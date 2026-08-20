6 dev banka döviz yönetimini yapay zekaya emanet ediyor

Bu yapay zekanın odağında finans var
Ant International’dan Kelvin Li, Falcon Time-Series Transformer Model 2.0 adlı yapay zeka modelininin finansal senaryolara özel olarak geliştirildiğini ve genel amaçlı büyük yapay zeka modellerinden bu yönüyle ayrıldığını söyledi.
Li'ye göre genel amaçlı modeller finans sektöründe henüz her alanda kullanılabilecek kapsamlı bir atılım gerçekleştirmiş değil. Falcon ise özellikle finansal zaman serilerinden tahmin üretmeye odaklanıyor.
Amaç döviz ihtiyacını daha doğru tahmin etmek
Kelvin Li, doğru tahminlerin döviz riskinden korunma ve fonların farklı piyasalara dağıtılmasıyla bağlantılı maliyetleri yüzde 60'tan fazla azaltabileceğini belirtti.
Bankalar son yıllarda yapay zekayı müşteri hizmetleri, belge analizi ve dolandırıcılık tespiti gibi alanlarda zaten kullanmaya başlamıştı. Ancak döviz ve likidite yönetimi ise çok daha doğrudan finansal sonuçlar doğuran bir kullanım alanı olarak öne çıkıyor.
Öte yandan Jack Ma'nın kurduğu Ant Group'un uluslararası faaliyetlerini yürüten Ant International ise küresel finans teknolojileri pazarındaki varlığını da genişletiyor. Şirket, geçen ay gerçekleştirdiği sermaye artırımında 1,2 milyar dolar topladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: