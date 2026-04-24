    630 km menzil, 9 dakikada şarj: Tamamen yeni BYD Atto 3 sahnede

    BYD Atto 3 yenilendi. 630 km menzil, 326 HP güç, LiDAR destekli sürüş ve 9 dakikalık hızlı şarjla gelen model, satışlardaki düşüşü tersine çevirmeyi hedefliyor.

    BYD, Pekin Otomobil Fuarı 2026’da tamamen yenilenen Atto 3 modelini tanıttı. Çin’de BYD Yuan Plus adıyla bilinen modelin üçüncü nesli, daha güçlü performans, gelişmiş teknoloji ve artırılmış menzil değerleriyle geliyor.

    Yeni BYD Atto 3 tasarımı ve özellikleri

    BYD, yeni Atto 3’ü üçüncü nesil olarak konumlandırıyor ve modelle birlikte düşen satış ivmesini yeniden yukarı çekmeyi hedefliyor. Şirket, bu kompakt SUV’dan Çin’de son dönemde sadece 10.675 adet satış gerçekleştirmiş ve bu rakam yıllık bazda %73.2 düşüş anlamına gelmişti.

    Tasarım tarafında model, markanın yeni “Loong Face” (Dragon Face) tasarım dilini benimsiyor. Daha keskin farlar, krom detaylar ve yarı gizli kapı kolları ile modern bir görünüm sunuluyor.

    Boyutlar açısından yeni Atto 3 büyümüş durumda. Model; 4.665 mm uzunluk, 1.895 mm genişlik ve 1.675 mm yükseklik değerlerine sahip. 2.770 mm aks mesafesi sunan araç, önceki nesle göre 210 mm daha uzun, 20 mm daha geniş ve 60 mm daha yüksek. Aks mesafesi de 50 mm artırılmış. Araçta 18 ve 19 inç olmak üzere iki farklı jant seçeneği sunuluyor.

    Mini buzdolabı dahil bolca donanım

    İç mekânda ise teknoloji ve konfor öne çıkıyor. 101 litrelik ön bagaj, 16 hoparlörlü ses sistemi, ısıtma fonksiyonlu dahili mini buzdolabı ve elektrikli bagaj kapağı gibi donanımlar dikkat çekiyor. Ayrıca büyük multimedya ekranı, dijital gösterge paneli, head-up display ve direksiyon arkasına konumlandırılmış vites seçici bulunuyor. Orta konsolda ise çift kablosuz şarj ünitesi yer alıyor.

    Yeni Atto 3, LiDAR destekli DiPilot 300 sürüş destek sistemiyle geliyor. Bunun yanında sürekli sönümleme sağlayan süspansiyon sistemi ve BYD’nin hızlı şarj teknolojisi de modelde yer alıyor.

    630 km menzil, 9 dakikada şarj

    Performans tarafında iki farklı seçenek sunuluyor. Giriş versiyonunda 57.5 kWsa LFP batarya ve 200 kW (268 hp) güç üreten elektrik motoru bulunuyor. Bu versiyon 540 km CLTC menzil sunuyor. Üst versiyonda ise 68.5 kWsa batarya ve 240 kW (326 hp) güç üreten motor yer alıyor ve menzil 630 km’ye kadar çıkıyor.

    Modelde yer alan hızlı şarj teknolojisi sayesinde batarya %10’dan %97 seviyesine yaklaşık 9 dakikada ulaşabiliyor.

