7.000 mAh bataryalı Huawei Nova 14i tanıtıldı: İşte özellikleri

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, Nova 14 serisini uygun fiyatlı yeni bir modelle genişletti. Nova 14i isimli cihaz, 7.000 mAh'lik dev bataryasıyla dikkatleri çekiyor.

Nova 14i, 6,95 inç'lik büyük bir LCD ekranla geliyor. 90 Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlüğe sahip ekran, 270 Hz dokunmatik örnekleme hızıyla yüksel tepkisellik sunuyor.

Huawei yeni modelinde, diğer telefonlarında kullandığı Kirin işlemcisi yerine Qualcomm'un Snapdragon 680 yonga setine yer veriyor. Bu işlemciye, 8 GB RAM ile 128 GB veya 256 GB depolama alanı eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında, arkada 50 MP ana sensör ve 2 MP derinlik sensörü bulunurken, ön tarafta hap şeklindeki bir çentikte 8 MP selfie kamerası bulunuyor.

Huawei Nova 14i'nin en ilgi çekici özelliği hiç şüphesiz bataryası. 7.000 mAh dev batarya ile telefon 26 saate kadar video oynatabiliyor. Telefon büyük piline rağmen 8,9 mm ile nispeten ince yapıda.

iPhone 17 vs Xiaomi 17 karşılaştırması 18 sa. önce eklendi

Yazılım tarafında Huawei, EMUI 15 halihazırda piyasada olmasına rağmen telefonu eski EMUI 14.2 ile birlikte sunuyor. Ayrıca yan tarafta, widget'ları veya sık kullanılan uygulamaları tek dokunuşla veya uzun basarak başlatabilen bir "X düğmesi" bulunuyor.

Küresel pazarlarda satışa sunulacak olan Nova 14i'nin fiyatı henüz açıklanmadı.

Huawei Nova 14i özellikleri

Ekran: 6.95 inç, 1080 x 2376 piksel, 90Hz, IPS LCD

6.95 inç, 1080 x 2376 piksel, 90Hz, IPS LCD Arka kamera: 50 MP, f/1.8 ana kamera + 2 MP derinlik sensörü

50 MP, f/1.8 ana kamera + 2 MP derinlik sensörü Ön kamera: 8 MP, f/2.0

8 MP, f/2.0 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 128 GB, 256 GB,

128 GB, 256 GB, Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Bağlantı : WiFi 5, Bluetooth 5.0

: WiFi 5, Bluetooth 5.0 İşletim sistemi : EMUI 14.2

: EMUI 14.2 Boyut ve ağırlık: 171.6 x 79.9 x 8.9 mm, 216 g

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

7.000 mAh bataryalı Huawei Nova 14i tanıtıldı: İşte özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: