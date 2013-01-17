5-inç Full HD ekranlı HTC Butterfly, 14 Şubat'ta Rusya pazarına giriş yapacak

5-inç Full HD ekrana sahip HTC Butterfly, Media Markt'ın yaptığı açıklamalara göre, 14 Şubat Sevgililer Günü'nden itibaren Rusya pazarına giriş yapacak. Ekran büyüklüğü göz önüne alındığında, akıllı telefonlar ile tabletler arasındaki boşluğu dolduran Butterfly'ın, Rusya satış fiyatının ise 29.990 Ruble olması bekleniyor. Bu da güncel kurlarla yaklaşık 1.740 TL'ye denk geliyor.



Peki Butterfly, fiyatına göre bizlere ne gibi teknik özellikler vadediyor?



28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında görev yapan dört çekirdekli (Krait) Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformunun desteğini arkasına alan Butterfly, grafik yeteneklerini Adreno 320 grafik birimine borçlu. 2 GB RAM ve 16 GB dahili flash bellekle donatılan Butterfly'ın kapasitesinin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar devreye giriyor.



Dokunmatik Super LCD3 ekranı, darbe ve neme karşı Corning Gorilla Glass 2 tarafından koruma altına alınan Butterfly'ın göze çarpan diğer teknik özelliklerini, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, HTC Sense 4.0+ kullanıcı arayüzü, 28 mm f/2.0 objektifli 8 megapiksel kamera, 2.1 megapiksel ön kamera, Full HD video kaydı, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, GPS / Glonass, Beats Audio desteği ve 2.020 mAh kapasiteli batarya şeklinde sıralamak mümkün.



http://hi-tech.mail.ru/news/misc/htc_butterfly_russia.html