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    5in1 Kablosuz Şarj Standı - Böylesini görmemiştim!

    Bu videoda sizlerle birlikte dolu dolu özellikleriyle ön plana çıkan Mioji Mio Cube 5 kablosuz şarj standına yakından bakıyoruz. Telefon, kulaklık ve akıllı saat şarj edebilen bu ürünü nasıl buldunuz?

    Son dönemlerde güncel telefonların kablosuz şarj desteklerinin artmasıyla birlikte kablosuz şarj standları her geçen gün daha da popüler hale geldi. Biz de bu videomuzda Mioji Mio Cube 5 isimli kablosuz şarj standına yakından bakıyoruz.

    Telefon, kulaklık, akıllı saat gibi ürünleri aynı anda şarj eden bu ürünle birlikte hoparlör ve piksel ekran detaylarıda karşımıza çıkıyor. Sizler bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz?

    Ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz!


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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