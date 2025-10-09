691 beygirlik Aston Martin DB12 S tanıtıldı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Aston Martin, efsanevi DB serisinin en güçlü versiyonu DB12 S’yi tanıttı. Bu yeni model, CEO Adrian Hallmark’ın daha fazla model çeşitliliği sunma stratejisinin bir parçası olarak DBX S ve Vantage S’nin ardından markanın ürün gamına katıldı. DB12 S, hem motor gücü hem de sürüş dinamikleriyle serinin en heyecan verici otomobili olmaya aday.

691 HP gücünde V8 Motor

Tam Boyutta Gör Kaputun altında yer alan çift turbo beslemeli 4.0 litrelik V8 motor, artık 691 beygir güç ve 800 Nm tork üretiyor. Bu, standart DB12’ye göre 20 beygirlik bir artış anlamına geliyor. Geliştirilmiş launch control ve daha hızlı vites geçişleri sayesinde coupe versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.4 saniyede tamamlıyor. DB12 S Volante (cabrio) versiyonu ise bu süreyi 3.5 saniyede gerçekleştiriyor. Aracın maksimum hızı 325 km/s olarak açıklandı.

Gelişmiş fren ve şasi teknolojisi

Yeni DB12 S, standart olarak karbon seramik frenlerle donatıldı. Bu sistem toplamda yaklaşık 27 kg ağırlık tasarrufu sağlıyor. Fren sistemi de güncellenen model için mühendisler, Bilstein DTX amortisörleri yeniden kalibre etti. Ayrıca, elektronik arka diferansiyel geliştirildi ve arka denge çubukları sertleştirildi.

Aerodinamik dokunuşlar

Tam Boyutta Gör DB12 S, standart versiyonlardan görsel olarak da ayrılıyor. Ön tarafta yer alan çift parçalı kanat, hava akışını tekerlek yuvalarına yönlendirirken aynı zamanda yere bastırma kuvvetini artırıyor. Kaput üzerindeki yeni hava çıkışları, parlak siyah veya karbon fiber olarak tercih edilebiliyor.

Arka bölümde ise sabit bir spoyler, yeniden tasarlanmış difüzör ve dört paslanmaz çelik egzoz çıkışı dikkat çekiyor. İsteğe bağlı titanyum egzoz sistemi, ses seviyesini 1.5 dB artırıyor ve standart sisteme göre 11.7 kg daha hafif.

Yeni Aston Martin DB12 S için ilk teslimatlar 2026’nın ilk çeyreğinde başlayacak. Fiyat henüz açıklanmadı, ancak standart DB12’nin 250.000 dolar civarında olduğu düşünüldüğünde, DB12 S’in 275.000 doların üzerinde olması bekleniyor.

