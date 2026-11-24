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Oynat Güneş panellerini su kullanmadan temizleyen 64 dolarlık otonom bir robot geliştirildi. Toz miktarını ve panel voltajını sürekli takip eden sistem, kendi ürettiği enerjiyle hareket ederek yüzeyi fırçalıyor. Pakistan'daki testlerde elektrik üretimini yüzde 86,7 artıran robot, kaybolan gücün neredeyse tamamını geri kazandırdı. Ticari parçalarla üretilen robot, özellikle kurak bölgelerde işletme maliyetlerini düşürecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi güneş panellerinin verimli çalışabilmesi için düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Özellikle toz ve kumun yoğun olduğu kurak bölgelerde panellerin yüzeyinde biriken kir, güneş ışığının hücrelere ulaşmasını engelleyerek elektrik üretimini önemli ölçüde düşürebiliyor. Ancak bu bölgelerde temizlik yapmak da ayrı bir sorun oluşturuyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan temizlik, ciddi miktarda su tüketirken düzenli bakım için iş gücüne de ihtiyaç duyuluyor. Pakistan ve Çin'den araştırmacılar, özellikle bu bölgelerde büyük kolaylık sağlayabilecek bir çözümle çıkageldiler. Araştırmacıların geliştirdiği sistem, hem panelleri su kullanmadan temizliyor, hem de kendi enerjisini üretiyor. Üstelik bu sistemin maliyeti sadece 64 dolar.

Güneş Panellerini Temizleme İhtiyacını Kendi Kendine Tespit Ediyor

Araştırmacıların geliştirdiği sistemin önemli özelliklerinden biri de panellerin ne zaman temizlenmesi gerektiğine kendi kendine karar verebilmesi. Bunun için iki adet özdeş 5 V referans güneş paneli kullanan robot, bu paneller arasındaki voltaj farkını sürekli olarak takip ediyor. Panellerden biri her 30 saniyede bir servo motorla çalışan bir silecek yardımıyla temizlenirken diğeri toz biriktirmeye bırakılıyor. Böylece iki panel arasındaki voltaj farkı, yüzeyde biriken tozun elektrik üretimine etkisini gösteren bir ölçüt olarak kullanılıyor.

Sistemin kontrolünü ESP32 mikrodenetleyicisi üstleniyor. İki referans panel arasındaki voltaj farkı en az 2 V seviyesine ulaştığında temizlik işlemi başlatılıyor. Bunun yanında robot, ortamdaki toz yoğunluğunu da ölçüyor. Havada bulunan toz miktarının metreküp başına 250 mikrogramı aşması, sistemin temizlik kararında dikkate aldığı diğer bir eşik değer olarak belirlenmiş. Ancak panel sıcaklığı 45 dereceyi aştığında temizlik işlemi engelleniyor. Böylece robotun yüksek sıcaklıklarda çalışmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Temizlik kararı verildiğinde 7,6 kilogram ağırlığındaki robot, güneş paneli boyunca hareket ederek yüzeyin tamamını temizliyor. Bunun için motorla döndürülen naylon bir silindir fırça kullanan sistem, panelin genişliği boyunca temizlik yapabiliyor. Ultrasonik sensörler ise panelin kenarlarını algılayarak robotun hareketini kontrol ediyor. Robotun ihtiyaç duyduğu elektrik, kendi üzerinde bulunan 20 W gücündeki ayrı bir güneş paneli tarafından üretiliyor. Bu enerji, 12 V ve 3 Ah kapasiteli bir bataryada depolanıyor. Böylece sistemin çalışması için harici bir elektrik bağlantısına ihtiyaç duyulmuyor.

Üç Aylık Testlerde Elektrik Üretimi Yüzde 86,7 Arttı

Araştırmacılar, geliştirdikleri robotu Pakistan'ın Bahawalpur kentinde üç ay boyunca test etti. Tozlanmanın yoğun olduğu çöl iklimine sahip bölgede gerçekleştirilen deneylerde, 1.480 x 670 mm boyutlarında ve 180 W nominal güce sahip monokristal silikon güneş paneli kullanıldı. Panel, 28 derecelik sabit bir eğimle yerleştirildi. Araştırmacılar, saha testleri boyunca sensör verilerini ve sistemin çalışma durumunu saniyede bir kaydederek farklı hava koşullarındaki performansını takip etti. Bu süreçte toz fırtınaları ve aralıklı yağışlar da gözlemlendi.

Toplam 132 eşleştirilmiş ölçüm üzerinden yapılan kalibrasyonun ardından sistemin temizlik performansı, yaklaşık 30 otonom temizlik döngüsü boyunca değerlendirildi. Elde edilen sonuçlara göre panelin yoğun şekilde kirlendiği durumlarda ortalama güç çıkışı 93 W seviyesinde kalırken, temizlik sonrasında bu değer 173,7 W'a yükseldi. Böylece elektrik üretiminde yüzde 86,7 artış sağlandı. Araştırmacılar, sistemin tozlanma nedeniyle kaybedilen gücün yüzde 93'ünü geri kazandırdığını belirtiyor. Temizlik işlemleri arasındaki süre ise hava koşullarına bağlı olarak 4 ila 14 gün arasında değişti. Özellikle toz fırtınalarının yüzeydeki kirlenme hızını üç kata kadar artırdığı, yağışların ise panelleri kısmen temizleyerek bir sonraki temizlik ihtiyacını geciktirdiği görüldü.

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Araştırmacılara göre yaklaşık 64 dolara mâl olan bu robot, özellikle su kaynaklarının kısıtlı olduğu ve düzenli bakım için yeterli iş gücünün bulunmadığı bölgelerde güneş enerjisi sistemlerinin işletme maliyetlerini düşürebilir. Üstelik sistemin ticari olarak kolayca temin edilebilen bileşenlerle geliştirilmiş olması, benzer çözümlerin farklı bölgelerde de uygulanabilmesini kolaylaştırabilir.

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64 dolarlık robot, güneş panellerini su kullanmadan temizliyor

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