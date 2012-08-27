5-inç ekrana ve Exynos 4 Quad platformuna sahip Lenovo K860 fiyatlandı: 344$

Dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üreticisi Lenovo'nun, dört çekirdekli işlemciye ev sahipliği yapan ilk akıllı telefonu IdeaPhone K860'ın fiyatı bugün itibarıyla belli oldu.



Dünyanın en büyük pazarlarından Çin'e, 344$ (~619 TL) fiyat etiketiyle giriş yapacağı belirtilen IdeaPhone K860'ın, bu geceden itibaren limitli sayıda satışının başlayacağı bildiriliyor. Çin dışındaki ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı kesinlik kazanmayan akıllı telefon, Samsung Electronics'in 32 nm HKMG üretim teknolojisiyle geliştirilen ve 1.4 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (ARM Cortex-A9) Exynos 4 Quad platformunu kullanıyor.

8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen ve Full HD hareketli görüntü kaydı yapabilen akıllı telefonda, 5.0-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana yer verilmiş. Bu bilgilere ek olarak 2.250 mAh'lik bataryaya sahip akıllı telefonun işletim sisteminin Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' olduğunu belirtelim.



Lenovo K860'ın piyasaya sürülmesiyle Çin'de firmalar arası rekabet daha da kızışacak gibi görünüyor.

