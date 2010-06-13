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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

63 günde 10,000 uygulama ile iPad, iPhone'u geride bıraktı

8 yıl
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iPad
Shady
Haber Editörü
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63 günde 10,000 uygulama ile iPad, iPhone'u geride bıraktı
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Apple'ın iki aydan daha kısa sürede 2 milyondan fazla satarak iPhone'dan daha başarılı başlangıç yapan iPad'e özel olan uygulamaların sayısı her geçen gün artıyor. Mac Stories adlı sitede yayınlanan son verilere göre AppStore'daki iPad'e özel uygulama sayısı 10,000'ü aşmış durumda. Bu sayıyı iPhone'a özel uygulamaların ancak 5 ayda 10,000'e ulaşmış olmasıyla kıyasladığımızda, iPad'in geliştiriciler arasında daha popüler olduğunu söyleyebiliriz. Ancak iPhone'a özel uygulamalarının %75'inin paralı olmasına rağmen iPad'e özel uygulamaların %78'i paralı satıldığını belirtelim.

Günde ortalama 200 yeni uygulamanın iPad AppStore'daki yerini aldığını belirten Mac Stories, bu ivmenin korunması halinde iPad'e özel uygulamaların sayısının Ağustos ayında 35,000'i yıl sonu itibariyle de 50,000'i geride bırakacağını söylüyor.

63 günde 10,000 uygulama ile iPad, iPhone'u geride bıraktı
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Erasmus78 8 yıl
Galiba yanlış hatırlamışım. %67 olan Android'di sanırsam.
Appstore'da %25 civarlarında bu oran. www.uquery.com'da 55.109 adet free uygulama var diye görünüyor.
Yanlışlık için kusura bakmayın...
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Centauri 8 yıl

Erasmus78

Galiba yanlış hatırlamışım. %67 olan Android'di sanırsam.

Appstore'da %25 civarlarında bu oran. www.uquery.com'da 55.109 adet free uygulama var diye görünüyor.

Yanlışlık için kusura bakmayın...


paralı olanların %90ı 1 dolar 2 dolar
bırakın da geliştiriciye o kadar para gitsin yani.
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Erasmus78 8 yıl
@Sugar_Klavyeci
Ufak bir yanlışınızı düzeltmek istiyorum. Appstore'daki uygulamaların büyük bir bölümü paralı uygulamalardan oluşmuyor aksine büyük bir kısmı free uygulamalardan oluşuyor. %67 gibi bir orandı yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda o linki araştırıyorum. Bulunca paylaşacağım...
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Mr. Jingles 8 yıl
Merak ettiğim birşey var. Büyük bölümü ücretli. iPhone kullanıcıları JB yaparak bu durumu halledebiliyor. Peki iPad de JB yapılabiliyor mu?
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marikanwap 8 yıl

sugar_klavyeci

Merak ettiğim birşey var. Büyük bölümü ücretli. iPhone kullanıcıları JB yaparak bu durumu halledebiliyor. Peki iPad de JB yapılabiliyor mu?


Evet yapılabiliyor.
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ender123 8 yıl
Çok akıllıca yapılmış bir ürün ve ticari sunumu. Kutlamak lazım. Cihazdan az kar etse bile yazılımlarla karı katlar.
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Commander 8 yıl
Şu aleti elime almayı çok istiyorum nasıl birşey çatlıcam yakında
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..::KaRTaL::.. 8 yıl
Apple uygulamarı ile rakipleri arasındaki farkı açıyor.
Ancak iPad bence ekstra bir ürün. yani PC, dizüstü, iphone hatta ipod gibi temel ihtiyaçlar arasında değil.
ipad ne dizüstü ne telefon ne de oyun konsolu. ancak bu üçünden de özellikler içeriyor.
Yani şu anda biraz lüks gibi.
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AhmedKaymakcı 8 yıl
ipad de oyun oynamak cok zevkli. Apple ısını biliyor. Uygulama konusunda apple ı tek gecerm
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Batuist 8 yıl
uygulama sayısı ipadin değerini daha da artırıyor.. hele hele oyun sayısıda iyice bir artsın , el konsolları yerine insanlar bunu tercih edeceklerdir..
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fatihcanery 8 yıl
uygulamalar çok önemli gerçekten,nokia n73 kullanıyorum .kullandğım proğramlar cep telefonunun değerini artıyor,binlerce uygulama demek binlerce seçenek yüzlerce muhteşem proğram demek.ilerde apple ürünü alacam sırf bu yüzden
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ShifT7 8 yıl
laptoplara göre daha başarılı olmasının nedeni bence daha kolay kullanımı ekstra klavye touchpad gibi donanımları yok sadece bir ekran o ekranın üzerinde algılayan sensörler ve klavye derdi otomatik olarak çözülüyor programlarla dolayısıyla somut donanımı yok sadece dediğim gibi bir ekran buda daha kolay kullanım daha basit taşıma gibi işlevler kazandırıyor.
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