6x SSD'li bilgisayar, okuma hızıyla dikkat çekiyor

Tam Boyutta Gör

SSD'ler yani flash bellek teknolojisini temel alan katı halli disklerin önümüzdeki yıllarda endüstrinin depolama standardı olması ve günümüzde yaygın olarak kullanılan mekanik disklerin yerini alması bekleniyor. Okuma ve yazma hızları her geçen gün biraz daha geliştirilen SSD'ler dizüstü bilgisayarların yanı sıra masaüstü sistemlerde de kullanılmaya başlandı.

Japonya merkezli DosPara firmasının hzırladığı Prime SSD-RAID isimli yeni bilgisayar teknik özellikleriyle özellikle de SSD kurulumuyla dikkat çekmeyi başarıyor. Intel tarafından üretilen, X25-M kod adlı ve 80GB kapasiteli 6 adet SSD'ye sahip olan bilgisayar, kullanıcılarına toplamda 480GB'lık depolama alanı sunarken belirtilen rakamlara göre veri okuma hızı 1119.73MB/sn olarak gerçekleşiyor.

Özellikle SSD ve RAID katkılı veri okuma hızıyla dikkat çeken sistem Intel platformunu kullanıyor ve 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core 2 Duo E8500 (3.16GHz) işlemcisini kullanıyor. 4GB'lık sistem belleğine sahip olan masaüstü bilgisayarda ayrca 80GB'lık SATA2 disk ve ekran kartı olarak GeForce 9600GT bulunuyor. 80GB'lık 6x SSD'ye sahip olan bilgisayarın yurt dışı satış fiyatı ise 9340$.