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5-inç ekrana ve Exynos 4 Quad platformuna sahip Lenovo K860 fiyatlandı: 344$

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üreticisi Lenovo'nun, dört çekirdekli işlemciye ev sahipliği yapan ilk akıllı telefonu IdeaPhone K860'ın fiyatı bugün itibarıyla belli oldu.
Dünyanın en büyük pazarlarından Çin'e, 344$ (~619 TL) fiyat etiketiyle giriş yapacağı belirtilen IdeaPhone K860'ın, bu geceden itibaren limitli sayıda satışının başlayacağı bildiriliyor. Çin dışındaki ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı kesinlik kazanmayan akıllı telefon, Samsung Electronics'in 32 nm HKMG üretim teknolojisiyle geliştirilen ve 1.4 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (ARM Cortex-A9) Exynos 4 Quad platformunu kullanıyor.
8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen ve Full HD hareketli görüntü kaydı yapabilen akıllı telefonda, 5.0-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş. Bu bilgilere ek olarak  2.250 mAh'lik bataryaya sahip akıllı telefonun işletim sisteminin Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' olduğunu belirtelim.
Lenovo K860'ın piyasaya sürülmesiyle Çin'de firmalar arası rekabet daha da kızışacak gibi görünüyor.

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proaudio 6 yıl
yarın bu cihazı inceliyorum izlenimlerimi yazarım bir arkadaşıma getirttim
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nacituremen 6 yıl proaudio
proaudio

yarın bu cihazı inceliyorum izlenimlerimi yazarım bir arkadaşıma getirttim

cihazı inceleme sansın oldumu ?
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sarahaten 7 yıl
Merak ettigim 2 sey var.
1- dokunmatik hassasiyeti
2- fotograf ve videolarin kalitesi
Cunku piyasada birbirine benzer cok telefon var ama dokunmatik hassasiyetleri ve fotograf kaliteleri hepsinde farkli.
Kagitta yazili olana degilde kullanici yorumlarina bakmak daha dogru olur.
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sonmezim 7 yıl
cihaz sahibinden.com da satılıyor
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nurettinaz 7 yıl
Lenovo notebook pşyasasını kasıp kavuruyorken mobil dünyayı da sallamaya geliyor. Türkiye ye gelsin varımı yoğumu satıp sana yedireceğim lenovo.
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ColDasHeLL 7 yıl
s2 nin orta tuşsuz olanı
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amdfanatic 7 yıl
artık bunların 1280x720 ekranlı olanları var ...
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shiyuyi999991 7 yıl
Android ICS kullanması avantaj tasarım bakımından sade ve şık olmuş..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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interwap 7 yıl
Gelmeeeezzzz.
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dreamblue35 7 yıl
bu telefon 1200 tl den ülkemize girerse peynir ekmek gibi satar
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darklord4 7 yıl
tr ye max 700-725 tl gibi bi fiyata girse biraz zaman geçince 650 tl olsa başka telefon alınmaz.BENCE.
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Pardus Linux 7 yıl
Cihaz güzel fiyatı daha da güzel keşke Türkiye'ye gelse derdim ama olmayacak duaya amin denmez.
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