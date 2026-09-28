6G için dikkat çeken tahmin: 2035'te milyarlarca bağlantı olacak

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Tam Boyutta Gör Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkenin adım adım 5G'ye geçtiği şu günlerde, bir yandan da 6G'nin temelleri atılıyor. Bu vizyonun gerçeğe dönüşebilmesi için hâlâ aşılması gereken çok engel var ama paylaşılan son tahminler, 2030'ların başlarından itibaren dönüşümün başlayacağına işaret ediyor.

GSMA Intelligence tarafından yayımlanan yeni tahminler, ilk ticari kullanımların ardından teknolojinin küresel ölçekte yaygınlaşmasının yıllara yayılan kademeli bir süreç olacağını gösteriyor.

6G bağlantılarının sayısı 2035'te 2,4 milyara ulaşabilir

GSMA'in araştırma kolu GSMA Intelligence tarafından hazırlanan son mobil teknoloji tahminine göre, dünya genelindeki 6G bağlantılarının sayısı 2030'un sonunda yaklaşık 50 milyon seviyesinde olacak. Bu sayı, o tarihteki toplam mobil bağlantıların yalnızca yüzde 0,5'ine karşılık gelecek. Ancak takip eden yıllarda 6G kullanımının hızla artması bekleniyor.

Tahminlere göre 6G bağlantılarının sayısı 2031'in sonunda 275 milyona, 2032'nin sonunda ise yaklaşık 740 milyona ulaşacak. 2033 yılında 1 milyar sınırının aşılması ve yılın 1,3 milyar bağlantıyla tamamlanması bekleniyor. 6G bağlantıları 2034'te 1,9 milyara, 2035'te ise 2,4 milyara çıkacak.

Bu tahmin, 6G'nin 2030'larda mobil iletişim pazarında giderek daha önemli bir yer edineceğine işaret ediyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var: 6G'nin yükselişi, 5G'nin kısa sürede ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor.

5G, 2035'te hâlâ en yaygın teknoloji olacak

GSMA Intelligence'ın öngörüsüne göre 5G, 2035'in sonunda dünya genelindeki mobil bağlantıların yaklaşık yüzde 60'ını oluşturmaya devam edecek. 6G'nin payı ise yüzde 23 civarında olacak. Yani 6G'nin milyarlarca bağlantıya ulaşması, 5G'nin yerini tamamen alacağı anlamına gelmiyor.

GSMA Intelligence, 6G döneminin en belirgin özelliklerinden birinin bu teknolojilerin birlikte var olması olacağını düşünüyor. Veri modelleme ve tahmin bölümünün başındaki Matthew Iji, 2035 yılının 6G için bir son noktadan ziyade önemli bir kilometre taşı olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor.

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GSMA Intelligence, 6G'nin ilk dönemini iki farklı aşamada değerlendiriyor. 2030 ile 2032 arasındaki ilk dönemde teknoloji daha çok ilk ticari kullanımların başlaması ve 6G ekosisteminin oluşturulmasıyla karakterize edilecek. Bu dönemde operatörlerin altyapı yatırımları yapması, uyumlu cihazların geliştirilmesi ve teknolojinin farklı kullanım alanlarının ortaya çıkması bekleniyor. 2033'ten itibaren ise 6G'nin küresel ölçekte çalışmaya başlayacağı ikinci aşamaya geçilmesi bekleniyor. Nitekim 6G bağlantılarının 2033'te 1 milyar sınırını aşacağı tahmini de bu geçişle örtüşüyor.

Çin Bu Dönüşümde Önemli Rol Oynayacak

Bu süreçte Çin'in 6G'nin küresel yaygınlaşmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor. GSMA Intelligence, Çin'in büyüklüğü nedeniyle 2035 yılındaki küresel 6G bağlantılarının yarısından fazlasını tek başına oluşturabileceğini öngörüyor. Bununla birlikte Çin'in bu ölçekte bir 6G kullanımına ulaşan tek ülke olması beklenmiyor. Dünyanın önde gelen bazı mobil iletişim pazarlarında da 2035'in ortalarına gelindiğinde bağlantıların yaklaşık yarısının 6G üzerinden gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

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