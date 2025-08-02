BİM marketler Insta360 X3 ve deniz scooter modeli satacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin hafta içi aktüel kataloğunda aksiyon kameralarından deniz scooter modellerine motorlu şişme yataklardan sörf tahtası setine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

6 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri

6 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında daha önce de satışa sunulan Insta360 markasının X3 aksiyon kamerası yer alıyor. 5.7K 360 derecelik kayıt, 4K 30fps video kaydı, 48MP fotoğraf, 72MP 360 derecelik fotoğraf, 80 dakikalık kullanım, 2.3 inçlik ekran, Wi-Fi gibi özelliklerle 14500TL fiyat etiketine sahip.

30 Temmuz BİM aktüel kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Diğer taraftan yine Corby M4 deniz scooter modeli yer alıyor. 40 dakikaya kadar kullanılabilen scooter modeli 2 motorlu ve 2 vitesli. 50 metreye kadar dalış yapabilen cihazda GoPro kamera için yer de bulunuyor. Deniz scooter modeli 24999TL olarak satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: