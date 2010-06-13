63 günde 10,000 uygulama ile iPad, iPhone'u geride bıraktı

Apple'ın iki aydan daha kısa sürede 2 milyondan fazla satarak iPhone'dan daha başarılı başlangıç yapan iPad'e özel olan uygulamaların sayısı her geçen gün artıyor. Mac Stories adlı sitede yayınlanan son verilere göre AppStore'daki iPad'e özel uygulama sayısı 10,000'ü aşmış durumda. Bu sayıyı iPhone'a özel uygulamaların ancak 5 ayda 10,000'e ulaşmış olmasıyla kıyasladığımızda, iPad'in geliştiriciler arasında daha popüler olduğunu söyleyebiliriz. Ancak iPhone'a özel uygulamalarının %75'inin paralı olmasına rağmen iPad'e özel uygulamaların %78'i paralı satıldığını belirtelim.

Günde ortalama 200 yeni uygulamanın iPad AppStore'daki yerini aldığını belirten Mac Stories, bu ivmenin korunması halinde iPad'e özel uygulamaların sayısının Ağustos ayında 35,000'i yıl sonu itibariyle de 50,000'i geride bırakacağını söylüyor.