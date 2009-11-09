6 çekirdekli Istanbul/Thuban ailesi AMD'nin şimdiye kadarki en karmaşık CPU tasarımı

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AMD sunucu sistemler için hazırladığı Istanbul kod adlı Opteron işlemci ailesini Haziran ayında kullanıma sunmuştu. Firmanın 6 çekirdekli ilk modellerini kapsayan Istanbul serisinin, AMD tarafından şimdiye kadar tasarlanan en karmaşık işlemci tasarımı olduğu belirtiliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve temel olarak K10.5 mimarisini esas alan işlemcilerin satışı devam ededursun, AMD masaüstü sistemler için 6 çekirdekli işlemci hazırlıklarını da sürdürüyor.

Güncel yol haritasına göre 2010 için firmanın en önemlisi güncellemesi olarak değerlendirilen Thuban kod adlı 6 çekirdekli masaüstü işlemciler de tahmin edilebileceği üzere Istanbul ailesi ile aynı wafer'dan elde edilecek ve sadece soket yapıları farklı olacak zira Soket 1207+ formunda olan Istanbul ailesinin aksine Thuban serisi Soket AM3 formunda olacak.

Leo platformu kapsamında önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde lanse edilmesi beklenen Phenom II X6 serisi 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerin 8 serisi yeni yonga setleriyle birlikte sunulması bekleniyor.