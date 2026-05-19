Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    6G yolunda büyük adım: Japon araştırmacılar 560 GHz’de 112 Gbps hıza ulaştı

    Japon araştırmacılar, "mikrocomb" tabanlı yeni bir kablosuz iletişim sistemi geliştirerek 560 GHz bandında saniyede 112 gigabit veri aktarım hızına ulaştı.      

    6G yolunda büyük adım: Japonlar 560 GHz’de 112 Gbps hıza ulaştı
    Japonya’daki araştırmacılar, 6G iletişim teknolojilerinin geleceği açısından kritik görülen terahertz (THz) frekanslarında dikkat çekici bir başarıya imza attı. Tokushima Üniversitesi’nden Prof. Takeshi Yasui ve ekibi, "mikrocomb" tabanlı yeni bir kablosuz iletişim sistemi geliştirerek 560 GHz bandında saniyede 112 gigabit (Gbps) veri aktarım hızına ulaştı. Bu değer, bugüne kadar bu frekans aralığında elde edilen en yüksek hızlardan biri olarak öne çıkıyor.

    Araştırmacılar, 350 GHz’in üzerindeki frekanslarda geleneksel elektroniğin karşılaştığı güç kaybı ve gürültü sorunlarını aşarak, gelecekteki 6G ağları ve çok yüksek hızlı mobil omurga bağlantıları için temel oluşturmayı hedefliyor.

    Mühendisler uzun süredir yeni nesil ultra hızlı kablosuz ağlar geliştirmeye çalışıyor ancak belirli bir noktadan sonra ciddi bir teknik sınıra takılıyor. 6G’nin vaat ettiği yüksek hızlara ulaşmak için verinin terahertz frekanslarında iletilmesi gerekiyor. Fakat geleneksel elektronik devreler bu seviyelerde verimli çalışamıyor. Frekans 350 GHz’in üzerine çıktığında sinyaller zayıflıyor ve “faz gürültüsü” adı verilen, iletişimi ciddi şekilde bozan yoğun bir parazit ortaya çıkıyor.

    Optik mikrocomb teknolojisiyle sorunların üstesinden gelindi

    Araştırma ekibi bu engeli aşmak için elektroniğin sınırlarını zorlamak yerine fotonik teknolojilere yöneldi. Geliştirilen sistemde temel bileşenlerden biri olan optik mikrocomb, çok düzenli aralıklarla sıralanmış ve son derece kararlı lazer frekansları üreterek bir tür optik referans görevi görüyor. Bu yapı, düşük faz gürültüsü sayesinde temiz ve güvenilir terahertz sinyalleri üretmeyi mümkün kılıyor.

    Araştırmacılar ayrıca sistemin laboratuvar ortamından çıkarılıp daha pratik hale getirilmesi için önemli bir mühendislik problemi olan hassas hizalama sorununu da çözdü. Optik fiberin doğrudan silikon nitrür mikrorezonatöre kalıcı olarak bağlanması sayesinde sistem hem daha kompakt hale getirildi hem de titreşim ve çevresel etkilerden kaynaklanan bozulmalar büyük ölçüde azaltıldı. Buna entegre edilen sıcaklık kontrol mekanizması ise cihazın farklı ortam koşullarında bile stabil çalışmasını mümkün kıldı.

    Veri aktarımı aşamasında iki farklı optik taşıyıcı sinyal kullanıldı ve bu sinyaller QPSK ile 16QAM gibi gelişmiş modülasyon teknikleriyle kodlandı. Bu yöntemler, her bir sinyalde daha fazla veri taşınmasını sağlayarak sistemin kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Sonuç olarak QPSK modülasyonu ile 84 Gbps, 16QAM ile ise 112 Gbps hızlarına ulaşıldı.

    Mobil omurga için büyük önem taşıyor

    Uzmanlara göre bu gelişme, doğrudan akıllı telefonlara yansıyacak bir teknoloji olmaktan ziyade, 6G altyapısının görünmeyen ama kritik parçası olan “mobile backhaul” (mobil omurga) bağlantıları için büyük önem taşıyor. Yani baz istasyonları ile internet omurgası arasındaki yüksek kapasiteli veri aktarım hatları, gelecekte fiber optik kablolara ihtiyaç duymadan terahertz ışınlarıyla sağlanabilir.

    Araştırma ekibi şimdi, faz gürültüsünü daha da azaltarak veri hızını artırmayı ve daha uzun mesafelere ulaşabilecek anten tasarımları geliştirmeyi hedefliyor. Eğer bu hedefler gerçekleşirse, kablosuz iletişimde fiber optik seviyesine yaklaşan bir performansın mümkün hale gelebilir.

    Kaynakça https://www.nature.com/articles/s44172-026-00659-8 https://www.eurekalert.org/news-releases/1128222
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 4 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 4 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    stadyumda maç en iyi nereden izlenir arka teker bilyası bozulursa ne olur yavrusu ölen kedi psikolojisi kia sportage neden tutulmuyor 1.4 egea kaç litre yağ alır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26Plus
    Samsung Galaxy S26Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15 A13VE-2269XTRNN
    MSI CYBORG 15 A13VE-2269XTRNN
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum