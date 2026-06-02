64 milyon aracı tehlikeye atacağı için 2G ve 3G şebekelerinin fişi çekilemiyor: Peki neden?

Kararın arkasındaki en kritik etken araçlarda bulunan ve kaza anında hayat kurtaran eCall sistemi. AB mevzuatına göre 2018'den itibaren üretilen araçlarda zorunlu olan bu sistem, kaza durumunda otomatik olarak 112 acil servisi arıyor ve aracın konumunu GPS üzerinden paylaşıyor. Ancak bu hayati sistem 2G ve 3G şebekelerine bağımlı durumda.
Sadece araçları etkilemiyor
Şebekelerin kapatılması halinde Avrupa yollarındaki yaklaşık 64 milyon otomobilin araç içi acil çağrı sistemi devre dışı kalacak. Hepsi bununla sınırlı değil. 2G ve 3G'nin kapatılması sadece otomobilleri değil, günlük yaşamın birçok alanını da etkileyebilir. Asansörlerin acil yardım butonları, eski nesil ödeme terminalleri (POS cihazları) ve dijital elektrik sayaçları hala bu şebekeler üzerinden çalışıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: