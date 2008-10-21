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6x SSD'li bilgisayar, okuma hızıyla dikkat çekiyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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6x SSD'li bilgisayar, okuma hızıyla dikkat çekiyor
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SSD'ler yani flash bellek teknolojisini temel alan katı halli disklerin önümüzdeki yıllarda endüstrinin depolama standardı olması ve günümüzde yaygın olarak kullanılan mekanik disklerin yerini alması bekleniyor. Okuma ve yazma hızları her geçen gün biraz daha geliştirilen SSD'ler dizüstü bilgisayarların yanı sıra masaüstü sistemlerde de kullanılmaya başlandı.

Japonya merkezli DosPara firmasının hzırladığı Prime SSD-RAID isimli yeni bilgisayar teknik özellikleriyle özellikle de SSD kurulumuyla dikkat çekmeyi başarıyor. Intel tarafından üretilen, X25-M kod adlı ve 80GB kapasiteli 6 adet SSD'ye sahip olan bilgisayar, kullanıcılarına toplamda 480GB'lık depolama alanı sunarken belirtilen rakamlara göre veri okuma hızı 1119.73MB/sn olarak gerçekleşiyor.

Özellikle SSD ve RAID katkılı veri okuma hızıyla dikkat çeken sistem Intel platformunu kullanıyor ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core 2 Duo E8500 (3.16GHz) işlemcisini kullanıyor. 4GB'lık sistem belleğine sahip olan masaüstü bilgisayarda ayrca 80GB'lık SATA2 disk ve ekran kartı olarak GeForce 9600GT bulunuyor. 80GB'lık 6x SSD'ye sahip olan bilgisayarın yurt dışı satış fiyatı ise 9340$.


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St Batuhan 11 yıl
Cok gereksiz diycem simdi bagırıp sinirlenenler olucak ama cidden bu fiyata hic anlamı yok ha iyidir birileri cıkar alır zaman icinde satıslar fazla iyi gitmez zaten ssd ler gelisiyor fiyat düser o zaman iste tüm serverlar kullanır bu da bizim acımızdan iyi olur tabi ama ne kadar fazla fark koyarki hos bayagı bi yüksek hıza cıkmıs ama bi yerden sonrası herhalde abartıdır ;)
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kadtas 11 yıl
Fiyatın düşmesiyle vazgeçilmez olucaklar..
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shavkat 11 yıl
Orijinalinden alinti Tulû: Peki SATA2 arayüzü ile max. 300MB sınırı ne olmuş oluyor ; anlamadım ben ? 6 adet ayri baglantilardan raid olarak tanitildigi icin teorik olarak (SATA2 max band) x 6 oluyor. Yani teorik olarak 1800MB siniri var
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Chembond 11 yıl

Orjinalden alıntı: Tulû

Peki SATA2 arayüzü ile max. 300MB sınırı ne olmuş oluyor ; anlamadım ben ?



Kanal başına 300MB/S , yani 6 kanal ile teoride 1800MB/S kanal genişliği sunulabiliyor.
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zafercap 11 yıl
80GB'lık 6x SSD'ye sahip olan bilgisayarın yurt dışı satış fiyatı ise 9340$.
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Confusion 11 yıl
ehehehhehe
ben 500GB hdd imde 89mb ortalama görünce sevinmiştim::::::::::::: 1120mb görsem ne hale gelirim tahmin bile edemiyorum
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