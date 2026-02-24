7.600 mAh pil kapasiteli iQOO 15R tanıtıldı: İşte özellikleri

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör iQOO, yeni amiral gemisi telefonu iQOO 15'in ardından ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak şirket uygun fiyatlı ilk "R" modelini duyurdu. iQOO 15R, kompakt sayılabilecek gövdesine rağmen amiral gemisi seviyesinde işlemci, yüksek yenileme hızlı ekran ve segmentinin oldukça üzerinde bir batarya kapasitesi sunuyor.

144Hz AMOLED ekran ve Snapdragon 8 Gen 5

iQOO 15R, 6,59 inç AMOLED ekranla geliyor. 2.750 x 1.260 piksel çözünürlük sunan panel, 144Hz yenileme hızına ve 5.000 nit tepe parlaklık değerine sahip. Ekran, Schott Xensation Alpha cam ile korunuyor. Cihazın kalbinde ise Snapdragon 8 Gen 5 yonga seti yer alıyor. İşlemci, 12 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB’a kadar UFS 4.1 depolama ile eşleştiriliyor.

Tam Boyutta Gör Telefon, kutudan Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çıkıyor. Şirket, dört yıl Android sürüm güncellemesi ve altı yıl güvenlik güncellemesi sözü veriyor. Modelin en dikkat çekici yanlarından biri 7.600 mAh kapasiteli bataryası. 100W kablolu hızlı şarj desteği sunan cihaz, 1’den %50’ye 33 dakikada, %100’e ise 63 dakikada ulaşıyor. Ayrıca bypass charging ve ters kablolu şarj desteği de mevcut.

Android 16 alan Vivo ve iQOO telefonlar belli oldu 1 ay önce eklendi

Telefonun arka yüzeyinde 50 MP Sony LYT-700V ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 32 MP ön kamera yer alıyor. iQOO 15R'de ayrıca Q2 Supercomputing Chip, 6.5K IceCore VC soğutma sistemi ve kare enterpolasyonu desteği bulunuyor. 3D ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucu, NFC, stereo hoparlörler, IR blaster ve IP68/IP69 sertifikaları da cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında.

Ekran: 6,59 inç AMOLED, 2.750 x 1.260 piksel, 144Hz, 5.000 nit tepe parlaklık, Schott Xensation Alpha cam

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Bellek: 8 GB / 12 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6 (4 yıl Android + 6 yıl güvenlik güncellemesi)

Arka Kamera: 50 MP (Sony LYT-700V, ana) + 8 MP (ultra geniş)

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 7.600 mAh, 100W kablolu hızlı şarj, bypass charging, ters kablolu şarj

Güvenlik: 3D ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucu

Dayanıklılık: IP68 + IP69

Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, IR blaster

Ses: Stereo hoparlörler

Kalınlık & Ağırlık: 7,90 mm / 202 gr (Dark Knight), 8,10 mm / 206 gr (Triumph Silver)

Tasarım ve fiyat

iQOO 15R, Dark Knight ve Triumph Silver renk seçenekleriyle sunuluyor. Dark Knight modeli 7,90 mm kalınlık ve 202 gram ağırlığa sahipken, Triumph Silver versiyonu 8,10 mm kalınlık ve 206 gram ağırlıkla geliyor. iQOO 15R ilk etapta Hindistan'da satışa çıkacak. Küresel pazar için çıkış tarihi henüz paylaşılmış değil. Telefonun fiyatları şu şekilde:

8 GB + 256 GB: 494 dolar

12 GB + 256 GB: 527 dolar

12 GB + 512 GB: 582 dolar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

7.600 mAh pil kapasiteli iQOO 15R tanıtıldı: İşte özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: