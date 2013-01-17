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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

5-inç Full HD ekranlı HTC Butterfly, 14 Şubat'ta Rusya pazarına giriş yapacak

6 yıl
1,4b
1
37
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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5-inç Full HD ekrana sahip HTC Butterfly, Media Markt'ın yaptığı açıklamalara göre, 14 Şubat Sevgililer Günü'nden itibaren Rusya pazarına giriş yapacak. Ekran büyüklüğü göz önüne alındığında, akıllı telefonlar ile tabletler arasındaki boşluğu dolduran Butterfly'ın, Rusya satış fiyatının ise 29.990 Ruble olması bekleniyor. Bu da güncel kurlarla yaklaşık 1.740 TL'ye denk geliyor.
Peki Butterfly, fiyatına göre bizlere ne gibi teknik özellikler vadediyor?
28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında görev yapan dört çekirdekli (Krait) Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformunun desteğini arkasına alan Butterfly, grafik yeteneklerini Adreno 320 grafik birimine borçlu. 2 GB RAM ve 16 GB dahili flash bellekle donatılan Butterfly'ın kapasitesinin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar devreye giriyor.
Dokunmatik Super LCD3 ekranı, darbe ve neme karşı Corning Gorilla Glass 2 tarafından koruma altına alınan Butterfly'ın göze çarpan diğer teknik özelliklerini, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, HTC Sense 4.0+ kullanıcı arayüzü, 28 mm f/2.0 objektifli 8 megapiksel kamera, 2.1 megapiksel ön kamera, Full HD video kaydı, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, GPS / Glonass, Beats Audio desteği ve 2.020 mAh kapasiteli batarya şeklinde sıralamak mümkün.

http://hi-tech.mail.ru/news/misc/htc_butterfly_russia.html Yorum Yaz
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dcup 6 yıl
HTC Butterfly kullanıyorum ve çok memnunum.

Butterfly da toza ve suya dayanıklı. Xperia Z ile aynı ekrana, aynı işlemciye, aynı ekran kartına, aynı ram'e sahip. Arada 2 fark var, kamera ve pil. Ancak 2020 mA pilin yeterli olduğu testlerde ortaya çıktı.

Üstelik Butterfly uzun bir süredir satışta, Xperia Z'nin çıkışına daha 2 ay var.

Xperia Z'de kapasitif tuşların ekran üzerine konumlanması çok kötü olmuş, ekranın ciddi bir kısmı boşa gidiyor.
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ßlaCKFOX 6 yıl dcup
dcup

HTC Butterfly kullanıyorum ve çok memnunum.

Butterfly da toza ve suya dayanıklı. Xperia Z ile aynı ekrana, aynı işlemciye, aynı ekran kartına, aynı ram'e sahip. Arada 2 fark var, kamera ve pil. Ancak 2020 mA pilin yeterli olduğu testlerde ortaya çıktı.

Üstelik Butterfly uzun bir süredir satışta, Xperia Z'nin çıkışına daha 2 ay var.

Xperia Z'de kapasitif tuşların ekran üzerine konumlanması çok kötü olmuş, ekranın ciddi bir kısmı boşa gidiyor.
hay çok yaşayın herkes ilk su ve toza dayanıklı cihazın Sony Xperia olduğunu zannediyor oysa ilk Cihaz HTC J Butterfly'dır ancak Avrupa'ya açılmakta biraz geç kaldı
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_Rand_al_Thor_ 6 yıl
bu telefon batarya olarak ve kamera olarak xperia z nin çok gerisinde bu satışa başladığında herkes zaten xperia z almış olacak.Ama sunu söylemek isterim ki iphone 5 ve blackberry z10 cıkarsa onlara rakip olur.
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ahmet izmirli 6 yıl
telefon güzel gözüküyor ama bence fiyat olarak yine htc abartısı devam ediyor. bu sene samsung galaxy4 ve sony xperia z arasında kıyasıya bir yarış olacak....
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alito 6 yıl
tasarım mükemmel, batarya acınası.
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vahocan 6 yıl
Megapiksel önemli değildir.Sensör boyutu önemlidir.14.2 Megapiksel'e Profesyonel Makine varken.18.2 Megapiksel'e yarı Profesyonel Makine bulmak mümkün.Sense arayüzü için çok almak istiyorum bu arada. iPhone 4 Satıp 500 TL Ekleyip alabilirim Gelirse
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wolf silver 6 yıl
sonra vay efendim HTC niye batıyor.. Batar tabi utanmıyor musun Xpria Z 'nin karşısına bu özellikler ile çıkmaya değil mi?:-)
Neyse bu da olmadı ya htc M7 yada galaxy s4 ikisinden bir tanesini almak zorundayim...
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danGerfuLL 6 yıl wolf silver
wolf silver

sonra vay efendim HTC niye batıyor.. Batar tabi utanmıyor musun Xpria Z 'nin karşısına bu özellikler ile çıkmaya değil mi?:-)

Neyse bu da olmadı ya htc M7 yada galaxy s4 ikisinden bir tanesini almak zorundayim...

Xperia Z, Butterfly'dan çok sonra tanıtıldı.
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jakops. 6 yıl
Guest Account
Sony fanı değilim. Fakat kıyaslamaları objektif yapalım. Bu telefon baktığında tip olarak 2013ün standart cihazlarından olacak. Ram, işlemci, grafik birimi, işletim sistemi olarak. Fakat Xperia Z kamera yönünden, batarya yönünden ve su-toz geçirmez özelliği ile bu telefondan önde. Yani bu telefon tutmaz bence. Xperianın kamerasıyla boy ölçüşebileceğini sanmıyorum. Ayrıca Xperiaya 2330mah yetersiz geliyoruz, buna 2020 ne kadar gidecek? Bir düşünmek gerek.

Tüm söylediklerine katılıyorum fakat ; Tasarım konusunda aynı şeyleri düşünmüyorum. Tamam xperia z'nin tasarımı daha iyi. Bu HTC'nin tasarımını kötü yapmaz. Ve bu güne kadar HTC nin yaptığı telefonların tipine yaklaşabilen cihazlar genelde çin malları olmuştur. HTC'ye tasarım konusunda haksızlık yapma bence.
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Guest Account 6 yıl jakops.
jakops.

Guest Account

Sony fanı değilim. Fakat kıyaslamaları objektif yapalım. Bu telefon baktığında tip olarak 2013ün standart cihazlarından olacak. Ram, işlemci, grafik birimi, işletim sistemi olarak. Fakat Xperia Z kamera yönünden, batarya yönünden ve su-toz geçirmez özelliği ile bu telefondan önde. Yani bu telefon tutmaz bence. Xperianın kamerasıyla boy ölçüşebileceğini sanmıyorum. Ayrıca Xperiaya 2330mah yetersiz geliyoruz, buna 2020 ne kadar gidecek? Bir düşünmek gerek.


Tüm söylediklerine katılıyorum fakat ; Tasarım konusunda aynı şeyleri düşünmüyorum. Tamam xperia z'nin tasarımı daha iyi. Bu HTC'nin tasarımını kötü yapmaz. Ve bu güne kadar HTC nin yaptığı telefonların tipine yaklaşabilen cihazlar genelde çin malları olmuştur. HTC'ye tasarım konusunda haksızlık yapma bence.

Htc kötü değil zaten. Xperia fazla geliştirdi kendini. Htc de ciddi değişiklik yok. E pil ve kamera yönünde de gelişme yok. Bu yüzden insanlar tasarıma pek bakmaz sanıyorum. Tabi sadece tipe bakarak telefon seçen kitleyi bu dediklerime dahil etmiyorum. Onlar bütün kıyasların dışında.
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chamicals2 6 yıl
bu cihaz bence şimdiye kadar yapılmış en iyi tasarımlı telefon !!
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astragalusemk 6 yıl
zaten tasarım olayı çok iyi htc nin tabi bu göreceli bi durum. samsung bu kasayla bi tel çıkartsa hiç düşünmeden alırdım. ama htc hep bir soru işareti bırakıyor insanda. bide bu cihaz iki gün sonra türkiyeye de satılacak derlermiki çünki girmiycek avrupaya falan die açıklama yapmışlardı ama. bilgisi olan varsa cvp verebilirmi
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p8p67b3 6 yıl
insan şu kamerasını biraz geliştirir kardeşim. ne bu 8 mp hep _?
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thunderbolt 6 yıl
Bence kameradan önce bataryasını geliştirsin..!!
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skream88 6 yıl
hemen rusya ya gidelim görelim şu cihazı dermişim :)
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Guest Account 6 yıl
Sony fanı değilim. Fakat kıyaslamaları objektif yapalım. Bu telefon baktığında tip olarak 2013'ün standart cihazlarından olacak. Ram, işlemci, grafik birimi, işletim sistemi olarak. Fakat Xperia Z kamera yönünden, batarya yönünden ve su-toz geçirmez özelliği ile bu telefondan önde. Yani bu telefon tutmaz bence. Xperia'nın kamerasıyla boy ölçüşebileceğini sanmıyorum. Ayrıca Xperia'ya 2330mah yetersiz geliyoruz, buna 2020 ne kadar gidecek? Bir düşünmek gerek.
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