Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    6G için dikkat çeken tahmin: 2035'te milyarlarca bağlantı olacak

    6G'nin küresel ölçekte yaygınlaşması için tarih verildi. GSMA Intelligence, 6G bağlantılarının 2035'te 2,4 milyara ulaşacağını ama 5G'nin hâlâ baskın olacağını öngörüyor.

    6G için dikkat çeken tahmin: 2035'te milyarlarca bağlantı olacak Tam Boyutta Gör
    Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkenin adım adım 5G'ye geçtiği şu günlerde, bir yandan da 6G'nin temelleri atılıyor. Bu vizyonun gerçeğe dönüşebilmesi için hâlâ aşılması gereken çok engel var ama paylaşılan son tahminler, 2030'ların başlarından itibaren dönüşümün başlayacağına işaret ediyor.

    GSMA Intelligence tarafından yayımlanan yeni tahminler, ilk ticari kullanımların ardından teknolojinin küresel ölçekte yaygınlaşmasının yıllara yayılan kademeli bir süreç olacağını gösteriyor.

    6G bağlantılarının sayısı 2035'te 2,4 milyara ulaşabilir

    GSMA'in araştırma kolu GSMA Intelligence tarafından hazırlanan son mobil teknoloji tahminine göre, dünya genelindeki 6G bağlantılarının sayısı 2030'un sonunda yaklaşık 50 milyon seviyesinde olacak. Bu sayı, o tarihteki toplam mobil bağlantıların yalnızca yüzde 0,5'ine karşılık gelecek. Ancak takip eden yıllarda 6G kullanımının hızla artması bekleniyor.

    Tahminlere göre 6G bağlantılarının sayısı 2031'in sonunda 275 milyona, 2032'nin sonunda ise yaklaşık 740 milyona ulaşacak. 2033 yılında 1 milyar sınırının aşılması ve yılın 1,3 milyar bağlantıyla tamamlanması bekleniyor. 6G bağlantıları 2034'te 1,9 milyara, 2035'te ise 2,4 milyara çıkacak.

    Bu tahmin, 6G'nin 2030'larda mobil iletişim pazarında giderek daha önemli bir yer edineceğine işaret ediyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var: 6G'nin yükselişi, 5G'nin kısa sürede ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor.

    5G, 2035'te hâlâ en yaygın teknoloji olacak

    GSMA Intelligence'ın öngörüsüne göre 5G, 2035'in sonunda dünya genelindeki mobil bağlantıların yaklaşık yüzde 60'ını oluşturmaya devam edecek. 6G'nin payı ise yüzde 23 civarında olacak. Yani 6G'nin milyarlarca bağlantıya ulaşması, 5G'nin yerini tamamen alacağı anlamına gelmiyor.

    GSMA Intelligence, 6G döneminin en belirgin özelliklerinden birinin bu teknolojilerin birlikte var olması olacağını düşünüyor. Veri modelleme ve tahmin bölümünün başındaki Matthew Iji, 2035 yılının 6G için bir son noktadan ziyade önemli bir kilometre taşı olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor.

    GSMA Intelligence, 6G'nin ilk dönemini iki farklı aşamada değerlendiriyor. 2030 ile 2032 arasındaki ilk dönemde teknoloji daha çok ilk ticari kullanımların başlaması ve 6G ekosisteminin oluşturulmasıyla karakterize edilecek. Bu dönemde operatörlerin altyapı yatırımları yapması, uyumlu cihazların geliştirilmesi ve teknolojinin farklı kullanım alanlarının ortaya çıkması bekleniyor. 2033'ten itibaren ise 6G'nin küresel ölçekte çalışmaya başlayacağı ikinci aşamaya geçilmesi bekleniyor. Nitekim 6G bağlantılarının 2033'te 1 milyar sınırını aşacağı tahmini de bu geçişle örtüşüyor.

    Çin Bu Dönüşümde Önemli Rol Oynayacak

    Bu süreçte Çin'in 6G'nin küresel yaygınlaşmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor. GSMA Intelligence, Çin'in büyüklüğü nedeniyle 2035 yılındaki küresel 6G bağlantılarının yarısından fazlasını tek başına oluşturabileceğini öngörüyor. Bununla birlikte Çin'in bu ölçekte bir 6G kullanımına ulaşan tek ülke olması beklenmiyor. Dünyanın önde gelen bazı mobil iletişim pazarlarında da 2035'in ortalarına gelindiğinde bağlantıların yaklaşık yarısının 6G üzerinden gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Audi A6 e-tron tek şarjla menzil rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hyundai getz 1.5 crdi 3 silindir yorumlar girne amerikan üniversitesi yorumları opel astra 1.3 dizel klima borusu gizleme tvs ntorq 125

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15
    Asus TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum