6x6 insansız kara aracı GÖKBÖRÜ ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, yerli savunma teknolojilerinin yeni nesil platformlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu bağlamda fuar kapsamında Elektroland Defence tarafından geliştirilen 6x6 insansız kara aracı GÖKBÖRÜ ilk kez kamuoyuna açık şekilde sergilendi.

Araç, hem askeri hem de sivil kullanım senaryolarına uygun çok maksatlı bir platform olarak öne çıkıyor. Şirketin verdiği bilgilere göre GÖKBÖRÜ, saatte 30 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 800 kilogram taşıma kapasitesi sunuyor.

Elektroland’in yeni aracı adını Türk mitolojisinden alıyor. Gökbörü, Türk mitolojisinde ve destanlarında kutsal sayılan, yol gösterici ve kurtarıcı niteliklere sahip mavi (veya göksel) kurt olarak biliniyor.

Zorlu arazi şartlarına uygun tasarım

GÖKBÖRÜ’nün en dikkat çekici özelliklerinden biri, yüksek eğim kabiliyeti oldu. Araç, yüzde 70 dik eğimde ve yüzde 45 yan eğimde operasyon gerçekleştirebiliyor. Ön, arka, sağ ve sol tarafta bağımsız çalışan teker grupları sayesinde platform, engebeli arazilerde dahi yüksek manevra yeteneğini koruyor.

Sistem ayrıca bozuk ve dengesiz yüzeylerde ilerlerken yük bölümünü dengede tutabilecek şekilde tasarlandı. Bu yapı sayesinde araç üzerinde taşınan ekipman veya yük, arazi şartlarından minimum seviyede etkileniyor.

Elektroland Defence Genel Müdürü Ferhat Uğur, fuarda yaptığı açıklamada, geliştirme sürecinde dünya genelindeki robotik sistemlerin detaylı biçimde incelendiğini belirtti. Uğur, özellikle NASA’nın Mars görevlerinde kullandığı robot sistemlerinden elde edilen mühendislik yaklaşımlarını değerlendirdiklerini ifade etti.

Şirketin, mevcut mekanik yapıların avantaj ve dezavantajlarını analiz ederek kendi patentli çözümlerini geliştirdiğini söyleyen Uğur, ortaya çıkan sistemin Türkiye’nin coğrafi koşullarına uygun hale getirildiğini aktardı.

Geniş kullanım alanı sunuyor

Elektroland Defence, GÖKBÖRÜ’yü yalnızca savunma sanayisine yönelik bir platform olarak konumlandırmıyor. Şirket, aracın maliyet etkin yapısı sayesinde sivil alanlarda da yaygın şekilde kullanılabileceğini vurguluyor. Bu bağlamda tarımdan arama kurtarma faaliyetlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olduğu ifade ediliyor.

Avrupa’dan 30 adetlik sipariş görüşmesi

SAHA 2026 fuarı sırasında GÖKBÖRÜ’ye yurt dışından da yoğun ilgi gösterildi. Ferhat Uğur’un açıklamasına göre Avrupa’dan bir ülke ile yaklaşık 30 adetlik bir anlaşma için görüşmeler yürütülüyor.

Uğur, söz konusu ülkenin maliyet etkin, farklı görev ihtiyaçlarına uyarlanabilir ve çok amaçlı bir sistem arayışında olduğunu belirtti. Fuarda yapılan test ve gösterimlerin ardından tarafların platformun ihtiyaçlarını karşılayabileceğine ikna olduğunu söyleyen Uğur, sipariş sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Elektroland Defence Gökbörü özellikleri

6x6 insansız kara aracı platformu

Saatte 30 kilometre azami hız

800 kilogram taşıma kapasitesi

Yüzde 70 dik eğim tırmanma kabiliyeti

Yüzde 45 yan eğimde görev yapabilme

Bağımsız teker gruplarıyla yüksek arazi hareket kabiliyeti

Engebeli arazide yük bölümünü dengede tutabilen yapı

Dağ, çamur, çöl ve orman şartlarında görev yapabilme

Savunma, tarım ve arama kurtarma görevlerine uygun kullanım

