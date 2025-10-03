7.000 mAh bataryalı Huawei Nova 14i tanıtıldı: İşte özellikleri

Nova 14i, 6,95 inç'lik büyük bir LCD ekranla geliyor. 90 Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlüğe sahip ekran, 270 Hz dokunmatik örnekleme hızıyla yüksel tepkisellik sunuyor.
Huawei yeni modelinde, diğer telefonlarında kullandığı Kirin işlemcisi yerine Qualcomm'un Snapdragon 680 yonga setine yer veriyor. Bu işlemciye, 8 GB RAM ile 128 GB veya 256 GB depolama alanı eşlik ediyor.
Huawei Nova 14i'nin en ilgi çekici özelliği hiç şüphesiz bataryası. 7.000 mAh dev batarya ile telefon 26 saate kadar video oynatabiliyor. Telefon büyük piline rağmen 8,9 mm ile nispeten ince yapıda.
Yazılım tarafında Huawei, EMUI 15 halihazırda piyasada olmasına rağmen telefonu eski EMUI 14.2 ile birlikte sunuyor. Ayrıca yan tarafta, widget'ları veya sık kullanılan uygulamaları tek dokunuşla veya uzun basarak başlatabilen bir "X düğmesi" bulunuyor.
Küresel pazarlarda satışa sunulacak olan Nova 14i'nin fiyatı henüz açıklanmadı.
Huawei Nova 14i özellikleri
- Ekran: 6.95 inç, 1080 x 2376 piksel, 90Hz, IPS LCD
- Arka kamera: 50 MP, f/1.8 ana kamera + 2 MP derinlik sensörü
- Ön kamera: 8 MP, f/2.0
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB, 256 GB,
- Batarya: 7.000 mAh
- Bağlantı: WiFi 5, Bluetooth 5.0
- İşletim sistemi: EMUI 14.2
- Boyut ve ağırlık: 171.6 x 79.9 x 8.9 mm, 216 g