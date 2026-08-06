A101 marketler Samsung Galaxy Tab A11 ve A11 Plus satıyor

6 Ağustos A101 Ekstra teknoloji ürünleri
6 Ağustos A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung markasına ait tablet modelleri yer alıyor. Samsung Galaxy Tab A11 modeli 8.7 inçlik HD+ ekran, Helio G99 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama kapasitesi, 8MP arka kamera, 5MP ön kamera, 5100mAh batarya, 15W hızlı şarj, 7 yıl güncelleme garantisi gibi özelliklerle 5349TL.
Samsung Galaxy Tab A11+ modeli ise 11 inçlik Full HD LCD ekran, 4nm Dimensity 7300 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama, Samsung DeX, 8MP arka kamera, 5MP ön kamera, 7040mAh batarya, 25W hızlı şarj gibi özelliklerle 13299TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: