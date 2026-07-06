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    Chery, Güney Afrika'da üretime başlıyor! Nissan fabrikasını devraldı

    Chery, Güney Afrika'da eski Nissan fabrikasını devralarak yerel üretime resmen başlıyor. 2027'de üretime geçecek tesis yılda 50 bin araç üretecek ve yaklaşık 3 bin kişiye yeni istihdam sağlayacak.

    60 yıllık fabrika artık Chery’nin! Nissan devri sona erdi Tam Boyutta Gör
    Chery, küresel büyüme stratejisinde önemli bir adım attı. Şirket, bu yılın başından beri konuşulan hamleyi yaptı ve Nissan'ın Güney Afrika'daki Rosslyn fabrikasını devralarak ülkede ithalatçı konumundan yerel üretici konumuna geçti.

    1963 yılında inşa edilen tesis, daha önce Nissan tarafından kullanılıyordu. Chery, bu yılın ocak ayında fabrikanın arazi, bina ve çevresindeki presleme tesisi dahil ilgili varlıklarını Nissan'dan satın alacağını açıklamıştı.

    Üretim 2027'de başlayacak

    Chery'nin açıklamasına göre Rosslyn fabrikası kapsamlı bir modernizasyon sürecinden geçirilecek ve 2027 yılının ortasında üretime başlayacak.

    Tesis tam kapasiteye ulaştığında tek vardiyada yıllık 50 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak.

    Şirket ayrıca 2028 yılına kadar üretimde kullanılan parçaların en az %40'ını yerel tedarikçilerden sağlamayı hedefleyen kapsamlı bir yerlileştirme programı başlattığını duyurdu.

    Yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlayacak

    Chery Güney Afrika, fabrikada görev yapan 692 çalışanın tamamının istihdamını koruyacağını açıkladı.

    Bunun yanında tedarik zinciriyle birlikte yaklaşık 3 bin yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor.

    Daha önce Chery'nin Samsun'da bir fabrika kuracağına dair haberler ortaya çıkmış ancak sonrasında yalanlama gelmişti. Çinli üreticiler, yeni fabrika yatırımı yerine mevcut fabrikalardaki atıl kapasiteyi kullanma veya tamamen devralma yoluna gidiyor. Örneğin; Nissan'ın Sunderland fabrikasında Omoda ve Jaecoo marka otomobillerin üretilmesi için görüşmeler yürütülüyor.

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