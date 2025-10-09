691 beygirlik Aston Martin DB12 S tanıtıldı

Aston Martin, efsanevi DB serisinin en güçlü versiyonu DB12 S’yi tanıttı. Bu yeni model, CEO Adrian Hallmark’ın daha fazla model çeşitliliği sunma stratejisinin bir parçası olarak DBX S ve Vantage S’nin ardından markanın ürün gamına katıldı. DB12 S, hem motor gücü hem de sürüş dinamikleriyle serinin en heyecan verici otomobili olmaya aday.
691 HP gücünde V8 Motor
Gelişmiş fren ve şasi teknolojisi
Yeni DB12 S, standart olarak karbon seramik frenlerle donatıldı. Bu sistem toplamda yaklaşık 27 kg ağırlık tasarrufu sağlıyor. Fren sistemi de güncellenen model için mühendisler, Bilstein DTX amortisörleri yeniden kalibre etti. Ayrıca, elektronik arka diferansiyel geliştirildi ve arka denge çubukları sertleştirildi.
Aerodinamik dokunuşlar
Arka bölümde ise sabit bir spoyler, yeniden tasarlanmış difüzör ve dört paslanmaz çelik egzoz çıkışı dikkat çekiyor. İsteğe bağlı titanyum egzoz sistemi, ses seviyesini 1.5 dB artırıyor ve standart sisteme göre 11.7 kg daha hafif.
Yeni Aston Martin DB12 S için ilk teslimatlar 2026’nın ilk çeyreğinde başlayacak. Fiyat henüz açıklanmadı, ancak standart DB12’nin 250.000 dolar civarında olduğu düşünüldüğünde, DB12 S’in 275.000 doların üzerinde olması bekleniyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster