Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat BİM marketleri 6 Aralık Aktüel kataloğunda yeni teknoloji ürünlerini satışa sunuyor. Katalogda öne çıkan 65 inçlik LG QNED akıllı televizyon, gelişmiş yapay zeka işlemcisi ve Ultra HD ekranıyla 46 bin 900 liradan satılacak. Televizyonla uyumlu çalışan ve Dolby Audio desteği sunan 50 wattlık LG soundbar modeli ise 4 bin 250 lira fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor. Katalogda ayrıca ısıtıcılar ve priz çoklayıcılar gibi farklı ürünler de yer alıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin hafta sonu Aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan soundbar modellerine, elektrikli ısıtıcılardan priz çoklayıcılara ve projeksiyon ışıklarına kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

6 Aralık BİM Aktüel teknoloji ürünleri

6 Aralık BİM Aktüel teknoloji ürünleri arasında LG markasına ait QNED MiniLED AI akıllı televizyon modeli yer alıyor. 65 inçlik Ultra HD QNED ekran, 9. nesil Alpha 7 AI işlemci, 3 adet HDMI girişi, 1 adet USB girişi, 60Hz tazeleme hızı gibi özelliklerle 46900TL fiyat etiketine sahip.

2 Aralık BİM aktüel kataloğunda neler var? 1 gün önce eklendi

Diğer taraftan 2.0 kanal, pasif radyatör destekli bas, Dolby Audio desteği, AI Sound Pro ile içeriğe göre gerçek zamanlı ekolayzır ayarlama, 50W çıkış, uyumlu LG televizyonlarla WOW Orkestra hoparlör birleştirme özelliği, TV kumandasından kontrol gibi özelliklerle LG S20A soundbar modeli de 4250TL.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

6 Aralık BİM Aktüel kataloğunda neler var?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: