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6 çekirdekli Istanbul/Thuban ailesi AMD'nin şimdiye kadarki en karmaşık CPU tasarımı

9 yıl
9,3b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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6 çekirdekli Istanbul/Thuban ailesi AMD'nin şimdiye kadarki en karmaşık CPU tasarımı
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AMD sunucu sistemler için hazırladığı Istanbul kod adlı Opteron işlemci ailesini Haziran ayında kullanıma sunmuştu. Firmanın 6 çekirdekli ilk modellerini kapsayan Istanbul serisinin, AMD tarafından şimdiye kadar tasarlanan en karmaşık işlemci tasarımı olduğu belirtiliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve temel olarak K10.5 mimarisini esas alan işlemcilerin satışı devam ededursun, AMD masaüstü sistemler için 6 çekirdekli işlemci hazırlıklarını da sürdürüyor.

Güncel yol haritasına göre 2010 için firmanın en önemlisi güncellemesi olarak değerlendirilen Thuban kod adlı 6 çekirdekli masaüstü işlemciler de tahmin edilebileceği üzere Istanbul ailesi ile aynı wafer'dan elde edilecek ve sadece soket yapıları farklı olacak zira Soket 1207+ formunda olan Istanbul ailesinin aksine Thuban serisi Soket AM3 formunda olacak.

Leo platformu kapsamında önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde lanse edilmesi beklenen Phenom II X6 serisi 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerin 8 serisi yeni yonga setleriyle birlikte sunulması bekleniyor.


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DH Misafiri 9 yıl
homebird
Belki size garip gelecek ama resme ilk baktığımda bende de antep baklavası havası uyandırdı :)
Bu gördüğün monokristal Si pul olmakla beraber yaklaşık kalınlığı 0.3 mm dir. Bu aşamaya gelmeden önce bi kaç üretim aşamasından geçiyor. Önce 10- 15 cm çapında silindir Si kütükler oluşturuluyor ,sonra bunlar tel testereler yardımıyla gördüğün incelikte pullara bölünüyor ve tüm devre oluşturulacak kare dilimlere elmazlarla çizilerek ayrılıyor. Bu arada şeklinin neden yuvarlak oldugunu merak ediyorsan kenarlarda arta kalan Si malzemenin mininmum olması için bu şekilde üretiliyor.Üzerinde gördüğün baklava şeklindeki dilimler de daha sonra işlemci iç yapısını oluşturmak üzere litografi,oksidasyon,difuzyon,tabaka oluşturma,aşındırma gibi işlemlerden geçecek olan Si tabakalardır. Böyle bi kaç kelimeyle yazdım ama aslında uzun proseslerdir bunlar. Tüm bu işlemlerden sonra ortaya çıkan tümleşik devre kılıflanarak dış ortamdan korunur. Şu anda bu konuyla ilgili bi dersimin sınavına çalışıyorum da :( Bunların bi de hesap kitapları kafayı yedirtiyor adama. Neyse umarım gereksizz gelmemiştir bilgiler.
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homebird 9 yıl
Belki size garip gelecek ama resme ilk baktığımda bende de antep baklavası havası uyandırdı :)
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hærun 9 yıl

homebird

Belki size garip gelecek ama resme ilk baktığımda bende de antep baklavası havası uyandırdı :)

renkli baklava
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grafiker 9 yıl

homebird

Belki size garip gelecek ama resme ilk baktığımda bende de antep baklavası havası uyandırdı :)

aynen ya direk aklıma baklava geliyor şu wafer lara bakınca :)
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RaptorFX 9 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: artenis
istanbulda dunyanın en karısık sehırlerınden , ısabet olmus ,
zuahahha
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Fear Dot Com 9 yıl
Harbi tam isabet olmus istanbuldaki çarpık kentleşme ve karışklığa tam benzemiş buravo AMD ARTIK sehirlere gore Cpu urett :D:D:D:D:D:
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AtiMX4 9 yıl
bu espriy ben de yapacaktım.zaten adı istanbul olupta düzgün bir teknolojinin olacağını sanmıyorum :)
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stradosphere 9 yıl
Fotoğrafta bayağı ilginç resmen bir tencere yemek gösterir gibi bir hava oluşmuş.ve iscanthere haklı ikide bir işlemci soğutucusu değiştirmekten zaten canımız çıktı.
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orhangs37 9 yıl
:d GÜZEL ESPRİ
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MrPerFormance 9 yıl
Neden hala masaüstünde de 1207 pin e geçmiyoruz.
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iscanthere 9 yıl

MrPerFormance

Neden hala masaüstünde de 1207 pin e geçmiyoruz.


bırak değişmesin.değişirse yok yeni işlemci soğutucuları ya da uyumluluk kitleri vs. uğraşır gideriz
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artenis 9 yıl
istanbulda dunyanın en karısık sehırlerınden , ısabet olmus ,
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MÇKR_06 9 yıl

artenis

istanbulda dunyanın en karısık sehırlerınden , ısabet olmus ,



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toysoLdier(V) 9 yıl

artenis

istanbulda dunyanın en karısık sehırlerınden , ısabet olmus ,


Bu da bir bakış açısı, hatta çok güzel bi düşünce
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multeci 9 yıl

artenis

istanbulda dunyanın en karısık sehırlerınden , ısabet olmus ,



süper

bu arada fudzilla çok güzel yerleştirmiş logosunu, sanki wafer ın üstündeymiş gibi duruyor
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