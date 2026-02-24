7.600 mAh pil kapasiteli iQOO 15R tanıtıldı: İşte özellikleri

144Hz AMOLED ekran ve Snapdragon 8 Gen 5
iQOO 15R, 6,59 inç AMOLED ekranla geliyor. 2.750 x 1.260 piksel çözünürlük sunan panel, 144Hz yenileme hızına ve 5.000 nit tepe parlaklık değerine sahip. Ekran, Schott Xensation Alpha cam ile korunuyor. Cihazın kalbinde ise Snapdragon 8 Gen 5 yonga seti yer alıyor. İşlemci, 12 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB’a kadar UFS 4.1 depolama ile eşleştiriliyor.
Telefonun arka yüzeyinde 50 MP Sony LYT-700V ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 32 MP ön kamera yer alıyor. iQOO 15R'de ayrıca Q2 Supercomputing Chip, 6.5K IceCore VC soğutma sistemi ve kare enterpolasyonu desteği bulunuyor. 3D ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucu, NFC, stereo hoparlörler, IR blaster ve IP68/IP69 sertifikaları da cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında.
Ekran: 6,59 inç AMOLED, 2.750 x 1.260 piksel, 144Hz, 5.000 nit tepe parlaklık, Schott Xensation Alpha cam
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5
Bellek: 8 GB / 12 GB LPDDR5X
Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1
Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6 (4 yıl Android + 6 yıl güvenlik güncellemesi)
Arka Kamera: 50 MP (Sony LYT-700V, ana) + 8 MP (ultra geniş)
Ön Kamera: 32 MP
Batarya: 7.600 mAh, 100W kablolu hızlı şarj, bypass charging, ters kablolu şarj
Güvenlik: 3D ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucu
Dayanıklılık: IP68 + IP69
Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, IR blaster
Ses: Stereo hoparlörler
Kalınlık & Ağırlık: 7,90 mm / 202 gr (Dark Knight), 8,10 mm / 206 gr (Triumph Silver)
Tasarım ve fiyat
iQOO 15R, Dark Knight ve Triumph Silver renk seçenekleriyle sunuluyor. Dark Knight modeli 7,90 mm kalınlık ve 202 gram ağırlığa sahipken, Triumph Silver versiyonu 8,10 mm kalınlık ve 206 gram ağırlıkla geliyor. iQOO 15R ilk etapta Hindistan'da satışa çıkacak. Küresel pazar için çıkış tarihi henüz paylaşılmış değil. Telefonun fiyatları şu şekilde:
- 8 GB + 256 GB: 494 dolar
- 12 GB + 256 GB: 527 dolar
- 12 GB + 512 GB: 582 dolar