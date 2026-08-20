6 dev banka döviz yönetimini yapay zekaya emanet ediyor

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Tam Boyutta Gör Bankacılık sektöründe yapay zeka kullanımı müşteri hizmetleri ve dolandırıcılık tespitinin ötesine geçiyor. Ant International, bankaların döviz ve likidite yönetiminde kullanması için geliştirdiği yapay zeka modelinin yeni sürümünü tanıttı. Şirket, yapay zekası için Citi, HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered ve Barclays'in de aralarında bulunduğu altı büyük bankayla anlaşma sağladı.

Bu yapay zekanın odağında finans var

Ant International’dan Kelvin Li, Falcon Time-Series Transformer Model 2.0 adlı yapay zeka modelininin finansal senaryolara özel olarak geliştirildiğini ve genel amaçlı büyük yapay zeka modellerinden bu yönüyle ayrıldığını söyledi.

Li'ye göre genel amaçlı modeller finans sektöründe henüz her alanda kullanılabilecek kapsamlı bir atılım gerçekleştirmiş değil. Falcon ise özellikle finansal zaman serilerinden tahmin üretmeye odaklanıyor.

Amaç döviz ihtiyacını daha doğru tahmin etmek

Tam Boyutta Gör Sistem, bankaların yerine otomatik olarak döviz alıp satan bir işlem mekanizması olarak çalışmıyor. Bunun yerine bankaların gelecekteki döviz ihtiyacını ve likidite gereksinimlerini tahmin ederek finansal kararların daha isabetli alınmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

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Kelvin Li, doğru tahminlerin döviz riskinden korunma ve fonların farklı piyasalara dağıtılmasıyla bağlantılı maliyetleri yüzde 60'tan fazla azaltabileceğini belirtti.

Bankalar son yıllarda yapay zekayı müşteri hizmetleri, belge analizi ve dolandırıcılık tespiti gibi alanlarda zaten kullanmaya başlamıştı. Ancak döviz ve likidite yönetimi ise çok daha doğrudan finansal sonuçlar doğuran bir kullanım alanı olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Jack Ma'nın kurduğu Ant Group'un uluslararası faaliyetlerini yürüten Ant International ise küresel finans teknolojileri pazarındaki varlığını da genişletiyor. Şirket, geçen ay gerçekleştirdiği sermaye artırımında 1,2 milyar dolar topladı.

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6 dev banka döviz yönetimini yapay zekaya emanet ediyor

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