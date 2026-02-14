60 yıldır kayıp olan Sovyet ay aracı, yapay zekanın yardımıyla bulunmuş olabilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Luna 9, 1966'da Ay’a yumuşak iniş yapan ilk uzay aracı olarak tarihe geçti. Uzay aracı, Ay yüzeyinden gönderdiği ilk fotoğraflarla büyük başarı elde etmesine rağmen, sekerek iniş gerçekleştirmesi ve dönemin yetersiz izleme verileri nedeniyle tam olarak nereye konduğu 60 yıldır bilinmiyordu. Bu gizemi çözmek için University College London bünyesinden bir ekip yapay zekadan yararlandı.

Araştırmacılar, NASA’nın Lunar Reconnaissance Orbiter aracı tarafından çekilmiş binlerce yüksek çözünürlüklü Ay görüntüsünü tarayabilen özel bir makine öğrenmesi algoritması geliştirdi. “YOLO-ETA” adı verilen bu yazılım, Ay yüzeyindeki insan yapımı nesneleri tespit etmeye odaklanacak şekilde tasarlandı. Algoritma, potansiyel konumların belirlenmesine yardımcı oldu.

Luna 9’u bulmak

1966’daki inişte araç, küresel bir kapsül, şişirilebilir darbe emiciler ve frenleme motoru kullanan sıra dışı bir sistemden yararlandı. Bu tasarım, aracın Oceanus Procellarum üzerinde zıplayarak ilerlemesine ve sonunda dört taç yaprağını andıran panellerinin üzerine yerleşmesine yol açtı.

Tam Boyutta Gör Üç gün boyunca Ay yüzeyinden fotoğraf göndermeyi başaran araç, inişin kaotik yapısı nedeniyle tam konumunu gizemli kılmıştı. 2009’dan bu yana Ay yüzeyini ayrıntılı biçimde görüntüleyen Lunar Reconnaissance Orbiter verilerine rağmen, Luna 9’un gerçek konumu, ilk hesaplanan iniş koordinatlarından sapması yüzünden netleştirilememişti.

Bu sorunu aşmak için geliştirilen YOLO-ETA, insan gözünün fark edemeyeceği yapay toprak bozulmalarını tespit edebiliyor. Metal bir cismin bazalt zemin üzerinde oluşturduğu gölge biçimini ve 1960’lı yıllara ait bir roket iticisinin yüzeyde bıraktığı özgün izleri ayırt edebiliyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka, Luna 16 gibi bilinen diğer yerleri başarıyla tespit ettikten sonra, Sovyet iniş bölgesinin 25 kilometrekarelik bir alanını tarayarak, 60 yıllık enkazın bulunma olasılığının yüksek olduğu birkaç yüksek olasılıklı konuma odaklandı.

Tarihsel olarak belirsiz olan Luna 9 iniş alanını çevreleyen 5x5 kilometrelik bölgede model uygulandığında, 7.03° Kuzey, –64.33° Doğu koordinatları yakınında yapay nesnelere dair yüksek güvenli tespitler elde edildi. Ayrıca, aday bölgenin ufuk geometrisinin, Luna 9’un yüzey panoramalarıyla tutarlı olabileceği topografik analizle ortaya kondu.

NASA'nın yeni uzay teleskobu karanlık maddeyi böyle tespit edecek 1 gün önce eklendi

Daha fazla doğrulama gerekiyor

Luna 9’un nihai konumunu kesinleştirmek için araştırmacılar, yüksek çözünürlüklü yörünge görüntülerine ihtiyaç duyuyor. 2019’dan beri Ay yörüngesinde bulunan Chandrayaan-2 orbiter bu arayışta önemli bir rol oynayacak.

Mart 2026'da Hindistan'ın Chandrayaan-2 yörünge aracı, tartışmalı koordinatlar üzerinde bir dizi alçak irtifa geçişi gerçekleştirmesi planlanıyor. Gelişmiş kameraları sayesinde YOLO-ETA’nın işaret ettiği yapay toprak bozulmaları net biçimde doğrulanabilecek. Eğer kapsülün dört taç yaprağı şeklindeki antenleri görüntülenirse, 60 yıllık bu gizem resmen çözülecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

60 yıldır kayıp olan Sovyet ay aracı, nihayet bulunmuş olabilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: