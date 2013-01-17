5-inç Full HD ekranlı HTC Butterfly, 14 Şubat'ta Rusya pazarına giriş yapacak

Haber Editörü
5-inç Full HD ekrana sahip HTC Butterfly, Media Markt'ın yaptığı açıklamalara göre, 14 Şubat Sevgililer Günü'nden itibaren Rusya pazarına giriş yapacak. Ekran büyüklüğü göz önüne alındığında, akıllı telefonlar ile tabletler arasındaki boşluğu dolduran Butterfly'ın, Rusya satış fiyatının ise 29.990 Ruble olması bekleniyor. Bu da güncel kurlarla yaklaşık 1.740 TL'ye denk geliyor.
Peki Butterfly, fiyatına göre bizlere ne gibi teknik özellikler vadediyor?
28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında görev yapan dört çekirdekli (Krait) Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformunun desteğini arkasına alan Butterfly, grafik yeteneklerini Adreno 320 grafik birimine borçlu. 2 GB RAM ve 16 GB dahili flash bellekle donatılan Butterfly'ın kapasitesinin yetersiz kaldığı durumlarda microSD kartlar devreye giriyor.
Dokunmatik Super LCD3 ekranı, darbe ve neme karşı Corning Gorilla Glass 2 tarafından koruma altına alınan Butterfly'ın göze çarpan diğer teknik özelliklerini, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, HTC Sense 4.0+ kullanıcı arayüzü, 28 mm f/2.0 objektifli 8 megapiksel kamera, 2.1 megapiksel ön kamera, Full HD video kaydı, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, GPS / Glonass, Beats Audio desteği ve 2.020 mAh kapasiteli batarya şeklinde sıralamak mümkün.
http://hi-tech.mail.ru/news/misc/htc_butterfly_russia.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Butterfly da toza ve suya dayanıklı. Xperia Z ile aynı ekrana, aynı işlemciye, aynı ekran kartına, aynı ram'e sahip. Arada 2 fark var, kamera ve pil. Ancak 2020 mA pilin yeterli olduğu testlerde ortaya çıktı.
Üstelik Butterfly uzun bir süredir satışta, Xperia Z'nin çıkışına daha 2 ay var.
Xperia Z'de kapasitif tuşların ekran üzerine konumlanması çok kötü olmuş, ekranın ciddi bir kısmı boşa gidiyor.
Neyse bu da olmadı ya htc M7 yada galaxy s4 ikisinden bir tanesini almak zorundayim...
Xperia Z, Butterfly'dan çok sonra tanıtıldı.
Tüm söylediklerine katılıyorum fakat ; Tasarım konusunda aynı şeyleri düşünmüyorum. Tamam xperia z'nin tasarımı daha iyi. Bu HTC'nin tasarımını kötü yapmaz. Ve bu güne kadar HTC nin yaptığı telefonların tipine yaklaşabilen cihazlar genelde çin malları olmuştur. HTC'ye tasarım konusunda haksızlık yapma bence.
Htc kötü değil zaten. Xperia fazla geliştirdi kendini. Htc de ciddi değişiklik yok. E pil ve kamera yönünde de gelişme yok. Bu yüzden insanlar tasarıma pek bakmaz sanıyorum. Tabi sadece tipe bakarak telefon seçen kitleyi bu dediklerime dahil etmiyorum. Onlar bütün kıyasların dışında.