63 günde 10,000 uygulama ile iPad, iPhone'u geride bıraktı

Apple'ın iki aydan daha kısa sürede 2 milyondan fazla satarak iPhone'dan daha başarılı başlangıç yapan iPad'e özel olan uygulamaların sayısı her geçen gün artıyor. Mac Stories adlı sitede yayınlanan son verilere göre AppStore'daki iPad'e özel uygulama sayısı 10,000'ü aşmış durumda. Bu sayıyı iPhone'a özel uygulamaların ancak 5 ayda 10,000'e ulaşmış olmasıyla kıyasladığımızda, iPad'in geliştiriciler arasında daha popüler olduğunu söyleyebiliriz. Ancak iPhone'a özel uygulamalarının %75'inin paralı olmasına rağmen iPad'e özel uygulamaların %78'i paralı satıldığını belirtelim.
Günde ortalama 200 yeni uygulamanın iPad AppStore'daki yerini aldığını belirten Mac Stories, bu ivmenin korunması halinde iPad'e özel uygulamaların sayısının Ağustos ayında 35,000'i yıl sonu itibariyle de 50,000'i geride bırakacağını söylüyor.
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Appstore'da %25 civarlarında bu oran. www.uquery.com'da 55.109 adet free uygulama var diye görünüyor.
Yanlışlık için kusura bakmayın...
paralı olanların %90ı 1 dolar 2 dolar
bırakın da geliştiriciye o kadar para gitsin yani.
Ufak bir yanlışınızı düzeltmek istiyorum. Appstore'daki uygulamaların büyük bir bölümü paralı uygulamalardan oluşmuyor aksine büyük bir kısmı free uygulamalardan oluşuyor. %67 gibi bir orandı yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda o linki araştırıyorum. Bulunca paylaşacağım...
Evet yapılabiliyor.
Ancak iPad bence ekstra bir ürün. yani PC, dizüstü, iphone hatta ipod gibi temel ihtiyaçlar arasında değil.
ipad ne dizüstü ne telefon ne de oyun konsolu. ancak bu üçünden de özellikler içeriyor.
Yani şu anda biraz lüks gibi.