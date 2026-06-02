64 milyon aracı tehlikeye atacağı için 2G ve 3G şebekelerinin fişi çekilemiyor: Peki neden?

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Tam Boyutta Gör Avrupa genelinde yeni nesil 5G ve gelecekteki 6G bağlantılarına yer açmak için 2G ve 3G şebekeleri birer birer kapatılıyor. Ancak bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Avrupa Komisyonu için hazırlanan bir rapor, eski şebekelerin devre dışı bırakılmasının sürücüler için ciddi güvenlik riskleri oluşturabileceği gerekçesiyle operatörlere kapatma sürecini yavaşlatmaları yönünde tavsiyede bulundu.

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Kararın arkasındaki en kritik etken araçlarda bulunan ve kaza anında hayat kurtaran eCall sistemi. AB mevzuatına göre 2018'den itibaren üretilen araçlarda zorunlu olan bu sistem, kaza durumunda otomatik olarak 112 acil servisi arıyor ve aracın konumunu GPS üzerinden paylaşıyor. Ancak bu hayati sistem 2G ve 3G şebekelerine bağımlı durumda.

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Sadece araçları etkilemiyor

Şebekelerin kapatılması halinde Avrupa yollarındaki yaklaşık 64 milyon otomobilin araç içi acil çağrı sistemi devre dışı kalacak. Hepsi bununla sınırlı değil. 2G ve 3G'nin kapatılması sadece otomobilleri değil, günlük yaşamın birçok alanını da etkileyebilir. Asansörlerin acil yardım butonları, eski nesil ödeme terminalleri (POS cihazları) ve dijital elektrik sayaçları hala bu şebekeler üzerinden çalışıyor.

Tam Boyutta Gör Avrupa Komisyonu için hazırlanan çalışma, araçlardaki eCall gibi acil çağrı sistemlerinin işlevsiz kalmasını önlemek amacıyla üye devletlere, en az bir devre anahtarlamalı şebekeyi 2030'a kadar açık tutmalarını önerdi. Bu da 2G ve 3G'nin tamamen devre dışı bırakılmasının yaklaşık dört yıl daha erteleneceği anlamına geliyor.

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64 milyon aracı tehlikeye atacağı için 2G ve 3G kapatılamıyor

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