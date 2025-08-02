BİM marketler Insta360 X3 ve deniz scooter modeli satacak

6 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri
6 Ağustos BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında daha önce de satışa sunulan Insta360 markasının X3 aksiyon kamerası yer alıyor. 5.7K 360 derecelik kayıt, 4K 30fps video kaydı, 48MP fotoğraf, 72MP 360 derecelik fotoğraf, 80 dakikalık kullanım, 2.3 inçlik ekran, Wi-Fi gibi özelliklerle 14500TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan yine Corby M4 deniz scooter modeli yer alıyor. 40 dakikaya kadar kullanılabilen scooter modeli 2 motorlu ve 2 vitesli. 50 metreye kadar dalış yapabilen cihazda GoPro kamera için yer de bulunuyor. Deniz scooter modeli 24999TL olarak satılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: