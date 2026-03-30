6G ile her şey değişebilir: Çin yapay zekâ odaklı yeni ağ için tarih verdi

Tam Boyutta Gör Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkenin 5G'ye geçme arifesinde olduğu şu günlerde, bir yandan da 6G'nin temelleri atılıyor. Özellikle ABD ve Çin, bu konuda son derece somut adımlar atmaya başladı. Üstelik bu yeni nesil, önceki geçişlerden farklı olarak yalnızca daha yüksek hızlar vadetmekle kalmıyor; ağ mimarisinin temelden yeniden tasarlanmasını da beraberinde getiriyor.

Çin’de 25-29 Mart tarihleri arasında düzenlenen Zhongguancun Forumu 2026 Yıllık Konferansı’nda paylaşılan bilgiler, bu dönüşümün ne kadar iddialı bir noktaya taşındığını gözler önüne seriyor. Çinli uzmanlara göre ülke, 6G teknolojisini 2030 civarında deneme amaçlı ticari kullanıma sunmayı, 2035’e gelindiğinde ise geniş çapta tüketici kullanımına ulaştırmayı hedefliyor.

Çin, 6G Çalışmalarının İlk Fazını Tamamladı

Forumda aktarılan bilgilere göre Çin, 6G çalışmalarının ilk fazını geride bırakmış durumda. Bu aşamada laboratuvar ortamlarında ve test ağlarında 300’den fazla temel teknoloji doğrulandı. Şimdi ise 2026-2028 yıllarını kapsayan ikinci faza geçiliyor. Bu yeni aşamada odak noktası, ayrı ayrı geliştirilen bu teknolojilerin gerçek cihazlara ve çalışır prototiplere entegre edilmesi olacak. İlk aşama daha çok teorik çerçevenin oluşturulmasına odaklanırken, ikinci aşama bu çerçevenin somut sistemlere dönüştürülmesini hedefliyor.

2029 civarında ilk uluslararası 6G standartlarının belirlenmesi bekleniyor. Ancak Çin her ne kadar küresel 6G patentlerinin yaklaşık yüzde 40’ını elinde bulunduruyor olsa da, çekirdek bileşenler ve temel yazılım tarafında hâlâ geliştirilmesi gereken noktalar olduğu da kabul ediliyor.

6G Hızdan Çok “Zekâ” Odaklı Bir Sıçrama Olacak

6G’yi önceki nesillerden ayıran en önemli fark ise mimarisinin doğrudan yapay zekâ üzerine inşa edilmesi. 5G’de yapay zekâ daha çok sonradan entegre edilen bir katman olarak konumlanırken, 6G’de bu yaklaşım tamamen tersine çevriliyor. Yeni nesil ağlarda baz istasyonlarından kullanıcı cihazlarına, çekirdek ağlardan yönlendirme sistemlerine kadar her bileşen yerleşik yapay zekâ işlem gücüne sahip olacak.

Bu sayede yapay zekâ uygulamaları merkezi veri merkezlerine bağımlı kalmadan, ağın uç noktalarında yerel olarak çalışabilecek. Bu da gecikme sürelerini ciddi ölçüde azaltırken, daha akıcı ve gerçek zamanlı deneyimlerin önünü açacak.

Bununla birlikte 6G’nin yalnızca karasal bir iletişim ağı olarak kalmayacağı da vurgulanıyor. Yeni nesil altyapı; uzay, hava, kara ve deniz katmanlarını kapsayan entegre bir sistem olarak tasarlanıyor. Özellikle baz istasyonu işlevi görebilecek uydular sayesinde, okyanuslar ve uzak coğrafyalar da dâhil olmak üzere küresel kapsama alanının önemli ölçüde genişletilmesi planlanıyor.

Çin, Sadece ABD'yle Değil Hindistan ve Kore'yle de Yarışıyor

Çin’in bu alandaki ilerlemesi dikkat çekici olsa da 6G yarışında kesinlikle yalnız değiller. Bu yılın başında Barselona’da düzenlenen MWC fuarında Ericsson ve Qualcomm gibi şirketlerin de yapay zeka odaklı 6G prototipleri sergilemesi, küresel rekabetin ne kadar yoğunlaştığını gösteriyor. Hindistan, 6G patentlerinde yüzde 10 pay hedeflerken, Güney Kore de teknoloji liderliği için önemli yatırımlar yapıyor.

Hem Çin'de hem de diğer ülkelerde yaşanan bu teknik ilerlemelere rağmen çözülmesi gereken ciddi sorunlar da bulunuyor. Özellikle tedarik zincirlerinin henüz olgunlaşmamış olması ve 6G altyapısının 5G’ye kıyasla çok daha yüksek maliyetler gerektirmesi, bu sürecin önündeki en büyük engeller arasında yer alıyor. Ancak Çin'de paylaşılan son bilgiler, bu engellerin aşılması için somut bir yol haritasının çizildiğini gösteriyor.

