630 km menzil, 9 dakikada şarj: Tamamen yeni BYD Atto 3 sahnede

BYD, Pekin Otomobil Fuarı 2026’da tamamen yenilenen Atto 3 modelini tanıttı. Çin’de BYD Yuan Plus adıyla bilinen modelin üçüncü nesli, daha güçlü performans, gelişmiş teknoloji ve artırılmış menzil değerleriyle geliyor.
Yeni BYD Atto 3 tasarımı ve özellikleri
Tasarım tarafında model, markanın yeni “Loong Face” (Dragon Face) tasarım dilini benimsiyor. Daha keskin farlar, krom detaylar ve yarı gizli kapı kolları ile modern bir görünüm sunuluyor.
Boyutlar açısından yeni Atto 3 büyümüş durumda. Model; 4.665 mm uzunluk, 1.895 mm genişlik ve 1.675 mm yükseklik değerlerine sahip. 2.770 mm aks mesafesi sunan araç, önceki nesle göre 210 mm daha uzun, 20 mm daha geniş ve 60 mm daha yüksek. Aks mesafesi de 50 mm artırılmış. Araçta 18 ve 19 inç olmak üzere iki farklı jant seçeneği sunuluyor.
Mini buzdolabı dahil bolca donanım
Yeni Atto 3, LiDAR destekli DiPilot 300 sürüş destek sistemiyle geliyor. Bunun yanında sürekli sönümleme sağlayan süspansiyon sistemi ve BYD’nin hızlı şarj teknolojisi de modelde yer alıyor.
630 km menzil, 9 dakikada şarj
Performans tarafında iki farklı seçenek sunuluyor. Giriş versiyonunda 57.5 kWsa LFP batarya ve 200 kW (268 hp) güç üreten elektrik motoru bulunuyor. Bu versiyon 540 km CLTC menzil sunuyor. Üst versiyonda ise 68.5 kWsa batarya ve 240 kW (326 hp) güç üreten motor yer alıyor ve menzil 630 km’ye kadar çıkıyor.
Modelde yer alan hızlı şarj teknolojisi sayesinde batarya %10’dan %97 seviyesine yaklaşık 9 dakikada ulaşabiliyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: