki paketi satın aldı. Buna göre Turkcell ve Türk Telekom 3.5 GHz frekansında 1x80 MHz ve 1x20 MHz frekanslarını birleştirerek daha yüksek hızlı internet sunabilecek.
5G için operatörler ne kadar ödeyecek?
- Turkcell: 1 milyar 224 milyon dolar
- Türk Telekom: 1 milyar 94 milyon dolar
- Vodafone: 627 milyon dolar
|Paket
|Frekans ve Bant Genişliği
|Operatör
|Tutar
|A1
|700 MHz 2x10
|Turkcell
|429 milyon dolar
|A2
|700 MHz 2x10
|Vodafone
|426 milyon dolar
|A3
|700 MHz 2x10
|Türk Telekom
|425 milyon dolar
|B1
|3.5 Ghz 1x80
|Turkcell
|214 milyon dolar
|B2
|3.5 Ghz 1x80
|Türk Telekom
|209 milyon dolar
|B3
|3.5 Ghz 1x80
|Vodafone
|201 milyon dolar
|B4
|3.5 Ghz 1x20
|Turkcell
|187 milyon dolar
|B5
|3.5 Ghz 1x20
|Turkcell
|186 milyon dolar
|B6
|3.5 Ghz 1x20
|Turkcell
|208 milyon dolar
|B7
|3.5 Ghz 1x20
|Türk Telekom
|212 milyon dolar
|B8
|3.5 Ghz 1x20
|Türk Telekom
|248 milyon dolar
Operatörler arasında ne kadar fark olacak?
İhaleye açılan 700 MHz frekansı çok geniş kapsama alanı sunuyor ancak düşük hız veriyor. 3.5 GHz frekansı ise yüksek hız sunuyor fakat kapsama alanı daha düşük. Operatörler kırsal alanlarda 700 MHz frekansını, kentsel alanlarda ise 3.5 Ghz frekansını kullanarak 5G şebekesi sağlayacak.
Kırsalda çekim gücü aynı olacak
700 MHz frekansında tek seçenek olarak 2x10 MHz bant genişliği satışa sunuldu ve üç operatör birer paket satın aldı. 700 MHz frekansının kullanılacağı kırsal alanlarda ve baz istasyonuna uzak binaların içlerinde üç operatör arasında herhangi bir hız farkı olmayacak. Ortalama 40–100 Mbps indirme hızları elde edilecek.
Yüksek hız sunan 3.5 GHz frekansında ise 80 MHz ve 20 MHz olarak iki ayrı bant genişliği seçeneği sunuldu. Üç operatör de birer adet 80 MHz bant genişliği satın aldı. 3.5 GHz 80 MHz'de farklılık olmayacak. Ortalama 300-700 Mbps indirme hızına ulaşılacak.
Türk Telekom ve Turkcell 1 Gbps üstü hızlara çıkacak
Üç operatörü birbirinden ayıran durum ise 3.5 GHz'in 20 MHz bant genişliğinde yaşandı. Turkcell bu bant genişliğinde 3 paket, Türk Telekom ise 2 paket satın aldı. Vodafone ise 20 MHz için kazanan teklif veremedi. 20 MHz bant genişliği ise operatörler tarafından 5G'nin NR-CA özelliği için kullanılacak. Bu özellik sayesinde 80 ve 20 MHz bant genişlikleri birleştirilerek 100 MHz bant genişliği elde edilecek. Turkcell ve Türk Telekom kullanıcıları 5G ile 1.2 Gbps'e varan indirme hızı elde edebilecek.
|Özellik
|700 MHz (2x10 MHz FDD)
|3.5 GHz (80 MHz TDD)
|3.5 GHz (100 MHz TDD)
|Bant Genişliği
|20 MHz (2x10 FDD)
|80 MHz
|80+20 MHz
(NR-CA ile)
|Teorik Download Hızı
|~90–100 Mbps (2x2 MIMO)
~150–180 Mbps (4x4 MIMO)
|~800–1000 Mbps
|~1000–1400 Mbps
|Gerçek Download Hızı
|40–100 Mbps
|300–700 Mbps
|400–1200 Mbps
|Gerçek Upload Hızı
|10–25 Mbps
|40–120 Mbps
|50–150 Mbps
|Kapsama Alanı
|Çok geniş
(kırsal, bina içi)
|Orta (şehir içi)
1–2 km
|Daha dar (şehir merkezi)
500 m–1 km
|Gecikme (Latency)
|15–25 ms
|8–15 ms
|8–12 ms
|Nerede Kullanılacak?
|Köy, kırsal, dağlık bölgeler
|Şehiriçi bölgeler
|Kalabalık şehiriçi noktalar
